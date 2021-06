- Istraživanje pokazuje da smo najsretniji kada pomognemo drugim ljudima. Ljudi koji se više bave volonterskim radom obično su sretniji od onih koji to ne rade. Ovo je univerzalni fenomen. Zapravo, čini se da takvo ponašanje u većini kultura poboljšava sreću ljudi - kaže Laurie Santos, profesorica psihologije sa Sveučilišta Yale.

Ako ste barem jednom učinili dobro djelo onda znate taj topli osjećaj koji vam se pojavi nakon što nekom pomognete.

Socijalna psihologinja Naomi Eisenberger objašnjava da postoji neurološki uzrok za tu 'toplinu'.

- Kad pomažemo drugoj osobi, bilo da držimo partnera za ruku dok prolazi kroz nešto bolno ili doniramo novac u dobrotvorne svrhe, u mozgu vidimo aktivaciju povezanu s nagradom. Dakle, regije našeg mozga koje obrađuju osnovne nagrade poput jedenja ukusne hrane ili osvajanja novca također se aktiviraju kada činimo nešto lijepo za nekoga drugoga. Ta dobra djela dovode do pozitivnih osjećaja - tvrdi psihologinja.

- Dosadašnje istraživanje pokazuje da akcije koje radimo za druge ljude mogu imati relativno dugotrajne učinke sreće - napominje Laurie.

- Dakle, kad se gleda kako se osjećaju subjekti kada pet uzastopnih dana troše istu količinu novca na sebe (npr. 30 kuna), nasuprot tome kad danima troše novac na nekoga drugog, sreća koju su ljudi osjećali kao odgovor na ova djela brže je opadala kad su ljudi trošili novac na sebe u usporedbi kada su novac trošili na nešto drugo - govori Naomi.

Volontiranje također može pomoći u suzbijanju samoće i dati nam osjećaj svrhe koju možda nećemo dobiti od plaćenog posla.

- Volonterski rad može nam dati osjećaj rutine i strukture našem danu ili tjednu, kao i pružiti nam osjećaj postignuća i svrhe. S obzirom na rastuće razine nepovezanosti i usamljenosti u sve više internetskom svijetu, volonterski rad može koristiti svima koji su uključeni, a kao društvena bića potrebna nam je socijalna interakcija. Pomaganje drugima često nam može odvratiti pozornost od vlastitih problema i potaknuti zahvalnost za ono što imamo - objašnjava članica savjetovališta Shelley Treacher.

Uključivanje u volonterski rad također nam može pomoći da naučimo nove vještine i poboljšamo osjećaj vlastite vrijednosti. Sve to jača sreću i rješava simptome problema s mentalnim zdravljem.

No, iako su dobrobiti volontiranja ogromne, važno je napomenuti da to ne znači da biste trebali dati otkaz na svom poslu i volontirati svake minute u danu. Da, volonterski rad može nas učiniti sretnijima, ali ako je to na štetu svih ostalih ključnih dijelova mentalnog i fizičkog zdravlja, može učiniti i suprotno. Morate uzeti vremena i za sebe.

I s praktične strane, osim ako niste u dobrom financijskom položaju, morate i dalje zarađivati ​​novac.

Odabir pravog volonterskog rada također je presudan, piše Metro.