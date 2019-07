Ribafish ranom zorom zaplivao na Biševo - djeca ga obožavaju

Ranom zorom Domagoj Jakopović zvani Ribafish zaplivao je sa Visa na Biševo - četiri i pol kilometra najdubljeg mora do sad. Krenuo je, kaže, tako rano kako bi izbjegao izletničke brodove koju sa vožnjama počinju oko 7.

Plivanje s Visa na Biševo je krenulo ranom zorom 🏊🌊 Objavljuje RokOtok u Ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

Jučer je bio u Komiži koja ga je oduševila, posebno djeca kojima se osmjeh širio 'od uha do uha' kada su ga ugledala.

- Ovo je definitivno jedan od onih gradića gdje bih nakon mjesec dana znao sve po imenu... Stotinjak djece, opet neki divni dragi klinci koji se zalete preko rive i izgrle te, dan za sjećanje i pamćenje. I još prekrasan tekst o ljudima koji su plivali #rokotok, maratonci iz Rasline i Boris koji svojim akcijama skupljaju novac za sve ovo... Umoran i ponosan, hvala sto postojite - napisao je Ribafish na svojoj Facebook stranici.

Sutra ima dan odmora, a u četvrtak će zaplivati prema Hvaru i Braču.

Ružan je izvana, ali divan iznutra. Pomozite ljudini da ovo izgura...ispliva! RokOtok Objavljuje Daniel Bilić u Petak, 5. srpnja 2019.

Mnogi žele pomoći njegovom projektu

Mnogi ljudi podržavaju ovaj projekt i pomažu Ribafishu na razne načine. Među njima se našao i Boris Šuljić, vlasnik hotela, vinarije i restorana 'Boškinac' u Novalji i vlasnik kluba Kalypsa na Zrću. Pozvao je ljude da kupuju njegovo vino, a sav prihod od prodaje obećao je darovati projektu RokOtok.

'278 kartona vina, 1668 bova vina, SOLD OUT', napisao je na svojem Facebook profilu oduševljen što je vino rasprodao rekordnom brzinom.

278 kartona vina 1668 boca vina SOLD OUT Objavljuje Boris Šuljić u Ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

- Ljudi divni ste, nisam uspio sve zbrojiti, bombardiran sam sa predbilježbama, imam još 56 mailova za otvoriti, i po drugim kanalima još 50ak poruka zato moram objaviti SOLD OUT da ne dovedem nikog u neugodnu poziciju. Hvala svima od ❤ molim vas da ne šaljete dalje narudžbe jer Potribice neće biti vise od 1500 boca nikako, a mislim da smo u ovom trenu taj broj premašili. Hvala svima još jednom, ovo je premašilo sva moja očekivanja i kapacitete - dodao je.

#RokOtok dio II. 👉 bit.ly/RokOtok_part_2 Kad ne pliva, onda samo za vas piše kako mu je plivajući! 🦈 "Buđenje je bilo u... Objavljuje Sport Vision Hrvatska u Srijeda, 17. srpnja 2019.

Evo kakvom divnom porukom je Boris Šuljić pozvao ljude da daju svoj doprinos Ribafishevom projektu:

'Dragi prijatelji, naši su vinogradi Boškinac ovog svibnja teško stradali usljed bure sa posolicom. Mi naše vinograde svejedno održavamo, bez obzira što oni neće dati gotovo nikakav plod, oni danas bolje izgledaju, i sigurni smo da će iduće godine i još mnogo godina davati lijepi plod. Na nagovor svog prijatelja Rudolf Štefan odlučio sam od svega ubranog grožđa, a toga će biti cca 1 500 kg na površini od 4 ha, napraviti jedno vino i nazvati ga POTRIBICA.

U ovom trenutku nitko ne zna kako će to izgledati jer će to biti mješavina od malo Caberneta, Merlota, Chardonaya, Sauvignona, Maraštine i Gegića, ali sam uvjeren da ćemo napuniti 1200 do 1400 boca POTRIBICE. Odlučio sam za to vino istaknuti cijenu od 75 kn i cijeli prihod od prodaje tog vina donirati Domagoj Jakopović Ribafish i njegovoj http://rokotok.hr/ udruzi za promicanje aktivnog i zdravog života djece, koja je nastala iz velike boli i koja čudesnom snagom jednog divnog čovjeka i oca sve pretvara u ljubav.

Stoga pozivam sve svoje drage kolege i prijatelje da se uključe u ovu akciju. Vino će biti dostupno već za Božić ove godine, minimalna količina je 6 boca, a maksimalna 60 boca. Molim vas da sve rezervacije i predbilježbe sa uputama za slanje računa i dostavu vina, šaljete isključivo na mail cissa@inet.hr, gdje ćemo vam dati sve potrebne informacije za uplatu . Ispričavam se svima koje sam trebao, a nisam ih tagirao 😀❤️'

#rokotok kreće ozbiljno! Evo plan prve etape, počinje se iz Dubrovnika za Koločep, pa na Lopud, i onda Šipan. Tu ide... Objavljuje RokOtok u Petak, 5. travnja 2019.

Boriš Šuljić nam je objasnio kako je došlo do ideje o donaciji.

- Odlučio sam se na to jer me velika šteta u našim vinogradima ponukala da radim jedno simboličko vino koje možda neće imati vrhunsku kvalitetu, ali će u sebi imati prkosa, vjere, nade i snage da nastavimo dalje. To sam ispričao mom prijatelju, vlasniku restorana Pelegrini Rudiju Štefanu, i on je u trenu izmislio to ime, a ja sam odlučio sve te boce koje ćemo napraviti, donirati plemenitoj Ribafishevoj akciji RokOtok - kaže Šuljić.

Još jednom je istaknuo da smatra da je RokOtok važna i hvalevrijedna akcija.

- Koliko je velika snaga jednog čovjeka bila potrebna da se osmisli i pokrene ova akcija, to samo Ribafish zna. Mi možemo samo slutiti o kakvoj se planini od duše tu radi. Otac sam četvero djece i na ovaj skromni način želio sam pomoći i potaknuti druge ljude za pomoć ovoj plemenitoj akciji koja promiče aktivan i zdrav život djece - rekao je.

Na Facebook stranici RokOtok piše kako je projekt nastao

RokOtok je nastao u spomen na Roka, dječaka koji je sa svojim ocem isplanirao upoznati i obići sve hrvatske otoke, ali je avantura naglo prekinuta u njegovoj dvanaestoj godini.

Njegov otac Domagoj Jakopović, kojeg ćemo dalje zvati jednostavno Riba, odlučio je nastaviti avanturu i u nju uključiti drugu djecu i roditelje kako bi zajedno ostvarili Rokov nikad završen životni projekt.

Cilj projekta je podići svijest o važnosti vremena koje roditelji, kroz sport i učenje provode s djecom te razvijati i poticati dječju radoznalost, interese i istraživački duh.

A upravo kroz igre i aktivnosti s roditeljima, planira djecu učiti o kulturnoj i prirodnoj baštini svakog otoka koji posjeti.

Zaplivajte s Ribom, družite se s djecom i budite i vi dio RokOtoka - lijepe i plemenite priče u koju su pozvana sva djecu bez obzira na dob, tate i mame, bake i djedovi… i svi koji su još uvijek djeca u srcu i duši.

