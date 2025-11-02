U NSK je otvorena izložba ‘Marginalije u središtu’, koja traje do 7. studenog. Riječ je o bogatstvu koje su osmislili Ivan Volarević i Iva Perinić, a pruža uvid u rukopisne tragove čitatelja tijekom stoljeća
IZLOŽBA U NSK PLUS+
Priče s margina: U knjigama prosuli čak i kletve, a profesora nazvali 'krmak i stupidan'
Tko je bila dubrovačka kneginja koja je jednu svoju knjigu darovala Ljudevitu Gaju? O čemu je razmišljao Nikola Zrinski dok je čitao Horacija? Kome je pripadao veliki pomorski atlas? I što su studenti poručili autoru jednog svojeg udžbenika? Odgovori na sva ta pitanja mogu se pronaći u knjigama u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ali ne na onaj klasičan način.
