Prije 6 mjeseci dijelili smo bocu vode i jeli u busu, a danas nam je to nezamislivo zbog zaraze

Rukovali smo se, družili, išli na koncerte, odlazili u javni zahod po potrebi, dijelili hranu, a ponekad i piće. No sve to je sada nezamislivo jer je cijeli svijet osvijestio potrebu za samozaštitom od bolesti

<h2>1. Rukovanje</h2><p>Rukovanje nije preporučljivo, već ga mijenja pozdrav laktovima. Često perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi, pogotovo nakon što ste bili na javnom mjestu ili nakon što ste ispuhali nos, kašljali ili kihali. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Organizirao dadilji maturalnu u dvorištu zbog pandemije</p><h2>2. Jesti ili piti u javnom prijevozu</h2><p>Ljudi ne bi trebali jesti u javnom prijevozu jer to znači da ćete dodirnuti lice i tako se izložiti virusu nakon što ste dodirivali površine u autobusu ili tramvaju.</p><h2>3. Trljanje očiju u javnosti</h2><p>Ako vas svrbe oči u javnosti, suzdržite se od toga jer tako možete unijeti virus u tijelo. </p><h2>4. Pozvati prijatelja kod sebe doma</h2><p>Ovaj virus se najviše širi u zatvorenom prostoru tokom dužeg perioda bliskog kontakta licem u lice, pa neki izbjegavaju druženja kod kuće.</p><h2>5. Rukovanje gotovinom</h2><p>Ako vaš posao zahtijeva rukovanje novcem (ili bilo kojom drugom potencijalno kontaminiranom površinom), važno je biti pažljiv u pranju ruku. Virus se ne širi prodiranjem kroz kožu, već kada kontaminirana koža dospije do nosa ili usta.</p><h2>6. Dijeljenje boce vode s nekim drugim </h2><p>Skupina od 13 ljudi je na Tajlandu bila zaražena koronavirusom nakon dijeljenja pića i cigareta. Iako nije potvrđeno da se korona virus širi hranom ili vodom, on se nalazi u slini pa nije preporučljivo dijeliti iste.</p><h2>7. Korištenje javne slavine za piće</h2><p>Ne postoje nikakvi podaci o tome koliko dugo virus ostaje na slavinama, ali, s obzirom na njihovu blizinu ustima drugih ljudi, to nije preporučljivo.</p><h2>8. Korištenje javnog WC-a</h2><p>Znanstvenici su otkrili da ispiranje toaleta može stvoriti oblak aerosolnih kapljica koje se dižu gotovo tri metra u zrak. Te kapljice mogu se zadržati u zraku dovoljno dugo da ga udahne sljedeći korisnik ili da slete na površine u kupaonici.</p><h2>9. Odlazak u samoposlužni restoran</h2><p>Restorani bi trebali prekinuti radnje poput samoposluživanja ili servisa za piće koji zahtijevaju od korisnika da koriste zajedničko posuđe ili dozator.</p><h2>10. Odlazak na javni bazen</h2><p>Bazeni i vodeni parkovi su problematični jer se teško može držati pravilo razmaka i nošenja maski, pa neki ljudi tu aktivnost izbjegavaju. </p><h2>11. Sjedenje pored neznanca na klupi u parku</h2><p>Kada sjedite vrlo blizu pored neznanca na klupi, također riskirate zarazu. Zato je potrebno držati razmak.</p><h2>12. Nenošenje maske u trgovini</h2><p>Nošenje maske sada je postala obaveza u svim trgovinama, a neki tvrde da će to još dugo tako ostati iako na početku pandemije nije bila obavezna.</p><h2>13. Putovanje zrakoplovom</h2><p>Letenje avionom zahtjeva učestalo pranje ruku, brisanje stola, nošenje maske i uključivanje ventilatora zraka.</p><h2>14. Puhanje svijeća na rođendanskoj torti</h2><p>Ako virus možete pokupiti na kvaki na vratima ili u zraku, onda ako netko puše u hranu prije nego što je pojedete, vjerojatno je da će taj virus završiti u vašem sustavu.</p><h2>15. Odlazak na koncert ili neko drugo zatvoreno mjesto s puno ljudi</h2><p>Većina koncerata otkazana je upravo zato što okuplja previše ljudi stisnutih jedne uz druge.</p><h2>16. Pitati neznanca da vas fotografira vašim telefonom</h2><p>Mobitel stalno imate u rukama, pa biste se mogli naći u dilemi da zatražite da vas i vaše prijatelje fotografira potpuni stranac. Bolje si kupite selfie stick. </p><h2>17. Dijeljenje taksija s drugom osobom</h2><p>Većina ljudi izbjegava upotrebu taksija upravo iz razloga jer ne žele dijeliti tako mali prostor s drugim osobama, piše <a href="https://www.insider.com/things-we-did-before-covid-pandemic-that-are-gross-2020-7#sharing-an-uber-or-lyft-was-normal-before-the-pandemic-but-now-you-might-hesitate-to-get-in-a-car-with-multiple-strangers-20" target="_blank">Insider</a>.</p>