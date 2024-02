Prijatelji očekuju previše od vas? Evo kako se treba postaviti

Iako ne treba škrtariti niti u jednoj od tih kategorija, važna je ravnoteža i uspostavljanje zdravih granica sa prijateljem koji je emocionalno ovisan o nama ili koristi vezu koju dijelimo kao sredstvo potvrđivanja svog identiteta i vlastite vrijednosti.

No i takve se situacije mogu riješiti s puno ljubavi, empatije i razumijevanja, piše DarlingMagazine.

1. Budite strpljivi

Prije nego što prebrzo zaključite o situaciji u kojoj bi se vaš prijatelj mogao nalaziti, odvojite vrijeme da prepoznate znakove koji mogu ukazivati na to da prijatelj previše ovisi o vama. Želi li sa vama provoditi puno vremena svaki dan? Izražava li frustraciju ili ljubomoru kada imate planove s drugim prijateljima?

Iako ovi odgovori sami po sebi ne znače nužno da vaš prijatelj ili prijateljica računaju na vas više nego što bi trebali, oni su indikativni da se nešto ozbiljno zbiva u njihovim životima. Možda ima problema na poslu ili u romantičnoj vezi, možda se svađa sa članovima obitelji. Moguće je da vaša prijateljica ne može jasno komunicirati i umjesto da bude otvorena sa svojim problemima, možda će radije riješiti stvari sama. No zbog toga se može činiti kao da je emocionalno ovisna o vama. Pokušat će se usredotočiti na ljude koji su joj važni kako bi se udaljila od problema s kojima se suočava.

Oduprite se iskušenju da se odmah suočite s njom. Ponekad se te stvari mogu riješiti same od sebe bez vaše intervencije. Vježbajte strpljenje i nastavite biti uz svog prijatelja dok postavljate zdrave granice kako biste se zaštitili.

2. Budite izravni

Ako smatrate da vaša prijateljica doista previše ovisi o vama i da ne čini korake prema rješavanju svojih osobnih problema sama, možda je vrijeme za izravan razgovor o situaciji. Priđite joj u vrijeme i na mjestu koje joj je ugodno. Nipošto ne stvarajte okruženje u kojem se osjećate agresivno ili neprijateljski raspoloženo. Govorite nježno i ljubazno, ali izravno. Izrazite svoju tvrdnju jasno i sažeto i nemojte iznositi primjere njezine pretjerane privrženosti.

Zaključak je da se vaša prijateljica vjerojatno bori s osobnim problemima, a to je rezultiralo nezdravom ovisnošću o vama. Možda na taj način želi potvrditi svoj identitet ili vlastitu vrijednost. Odnosite se prema svojoj prijateljici s ljubavlju i provjerite hoće li iskren razgovor doprinijeti rješavanju problema te će prijateljica steći dovoljno moći i samopouzdanje da dalje krene sama.

3. Postavite zdrave granice

Dok pružate podršku prijatelju u nevolji, pobrinite se da postavite zdrave granice kako biste zaštitili svoje vrijeme i svoje srce. Može biti emocionalno iscrpljujuće stalno se davati nekome tko se neprekidno oslanja na vas. S druge strane, možete i zamjeriti ako vama treba ista takva podrška, ali je ne dobijete. Nakon određenog sata u danu isključite telefon dajući do znanja da niste na raspolaganju u svako doba dana i noći. Ako želite ići sami ili u drugom društvu u teretanu, na jogu ili u kino, otvoreno to recite. Niste loš prijatelj ako dajete prioritet vlastitom vremenu i aktivnostima koje vas usrećuju. Zapravo, to vas vjerojatno dugoročno čini boljim prijateljem jer se na kraju osjećate puni elana i spremni pomoći prijateljima u rješavanju problema ili prepreka kako se pojave.

4. Znajte kada potražiti stručnu pomoć

Ako primijetite da je ponašanje vašeg prijatelja pretjerano emocionalno ili čak nasilno, možda ćete morati potražiti pomoć stručnjaka. Ako se više ne osjećate sigurno sa svojom prijateljicom ili ako mislite da je ona opasna za sebe i druge, pronađite profesionalne načine podrške za nju te uključite i druge prijatelje, članove obitelji i savjetnike. Sigurnost i mentalno zdravlje prijatelja jednako su važni kao i vaši.