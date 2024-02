Priča o uspjehu u Hrvatskoj: Predsjednik drugim državnicima poklanja naše ChiaCups šalice

Dok šetate Šenoinom ulicom u središtu Zagreba za oko će vam svakako zapeti mali caffe bar specifičnog dizajna. Svaki detalj u njemu oslikan je s mnoštvom crnih točkica na bijeloj podlozi. Osim fine kave, matcha lattea, čaja ili vruće čokolade, ovo mjesto skriva pravo blago za ljubitelje keramike i profinjenog dizajna. Mnogima već poznate ChiaCups šalice na točkice sa zlatnom ručkicom ideja su Filipe Sorko (31), koja je nedavno otvorila prvu fizičku trgovinu s kafićem u kojem iz veselih šalica možete popiti kavu. To je ujedno i prva trgovina otvorena u Hrvatskoj s domaćom, ručno rađenom keramikom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Filipa Sorko izrađuje šalice | Video: 24sata/pixsell

Kako je sve počelo ispričala nam je vesela Filipa koja je ostvarila svoje 'točkaste' snove.

- Inače sam iz Vinkovaca, ali zadnjih pet godina s dečkom Tonijem živim u Triblju pored Crikvenice. Moj djed je iz Triblja i vratila sam se u njegov kraj - kaže Filipa.

Nakon srednje škole Filipa je živjela neko vrijeme u Londonu. Tamo je radila kao dadilja i kuhala za obitelji, a budući da ju je zanimala moda te se školovala za modnog tehničara, cilj joj bio u Londonu studirati na prestižnom Central Saint Martinsu. Spletom okolnosti to se nije ostvarilo. Vratila se u Hrvatsku razmišljala što dalje. Budući da je stalno kuhala za obitelji kojima je čuvala djecu, odlučila je krenuti u tom smjeru. Baš se tada otvorila prva talijanska gastro škola u Sisku.

- Prva sam generacija koja je pohađala tu školu. Kuhala sam njihove specijalitete i učila povijest talijanske kuhinje. Kasnije sam završila u Firenci na praksi u jednom boutique hotelu. U tom periodu paralelno sam s dečkom počela izrađivati šalice - prisjeća se Filipa.

- Moj dečko je zapravo napravio prve šalice. Bio je na zadnjoj godini kiparstva u Rijeci, a ja sam ga tražila, budući da je na faksu imao uvjete za to, da nam napravi šalice za doma, za uspomenu. Bila je to 2017. godina. Na ideju da šalice budu na točkice došli su sasvim slučajno. Izradili su prvih 6 šalica. Trebale su biti različite, na točkice, prugice i druge šare. Na kraju je Toni shvatio da ih je najlakše istočkati jer ostali oblici nisu izgledali najbolje na neravnoj površini. Bile su to velike šalice s jako gustim i sitnim točkicama. Nisu imale zlatne ručkice jer tada kao studenti nismo imali sredstava da si priuštimo zlatni premaz, jer on u sebi ima 10 posto 24 karatnog zlata. Stavili smo fotke šalica na Instagram. Jedna pratiteljica je napisala: "Kako su zgodne točkice, podsjećaju me na chia sjemenke". To je bilo to. Tako su naše šalice dobile ime i tu je sve počelo - ispričala nam je Filipa. Ipak, keramika im tada nije bila potpuno u fokusu. Bavili su se drugim poslovima.

- Tih godina smo Toni i ja stvarno bili na sve strane. Dekorirali smo evente. Ja sam čak sa sestričnom pobijedila u reality showu 3,2,1 Kuhaj. To je bila odskočna daska i počeli smo se baviti Tajnim večerama. Htjela je nešto novo i drugačije. Organizirali smo ih ukupno desetak. Riječ je o gastro eventima. Ljudi bi se prijavili. Samo bi dobili informaciju u kojem gradu i kada trebaju doći na večeru te mjesto zajedničkog okupljanja. Radili smo takve evente po cijeloj Hrvatskoj. Ljudi ne bi znali što će jesti, gdje i s kim. Bilo je jako zanimljivo. Nas par mladih bilo je u tome i odlično nam je išlo. Bile su tematski podijeljene. Imali smo književne, božićne, proljetne, a znale su se održavati u knjižnicama, u tramvaju...Paralelno s tim su krenuli smo ozbiljnije s izrađivanjem šalica. U jednom trenutku morali smo odlučiti hoćemo li nastaviti s Tajnim večerama ili sa šalicama. Nismo se mogli posvetiti i jednom i drugom. Odlučili smo se na šalice jer je za njih bilo više interesa te je taj posao bio vremenski i financijski isplativiji. U početku smo ih izrađivali u dnevnom boravku i na terasi. Sve u vezi s našim šalicama dolazilo je spontano, bez forsiranja i puno mozganja. Tada znate da je to to - kaže Filipa te nadodaje da je u početku bilo stresno. Bilo je puno narudžbi, a samo su ih ona i dečko izrađivali. Tako je biznis počeo rasti.

- Sada imamo veliki tim i u procesu smo zapošljavanja novih. S ekipom u Zagrebu ima nas 16. Studio za keramiku nam je u Triblju i svaki dan dolazi oko 6 zaposlenih koji se bave samo izradom šalica - kaže.

Osim fizičke trgovine u Zagrebu, imaju i web shop. Proizvode šalju svugdje, u Europu, SAD, Aziju, Australiju. Ljudi ih najčešće pronalaze na društvenim mrežama. Zbog specifičnog dizajna, na tržištu su se čak pojavile jeftine kopije.

- Kada nešto krene dobro svatko želi dio kolača. Kada sam vidjela kopije isprva sam se nervirala, ali sam shvatila da nema smisla jer tako nešto nije održivo. Mi smo ipak uložili godine rada i truda kako bi postali brend - kaže.

Šalice dolaze u tri veličine. Imaju onu za espresso, srednju i veliku. U ponudi su i limitirane kolekcije koje samo Filipa crta: božićne s crvenim bobicama i grančicama, botaničke s motivima biljaka poput monstere. Imaju i proljetne s ljubičastim i narančastim cvjetićima.

- Imamo puno vjernih mušterija, a jedna gospođa nam je javila da u svojoj kolekciji ima čak 36 naših šalica - kaže.

Cijene šalica kreću se između 20 i 30 eura, a vaze između 45 i 65 eura. Tanjurići koštaju 20 eura.

Što se tiče izrade, točkice se rade od boje koja se zove engoba. Zlatna boja je zapravo zlatni lister. Šalice su u prirodnoj boji gline te se na kraju stavlja samo glazura. Što se tiče točkica, trenutačno imaju 31 dizajn. Obrtnička komora je prepoznala priču i za njih se snimao promo video kao primjer uspješnog hrvatskog poduzetništva.

- Prošle godine javio nam se i ured predsjednika pa s ponosom mogu reći da predsjednik kada ide u goste i nosi poklone iz Hrvatske drugim državnicima, nosi naše šalice - kaže Filipa.

Osim keramike, osmislili su puzzle i čestitke s prepoznatljivim točkastim motivima.

- U vrijeme korone Toni i ja smo slagali puzzle da skratimo vrijeme. Tako smo došli na ideju da osmislimo svoje. S jedne strane su točkaste, a s druge strane je ilustracija ChiaCups bruncha. Tu su i zlatni detalji - kaže te dodaje da su istražili tržište te da su izradili prve hrvatske puzzle.