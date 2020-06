Postoji hrpa drugih detalja koji\u00a0daju dozu \u017eenstvenosti, poput hoda, dr\u017eanja, samopouzdanja i odje\u0107e koja odgovara obliku tijela. Ru\u017e za usne ili majica otvorenih ramena mo\u017ee jednako dobro zaokru\u017eiti \u017eenstvenu kombinaciju kao i visoke pete.\u00a0

Prije je bilo nezamislivo, a sad je normalno: Miješanje uzoraka ili nakita sada su poželjan trend

Mišljenje da crna odjeća postaruje ljude je mit. Ženstvenost se može postići i bez visokih potpetica, a crna odjeća ne treba nužno postariti ako se dobro kombinira

<p>Današnja moda je raznolika i nerado slijedi stereotipe koji su desetljećima bili sinonim za dobar ukus i stil. Novi trendovi obično gaze pravila koja su se uvijek nametala te potiču više individualnosti. Dizajneri i modni znalci sve više biraju odvažne kombinacije boja i materijala te se ne boje eksperimentirati. Donosimo devet zastarjelih modnih pravila koje smo usvojili od mama i baka, a danas više ne vrijede. </p><h2>1. Zlatni i srebrni nakit u kombinaciji</h2><p>Nošenje zlata i srebra u kombinaciji nekad je bio znak lošeg ukusa. Danas se u takvom spoju ne vidi ništa sporno, no prema kritičarima, treba pripaziti da nakit odgovara istom stilu te da se slaže s ostalim modnim dodacima. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Moda estrade u doba korone</p><h2>2. Odjevna kombinacija s više od tri boje</h2><p>Miješanje boja u jednoj kombinaciji nekada je bilo nezamislivo. Danas dizajneri i stručnjaci za high street modu hrabro kombiniraju upadljive uzorke i boje. </p><h2>3. Široka odjeća je samo za visoke i vitke</h2><p>Široki odjevni komadi danas su in, a nose ih svi bez obzira na visinu i oblik tijela. Široka odjeća može izgledati elegantno na svima, samo treba slijediti pravilo da nije baš svaki komad u kombinaciji baggy kroja. Ako primjerice nosite široku majicu, ipak birajte uže traperice ili suknju. </p><h2>4. Visoke pete su za ženstveniji look</h2><p>Postoji hrpa drugih detalja koji daju dozu ženstvenosti, poput hoda, držanja, samopouzdanja i odjeće koja odgovara obliku tijela. Ruž za usne ili majica otvorenih ramena može jednako dobro zaokružiti ženstvenu kombinaciju kao i visoke pete. </p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1450308" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2017-51/dreamstime_l_95011125.jpg" title="" width="100%"></x-inline>5. Poliester izgleda jeftino</h2><p>Nekada je odjeća napravljena od sintetike možda djelovala jeftino, ali danas se mogu naći komadi koji neće izgledati ništa lošije od onih pamučnih ili od drugih kvalitetnih materijala. </p><h2>6. Crna postaruje</h2><p>Mišljenje da crna odjeća postaruje ljude je mit. Suprotno tome, pravilno odabrana crna odjeća izdužuje figuru, tijelo izgleda vitkije, a lice je u prvom planu. </p><h2>7. Torbe od prave kože izgledaju elegantnije</h2><p>Torbe od umjetne i eko kože danas ne izgledaju puno drugačije od prave kože. Štoviše, sve se više zagovara upotreba eko kože kod proizvodnje. </p><h2>8. Šljokice su samo za večernje izlaske</h2><p>One mogu izgledati super i u svakodnevnim kombinacijama i podići cijeli outfit. </p><h2>9. Treba se riješiti odjeće koju nismo dugo nosili </h2><p>Često ćete čuti savjet da se riješite odjeće koju niste nosili više od godinu dana, no neki modni gurui smatraju da je to pogrešan pristup. Prije svega razmislite zašto ne nosite tu odjeću. Možda je jednostavno nemate s čim iskombinirati, a možda jednog dana dobijete želju obući nešto što niste dugo. Uostalom, vintage moda je žanr sam po sebi i s njim nema greške, piše<a href="https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/9-myths-about-style-that-fashion-gurus-laugh-at-797454/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside" target="_blank"> BrightSide. </a></p>