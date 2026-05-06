Ni dan danas se ne zna tko je prodavao ‘čisti hrvatski zrak’

U ovo vrijeme 1990. godine na štandovima na različitim punktovima u Hrvatskoj pojavila se limenka sa šahovnicom i natpisom “Čisti hrvatski zrak”, bez oznake proizvođača, pa je dosad ostalo nepoznato tko je došao na tu ideju. Zna se samo da iza toga ne stoji neka veća poduzetnička priča, niti je riječ o “službenom” proizvodu neke tvrtke. Na tržištu su se u isto vrijeme pojavile limenke različitog dizajna, pa i to govori tome u prilog.