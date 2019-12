Prihod prodaje Potribice ide za RokOtok: 'Vino stiže kupcima'

RokOtok je potaknuo puno dobrih akcija, a jedna od njih je akcija Borisa Šuljića koji je odlučio sav prihod od prodaje vina Potribica dati našoj udruzi, rekao nam je Domagoj Jakopović Ribafish.

Naime, dok je Ribafish plivanjem spajao otoke krajem srpnja, Šuljić je pozvao ljude da kupuju njegovo vino, a sav prihod od prodaje obećao je darovati projektu RokOtok. Ovom porukom je krajem srpnja pozvao ljude da daju svoj doprinos Ribafishevom projektu:

- Dragi prijatelji, naši su vinogradi Boškinac ovog svibnja teško stradali uslijed bure sa posolicom. Mi naše vinograde svejedno održavamo, bez obzira što oni neće dati gotovo nikakav plod, oni danas bolje izgledaju, i sigurni smo da će iduće godine i još mnogo godina davati lijepi plod. Na nagovor svog prijatelja Rudolf Štefan odlučio sam od svega ubranog grožđa, a toga će biti cca 1 500 kg na površini od 4 ha, napraviti jedno vino i nazvati ga POTRIBICA. U ovom trenutku nitko ne zna kako će to izgledati jer će to biti mješavina od malo Caberneta, Merlota, Chardonaya, Sauvignona, Maraštine i Gegića, ali sam uvjeren da ćemo napuniti 1200 do 1400 boca POTRIBICE. Odlučio sam za to vino istaknuti cijenu od 75 kn i cijeli prihod od prodaje tog vina donirati Domagoj Jakopović Ribafish i njegovoj http://rokotok.hr/ udruzi za promicanje aktivnog i zdravog života djece, koja je nastala iz velike boli i koja čudesnom snagom jednog divnog čovjeka i oca sve pretvara u ljubav. Stoga pozivam sve svoje drage kolege i prijatelje da se uključe u ovu akciju. Vino će biti dostupno već za Božić ove godine, minimalna količina je 6 boca, a maksimalna 60 boca.

Vino se rasprodalo rekordnom brzinom.

- 278 kartona vina, 1668 bova vina, SOLD OUT' - napisao je na svojem Facebook profilu oduševljeni Boris Šuljić, vlasnik hotela, vinarije i restorana 'Boškinac' u Novalji.

Tada je istaknuo kako smatra da je RokOtok važna i hvalevrijedna akcija.

- Koliko je velika snaga jednog čovjeka bila potrebna da se osmisli i pokrene ova akcija, to samo Ribafish zna. Mi možemo samo slutiti o kakvoj se planini od duše tu radi. Otac sam četvero djece i na ovaj skromni način želio sam pomoći i potaknuti druge ljude za pomoć ovoj plemenitoj akciji koja promiče aktivan i zdrav život djece - izjavio je tada Šujić.

Objavili su kako je vino u bocama, a Ribafish je najavio kako će uskoro stići do kupaca.

- Spakirano je i uskoro će ga dijeliti kupcima. Krenut će po cijeloj Hrvatskoj, a organizirano je i nekoliko evenata za kupce, u Zagrebu, Splitu, Rijeci i drugim gradovima - otkrio nam je bloger i dodao:

- Zahvaljujem se svima koji su na bilo kakav način dali podršku našem projektu.

