Priča o legendarnom detektivu isprva je bila dosadna publici

Danas, 8. srpnja, Dr. Watson, pomoćnik jednog od najlegendarnijih detektiva, Sherlocka Holmesa, slavi fiktivni rođendan. Dr. John Hamish Watson u knjizi Studija u grimizu, kao pripovjedač, opisuje svoj susret sa Holmesom. U četiri romana i 56 pripovjedaka skoro sve pripovijeda upravo doktor koji je kroz sve romane podrška Holmesu, osim dvije koje je pripovijedao sam Holmes i dvije koje su pripovijedane u trećem licu. Malo je poznato da se su prve dvije knjige tako loše prodavale da je pisac Arthur Conan Doyle iz glave potpuno izbacio Holmesa i krenuo u pisanje Anđela tame, koju nikada nije ni završio. Međutim, obožavatelji su mu počeli slati pisma podrške. Dobio je krila pa je dvije godine kasnije izbacio Pustolovine Sherlocka Holmesa, zbirku od 12 priča, koje su od fiktivnog detektiva stvorile legendu.

Počeo izlaziti poznati financijski list

Američki list The Wall Street Journal izašao je prvi put 8. srpnja 1889. godine. Osnovao ga je Charles H. Dow, iz Dow Jones & Company, a zamišljen je da pokriva financijske teme iz SAD-a i svijeta.

Leteći tanjur sve je zaprepastio

Dana 8. srpnja 1947. novine su pogrešno izvijestile da je 'leteći tanjur' pronađen u blizini Roswella, New Mexico. Vlasti su to opovrgnule, no incident u Roswellu postao je središte teorije zavjere o NLO-u i izvanzemaljcima.

