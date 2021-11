Više od polovice ljudi u dobi do 35 godina imalo je 'prijatelja s povlasticama', a ideja takve veze bez obaveza podrazumijeva seks i zabavu, bez puno očekivanja, romantike i budućnosti za par. Najveću privlačnost ove veze imaju za one razočarane u ljubav, ali i one koji smatraju da nemaju vremena niti želje za 'pravi odnos'. Ipak, idila ne traje dugo - pa se preko 60 posto takvih odnosa raspadne u prvih šest mjeseci, a 30 posto u prvih godinu dana.

POGLEDAJTE VIDEO:



Oko 20 posto ljudi tvrdi kako su u takav odnos ušli samo zbog zabave, a svaki treći nije to planirao, već se jednostavno 'dogodilo'. Na samom početku odnosa prijatelji s povlasticama obično definiraju svoj odnos kao čisto 'fizički'. Iako se u vezu bez obaveza jednako često upuštaju muškarci i žene, studija udruge One Plus pokazuje da se više od 50 posto njih nakon dva mjeseca u takvom odnosu osjeća nezadovoljno, a to su češće muškarci nego žene.

Kod redovitog seksa većina će ljudi razviti dublje osjećaje, što čak i ne ovisi o njihovim željama - već čistoj kemiji organizma. Kemičari objašnjavaju kako vođenje ljubavi, poljupci i zagrljaji izazivaju otpuštanje hormona oksitocina, koji je okidač dobrog raspoloženja i osjećaja bliskosti. Naravno, to najčešće pogađa jednu stranu u odnosu, dok je ona druga svjesna da je dominantnija te odnos vidi kao način dizanja svog ega i uzima tzv. partnera zdravo za gotovo, ali i kao 'slabića'.

Bilo da je riječ o dubljim odnosima ili ne, u emotivnim odnosima su ljudi tašti još više nego u drugim dijelovima života. Zbog toga veza bez obaveza može djelovati loše na samopouzdanje - jer kako netko ne želi nešto više s nama, čak niti nakon smijeha, seksa i poljubaca, pa čak i onda ako mi to ne želimo. Studija britanskog Foruma Youth Net pokazuje da ljudi danas često ne žele priznati da žele bliskost, obaveze i osjećaj sigurnosti, jer će time postati ranjiviji.

Otprilike svaka peta veza bez obaveza postupno prelazi u vezu, no one rijetko uspijevaju, objašnjavaju istraživači. Razlog u tome je što partneri obično zamjeraju ponašanje s početka odnosa, sumnjaju u to koliko znače drugoj strani, jesu li pristajanjem na takav odnos izazvali da njihov partner nema prema njima jednako poštovanje kakvo bi imao u običnoj vezi i sl. Ipak, odluka na ulazak u takav odnos je individualna, mada valja znati da je izglednije kako veza neće opstati.