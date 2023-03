Prijavite se i obilježite 'Dan činjenja dobrih djela', jer dobro se vraća svima koji ga čine

Znanstveno je dokazano da ljudi koji čine dobra djela od toga i sami imaju koristi, odnosno da zadovoljstvo i sreća ljudi kojima ste pomogli pokreću proces pozitivnih reakcija i kod onih koji pomažu. Kad vidite da je netko zasuzio i osjeća se sretno zbog dobra koje ste učinili za njega, i kod onih koji čine dobro će porasti razina hormona koji potiču dobro raspoloženje i zdravlje, pa se javlja osjećaj sreće i normalizira krvni tlak, tako da u tom procesu svi dobivaju, kaže Leo Petrov, predsjednik Udruge 'Djeca za bolji svijet' iz Samobora, najavljujući 'Svjetski dan činjenja dobrih djela' koji će se na području Hrvatske obilježiti u nedjelju, 16. travnja.

Riječ je o danu koji je prije 17 godina ustanovila međunarodna organizacija 'Good Deeds Day', koji je do danas postao globalni događaj koji se obilježava u 108 zemalja svijeta. U Hrvatskoj se obilježava drugu godinu za redom, a središnje događanje Svjetskog dana činjenja dobrih djela bit će koncert Luke Nižetića koji će se održati na glavnom gradskom trgu u Samoboru, 16. travnja s početkom u 18 sati.

A svi oni koji žele provjeriti kako dobra djela utječu na ljude, one koji ih čine i one koji ih primaju, to mogu započeti već danas povezivanjem u globalnu mrežu.

- Do sada smo uspjeli okupiti određeni broj gradova, organizacija i tvrtki, pa nam je cilj potaknuti pojedince da osvijeste da svatko od nas može biti onaj koji čini razliku i onaj tko će učiniti nešto da promijeni svijet na bolje. To može biti bilo što: Netko će se možda udružiti sa susjedima da bi zajedno uljepšali cvjetnjak u blizini njihove zgrade, netko je možda dobar u informatici, pa može organizirati tečaj osnova informatike u domu za starije osobe, neki matematičar će možda odlučiti ponuditi besplatne instrukcije za djecu koja imaju problema s tim predmetom, doista nema granica. Na koncu, možda možete stati ispred nekog supermarketa i staviti pred sebe obavijest da nudite starijim osobama pomoć u nošenju namirnica do kuće. Važno je samo imati ideju i biti spremni da ju realizirate – kaže Petrov.

Kad osmislite ideju, možete otići na Facebook profil udruge Djeca za bolji svijet i putem linka na Good Deeds Day stranici najaviti to djelo. Prijava je vrlo jednostavna, a iako nema nagrada ili pohvala za to što ćete učiniti, nije naodmet umrežiti se, jer tako svi zajedno možemo biti još efikasniji.

- Prije svega, kao organizatori aktivnosti svima koji se uključe u projekt nastojimo osigurati promotivnu majicu sa znakom Dana činjenja dobrih djela. Na žalost, ne možemo ih osigurati za velike grupe ili organizacije, primjerice kad se jave cijele škole, no pojedincima ih nastojimo podijeliti. S druge strane, kako smo umreženi s Crvenim križem i Caritasom, koji nam prijavljuju potrebe, možemo ih povezati s tvrtkama i organizacijama koje su prijavile svoje zaposlenike za sudjelovanje, ali nisu imale vremena ili kapaciteta za izbor projekta. Tako volontere spajamo s onima kojima je pomoć potrebna – pojašnjava Petrov. Dodaje kako se poziv za činjenje dobrih djela ne odnosi samo na 16. travnja, već na cijeli travanj, pa taj dan treba shvatiti tek kao simbol projekta, ili svojevrsni podsjetnik.

- Kako bi se poruka o tome da je dobro činiti dobra djela proširila kroz zajednicu, svi sudionici su pozvani da objave fotografije samog volontiranja na društvenim mrežama koristeći hashtagove #GoodDeedsDay i #DanDobrihDjela, ili priču o svome volontiranju mogu poslati na e-mail djecazaboljisvijet@gmail.com.

- Lani smo imali oko 7500 prijavljenih sudionika, a ove godine do sada imamo oko 10.000 prijava, tako da se nadamo da će se priča o dobrim djelima pomalo širiti. Ove godine smo organizator projekta i za Sloveniju, BiH i Srbiju i nadamo se da će Dan činjenja dobrih djela potaknuti buđenje empatije koju svatko od nas ima, ali je zbog životnih okolnosti ponekad zatomljena, ne samo na taj dan, nego kroz cijelu godinu – kaže Petrov.

Koliko je jednostavno činiti dobro možda najbolje svjedoči priča jednog dječaka koji je prošle godine na platformi najavio da će svoju sestricu koja mora na vađenje krvi dočekati sa – čokoladom, kaže.

- Poseban cilj naše udruge je upravo poticati djecu da se uključe u ovaj projekt i postanu oni koji će činiti dobro, jer je njihova srca najlakše dodirnuti i kad ih jednom dobijete, odgajate generacije koje će živjeti na taj način. Vjerujem da je to najbolji put da pomalo mijenjamo svijet na bolje - zaključuje sugovornik.





