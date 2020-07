- Nakon bogatog predjela\u00a0slijedila bi\u00a0pizza, pile\u0107i hamburger ili\u00a0neko\u00a0jelo od tjestenine, \u0161to opet mo\u017ee imati od 1000 do 2000 kalorija, a sve to bih poja\u010dala koktelima. Pet\u00a0Pina Colada ima oko\u00a0870 kalorija, tako da bi moje ve\u010dere znale dose\u0107i i pre\u0107i 4000 kalorija - ka\u017ee.

<p>Lijepa Adrienne Marsh (24) iz Hoxtona u Londonu u siječnju prošle godine odlučila je stati na loptu, nakon što je vaga pokazala da se jako udebljala. Naime, njen dečko James Price (24) barem dva puta tjedno izvodio ju je na večere, gdje je samo predjelo znalo doseći i po 2000 kalorija. Tako je ubrzo došla na više od 106 kilograma i postala očajna.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Rachel je smršavila 75 kilograma </p><p>Mlada dizajnerica i marketinška asistentica obično bi tijekom dana jela bogate obroke, od kojih bi samo večere prelazile 4000 kalorija na dan, u što je bilo uključeno i nekoliko koktela. </p><p>- Nakon bogatog predjela slijedila bi pizza, pileći hamburger ili neko jelo od tjestenine, što opet može imati od 1000 do 2000 kalorija, a sve to bih pojačala koktelima. Pet Pina Colada ima oko 870 kalorija, tako da bi moje večere znale doseći i preći 4000 kalorija - kaže.</p><p>Tijekom dana jela bi sendviče i slatkiše, i tako cijelu 2017. i 2018. godinu, što je dovelo do pretjeranog debljanja. No, u siječnju 2019. odlučila je da tome želi stati na kraj.</p><p>- Nisam previše marila za to što sam se debljala, sve dok više nisam mogla pronaći lijepu odjeću koja bi mi odgovarala i prestalo mi je biti ugodno u mojoj koži. Na kraju ni za proslavu diplomskog nisam mogla odjenuti haljinu koju sam htjela, jer je nije bilo u mojoj veličini - priča.</p><p>Počela je mrziti kako izgleda i preispitivati se, jer je počela vjerovati da nije dovoljno dobra i da ju ljudi neće prihvatiti zbog njezine težine. </p><p>Iako je u siječnju prošle godine donijela čvrstu odluku da želi smršavjeti, nije mogla samo odbaciti ugljikohidrate, već se odlučila prijaviti za program Cambridge Weight Plan, dijetu s radikalnim smanjenjem unosa kalorija i zamjenskim proteinskim obrocima, čiji je danas promotor. Od tada jede oko 1000 kalorija na dan i smršavila je oko 30 kilograma. </p><p>Sada ima oko 70 kg i ponosno pokazuje svoj novi stas zbog kojega se počela osjećati samosvjesno i opet uživati u kupovini odjeće. </p><p>- U vrijeme kad sam krenula na dijetu uopće nisam vjerovala u sebe i borila sam se da bih se motivirala da nastavim, zbog čega sam se prijavila na program mršavljenja. Htjela sam vidjeti brze rezultate i u prvih mjesec dana sam izgubila oko 6,3 kilograma - priča djevojka.</p><p>Dodaje kako je danas uvjerena da ona i James mogu jesti vani s tim da ona može kontrolirati veličinu porcije te pojesti piletinu ili ribu s povrćem, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8571481/Plus-size-woman-loses-five-stone-ditching-4-000-calories-meals-cocktails-date-nights.html">Daily Mail.</a> </p><h2>Što je Adrienne jela nekada, a što jede danas?</h2><p><strong>Prehrana nekada: </strong></p><p>Preskakala bi doručak. </p><p>Ručak - sendvič sa sirom i šunkom, kava i dijetalna kola.</p><p>Grickalice - šećerni slatkiši i kolači</p><p>Večera - Punjeni krumpiri za predjelo, glavno jelo tjestenine ili pizza.</p><p>Večera u restoranu - Punjeni krumpiri za predjelo i pizza / pileći hamburger i pomfrit / tjestenina za glavno jelo</p><p>Piće - Pet koktela Seks on the Beach, Malibu ili Pina colada.</p><p><strong>Prehrana sada: </strong></p><p>Doručak - Voće</p><p>Ručak - Cambridge Weight plan shake i salata</p><p>Večera - riba / piletina / puretina i zeleno povrće </p>