Priča maltretiranog Quadena: Za vikend nestali sa svih mreža

Quaden Bayles i njegova majka nestali su s platformi na društvenim mrežama nakon nemilosrdnog 'trollanja' i napada od strane anonimaca, koji su ga vrijeđali s druge strane ekrana, piše australski 7news.

Taj je devetogodišnjak dospio u sve naslovnice svjetskih medija nakon što je njegova majka objavila video u kojem je Qauden slomljen od tuge i jada jer ga u školi neprestano maltretiraju. Dječak koji je rođen s dvarfizmom ganuo je svijet te ukazao na razorne posljedice bullyinga, a iako je većina ljudi bila na njegovoj strani te su željeli pomoći, nažalost postojali su i razni internet trollovi koji su ga napadali.

Nema devet već 18 godina?

Jedna od informacija koja je plasirana bila je ta kako je Quaden vješti glumac te da zapravo nema 9, već 18 godina te je samo glumac željan pažnje.

Ta je lažna tvrdnja izazvala oštru osudu njegove majke, a u Quadenovu obranu ustala je i reperica Cardi B. Ona je napisala 'stvarno ne mislim da laže o svojoj dobi. I samo zato što postoji pokoji video njega kako se zafrkava i ponaša cool, ne znači da mu je život dobar i da ga klinci ne maltretiraju'.

Majka je izbrisala video

Iako je točan datum Quadenovog rođenja nepoznat otkako je njegova majka Yarraka Bayles uklonila video i postove, kao i učinila svoje online račune privatnima, ona je naznačila kako se rodio 13. prosinca 2010. (prema viđenim objavama na Facebooku koje više nisu dostupne), piše Insider.

Prethodni javni albumi fotografija objavljeni na njezinoj Facebook stranici pokazali su mu da slavi brojne rođendane tijekom proteklog desetljeća. Prvi je rođendan proslavio 2011., a svoj sedmi rođendan 2017. godine.

Quadenu je dijagnosticirana ahondroplazija, najčešći oblik poremećaja patuljastog rasta, kad je bio star tek tri dana. Prosječna visina odraslog muškarca s ahondroplazijom iznosi oko 130 centimetara.

Zdravstveni problemi koji su obično povezani s ahondroplazijom uključuju epizode u kojima se disanje usporava ili zaustavlja za kratko vrijeme (apneja), pretilost i ponavljajuće infekcije uha, navode liječnici.

Quaden je iz australskog Brisbanea te je porijeklom Aboridžin. Quadenova mama govorila je o diskriminaciji s kojom se on suočio, ne samo zbog toga što je patuljak, već i zbog svog porijekla.

- Postoji bezbroj faktora maltretiranja. Postoji rasizam, a onda postoji diskriminacija zbog invaliditeta - rekla je Yarraka BBC-u.

Pojavili su se na televiziji 2015.

Majka i sin su 2015. gostovali u emisiji Studio 10 kako bi diskutirali o stigmi koja se veže uz patuljasti rast. Videozapis koji se reproducirao tijekom emitiranja prikazuje trogodišnjeg Quadena kako viče 'prestanite me gledati' grupi djevojčica koje su zurile u njega i njegovu majku.

- Svi samo zure i bulje i čine to očiglednim, pa sam to snimila mobitelom. To je nešto kroz što stalno prolazimo - ispričala je.

Također je govorila o nekim njegovim operacijama, uključujući postupke za uklanjanje krajnika i adenoida kako bi se poboljšalo disanje i spavanje dječaka, a otkrila je kako je nedavno postala samohrana majka.

Iste godine, on i njegova majka prikazani su na "Living Black" australskoj televizijskoj emisiji o zajednici domorodaca. U tom je videu Yarraka rekla novinarki emisije 'Living Black' da su joj trebale godine da prihvati dijagnozu svog sina, ali na kraju je odlučila da je treba dokumentirati i progovoriti o tome.

U toj se epizodi objasnio tada četverogodišnji Quadenov život i putovanje sve do tog trenutka kad je imao operaciju za ublažavanje pritiska na mozak i leđnu moždinu kako bi se spriječila neurološka oštećenja.

Naposljetku, majka je prošli tjedan objavila video njega kako plače nakon što ga je pokupila iz škole na svojoj Facebook stranici. Izbrisani videozapis imao je oko 25 milijuna pregleda prije uklanjanja.

Javio se i Hugh Jackman

Žena je na rubu, više ne zna kako se boriti s time pa je odlučila sve objaviti javno, da se vidi kroz što prolazi njezin sin kojega u školi svakodnevno zadirkuju, maltretiraju i zlostavljaju samo zato što je drugačiji od njih.

- Quaden, jači si nego što misliš. Što god bilo, uvijek ćeš imati mene za prijatelja - poručio je holivudski glumac dječaku.

Komičar Brad Williams, koji također ima ahondroplaziju, osnovao je stranicu za pomoć Quadenu i skupio je 160.000 dolara.

'Najbolji dan u njegovom životu'

Slavne osobe pružile su svoju podršku, a stotine tisuća dolara od tada su prikupljene u sklopu kampanje za slanje Quadena u Disneyland. Ekipa Nacionalne ragbi lige Indigenous All Stars pozvala je Quadena da izvede momčad na teren na meču protiv maorske All Stars ekipe.

Quaden je ponosno prošetao držeći ruku kapetana Joela Thoa, i sam u njihovom dresu, kasnije rekavši da je to 'najbolji dan njegovog života'.

Teorije urote o njegovoj dobi i bogatstvu raširile su se internetom

Neosnovane teorije zavjere počele su se širiti kako je video njegove majke postajao sve gledaniji. Quaden i tema o njegovoj dobi rasplamsala se u petak na Twitteru te su se ljudi priklonili teoriji da je Quaden zapravo 18-godišnji glumac.

Dok su neki ukazivali na fotografiju Quadena objavljenu na njegovom izbrisanom Instagramu na kojoj se vidi kako pozira ispred velikog, upaljenog "18" kao dokaza da je tinejdžer. Profil na StarNowu dodatno je poticao zavjere jer ga je naveo kao glumca i uzora.

Quaden i njegova majka u velikoj su mjeri nestali s društvenih medija nakon zavjera koje su se proširile oko toga.

Profili na Instagramu i Quadena i Yarrake izbrisani su od subote, a na njihovom mjestu našli su se imitatori stvorivši desetine Instagram i nekolicinu Twitter profila. Koristeći Stand Dallfism 4, Yarraka Bayles oglasila se protiv lažnih profila, poručivši pristalicama svog sina da je stranica Stand Tall 4 Dwarfism jedini račun društvenih medija koji su kontrolirali.

I taj je posljednji kanal na društvenim mrežama također izbrisan bez objašnjenja u nedjelju. Rasplet događaja ukazao je da su razni nasilnici i trollovi na internetu jednako zloćudni kao i u stvarnom životu te tko želi pronaći način da maltretira nekog, naći će ga. Na nama je kao društvu jedino da to osudimo, jer stvarna kontrola ne postoji.

