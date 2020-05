Preslatki dječak sa sindromom Down pozira za dječje brendove

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Podsjetimo se koliko je Zemlja lijepa - opustite se i uživajte!

Jednogodišnji Emmett Lowry iz Kalifornije s Downovim sindromom postao je hit na Instagramu nakon što je njegova mama Sarah (29) objavila fotografije na kojima beba 'pozira' za popularne modne brendove za djecu GAP Kids i DokATot and Tenth & Pine. Čim je saznala da nosi dijete da Downovim sindromom Sarah je počela o njemu pisati blog, a kaže kako misli da će Emmettova popularnost dopridonijeti boljem prihvaćanju djece s Down sindromom.

- Od kad sam u 13. tjednu trudnoće saznala za dijagnozu brine me kako će Emmetta drugi gledati i želim da ga svi vide onakvog kakav on jest, a ne jednostavno samo kao 'dijete s invaliditetom' jer on nije samo to - kaže medicinska sestra Sarah i objašnjava kako je došlo do toga da Emmettovo snimanje postane njena borba za njegovo prihvaćanje.

- Fotografirala sam ga za obiteljski album da mi imamo te fotke, a na jednom sam postu označila # Gap Kids jer je on nosio jedu od njihovih vesti. Kontaktirali su me iz GAP-a i pitali mogu li i oni na svojoj stranici to objaviti, a kako imaju preko milijun sljedbenika i njegovi su pratitelji brzo počeli nizati - ispričala je. Ubrzo je dječaka pratilo više od dvije tisuće ljudi, a ona se ugodno iznenadila kako je njen sin prihvaćen online.

Sarah i njezin suprug Dallas (30) priznaju da ih je na početku brinulo kakav će biti Emmettov život, ali i njihov život kao roditelja djeteta s Down sindromom. Danas su, kaže, oni mirni s njegovom dijagnozom a on je presretno dijete, uvijek nasmijan. Osim toga, od nedavno i Instagram zvijezda, lice popularno među fanovima ali i modnim brendovima.

- Na početku sam samo htjela imati stranicu za naše obiteljske fotografije i blog kako bih mogla pružiti podršku i pomoći i drugima koji se moraju nositi sa ovom dijagnozom - rekla je za Metro Sarah koja vodi i neprofitnu organizaciju Love That Surpasses i svakodnevno drugima ukazuje na Emmettovu posebnost kao i posebnost druge djece s Downovim sindromom.

