Preslatki čovjekoliki pas Nori nasmijat će vas, ali i zbuniti...

Posljednjih nekoliko godina među ljubiteljima i vlasnicima pasa popularne su takozvane“dizajnerske pasmine”, koje nastaju križanjem dvije čistokrvne vrste. Pripadnik jedne takve pasmine je i pas Nori iz Seattlea - on je tzv. Aussiepom, mješanac Australskog ovčara i slatkog Pomeranca.

A razlog zašto je Nori tako poseban njegove su "ljudske osobine". On naime ima njuškicu koja nevjerojatno podsjeća na ljudsko lice i zbog koje je postao viralna senzacija, a obožavatelji diljem svijeta pitaju se jesu li vlasnici na njegovim fotkama koristili 'face-swap' tehniku ​.

