Otkrili znanstvenici: Kako se uspješno riješiti loših navika

Dapače, čak 80 posto ljudi će odustati do veljače, piše Businessinsider. Pitaju se što onda možemo naučiti od onih 20 posto koji uspiju?

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Neki pritom samo imaju sreće, no drugi, bez obzira jesu li toga svjesni ili ne, koriste iskušane znanstvene metode. Možda vam se čini da nemate puno toga zajedničkoga s ljudima koji se bore protiv ovisnosti o drogama, no i vi možete nešto naučiti iz tehnika kojima se stručnjaci služe da im pomognu.

Foto: mactrunk

Ustrajnost i planiranje

Ustrajnost je stvar zbog koje će nešto uspjeti ili ne, a ovisnika može voditi do toga da odustane od droge šest do 30 puta prije nego što prestane zauvijek. Iako se takvi brojevi čine nevjerojatni, važno je biti realističan u potrebi da ustrajete u odluci. Pretjerano ambiciozne odluke, iako su privlačne, teško su ostvarive.

To vodi do planiranja. Zdrav razum nalaže da dobro planiranje povećava šanse za uspjeh, no postoje dokazi da neplanirani prestanak pušenja može biti jednako uspješan. To je dobra vijest za sve koji se nadaju takvoj promjeni.

Pa iako spontani pokušaji pušača da prestanu pušiti mogu biti uspješni, veliku ulogu će odigrati odabir dana kad će se riješiti loše navike. Motivacija i energija se često mijenjaju, pa razmislite kad imate najvišu razinu jednog i drugog. Dobar početak daje ohrabrenje da ustrajete i dočekate novi dan.

Učite iz grešaka

Povremeno spoticanje ne treba gledati kao poraz ili koristiti kao ispriku za odustajanje. Možda je izazovno gledati stvari kroz prizmu uspjeha i poraza. Umjesto toga, radije gledajte na spoticanje kao na priliku da shvatite kako je i zašto do njega došlo te kako ćete se oduprijeti napasti kad se sljedeći put pojavi.

Istraživanja pokazuju da je taj proces iznimno važan za promjenu ustaljenih navika, toliko da je u svijetu ovisnosti pojam "prevencija relapsa" ključan u spriječavanju negativnih situacija. Visoka razina samoučinkovitosti, a to je vjerovanje u vlastite mogućnosti, važna je za predviđanje osobnog uspjeha.

Faktori koji omogućuju veću učinkovitost uključuju razgovor sa samim sobom u kojem se čovjek uvjerava da nešto može postići, kao i prethodni uspjeh te promjena dosadašnjih obrazaca ponašanja i navika, ali i afirmacija drugih. Kulturološke razlike mogu utjecati na to koliko je ta afirmacija ugodna i koliko je netko u njoj vješt.

Foto: 123RF

Vjerovanje da promjena moguća može narušiti i tzv. anticipacijska anksioznost, a to je situacija u kojoj ljudi očekuju negativne simptome prestanka loše navike, poput pušenja. Očekuju neugodnost i to je očekivanje često veće od stvarnog iskustva, no strah od mogućih neugodnih simptoma može pojedince paralizirati i spriječiti mogućnost da se pokrenu i promijene.

Umjesto da se fokusiraju na to što će sve dobiti ako odustanu od pušenja ili alkohola, poput više novca, zdravlja i boljeg sna, oni se fokusiraju na to što će izgubiti. Stoga je važno procijeniti dobra i loše strane takve odluke prije samog odustajanja od loše navike.

Recite nekome što ste odlučili kako ne biste razočarali sebe i njih ako od te odluke odustanete. Udruge poput Weight Watchersa koje promoviraju mršavljenje potiču takve razgovore da bi spriječili spoticanja, ali i osnažili nekoga tko tek započinje mukotrpan put odustajanja od loše navike. Sram i krivnja su snažne emocije koje ljudi žele izbjeći.

Foto: Dreamstime

Stoga, kad govorimo o znanstvenom pristupu promjeni, dokazi donose vrlo korisne savjete. Budite spremni da ćete pokušavati više puta, nemojte biti previše ambiciozni, nemojte promjenu zadržati za sebe i dopustite si da vam komplimentiraju i ohrabruju vas na tom putu. U konačnici, danas je dobar dan za početak promjene. Ako ste tek odlučili promijeniti se, uz motivaciju i snagu iznutra mogućnost da ćete nešto postići jednaka je kao i kod onih koji su promjenu planirali tjednima. Za većinu ljudi je lagano promijeniti se, no zadržati promjenu je za većinu ipak puno teže. I dok neki odluke odmah provode u djelo i drže ih se, većina će nastaviti pokušavati ponovo i ponovo. Važno je znati da ćete, bez obzira na broj pokušaja, na kraju ipak uspjeti.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: