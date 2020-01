Pretvara ih u Disney princeze: Margot Robbie je identična Elsi

Hi guys! Beautiful @margotrobbie as Elsa from @disneyfrozen 2 💙💙💙 I remember in childhood, in the elementary grades, I had a gorgeous dress for the Christmas parties at school, and I imagined myself in it as a real snow queen, among a round dance of snowflakes and bunnies ❄🐰 ⠀ Every year, my mother sheathed this dress with Christmas tinsel in a new way, and even allowed me painted my lips with lipstick 😗 I will show you this dress in storys 😉❄ ⠀ And if the cartoon "Frozen" had already come out, when I was a child, I would have represented me as Elsa in it))) despite the fact that I'm a brunette. ⠀ And what costume did you have in your childhood at Christmas parties? 🐰❄ ------------------------------------------------------------- Привет, друзья! Я помню в детстве, в начальных классах у меня было шикарное платье для утренников на новый год и я воображала себя в нем настоящей снежной королевой, среди хоровода снежинок и зайчиков ❄🐰 ⠀ Ну как шикарное - белое с пышной юбкой в пол и двухслойным подюбником, который я почему-то особенно очень любила - тогда оно казалось мне верхом красоты и предметом зависти одноклассниц 😋 ⠀ Каждый год мама обшивала его дождиком на новый лад, и даже разрешала накрасить губы её помадой 😗 покажу вам в сторис это великолепие 😅❄ ⠀ И если бы тогда уже вышел мульт "Холодное сердце" я бы 💯% представляла себя в этом платье Эльзой ))) несмотря на то, что я брюнетка. ⠀ А кем были вы на утренниках, признавайтесь? 🐰❄ ⠀ Пы.Сы. на картинке красавица @margotrobbie в образе Эльзы из Frozen 2 😊💙

