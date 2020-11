Po\u010detkom godine trgovina je bila zatvorena 12 tjedana, a iz Primarka su objavili da ih je to ko\u0161talo oko 5,4 milijardi kuna. Kupci su s odu\u0161evljenjem do\u010dekali vijest o mogu\u0107em produljenju radnog vremena.

- Nedostajat \u0107e mi spavanje - na\u0161alila se \u017eena na Facebooku komentiraju\u0107i mogu\u0107e novo radno vrijeme, dok je druga izjavila kako je rije\u010d o odli\u010dnoj ideji te da \u0107e se sigurno uputiti na pono\u0107ni \u0161oping.

- No ovo je lo\u0161a vijest za mjese\u010dare. Zamislite da mjese\u010darite i do\u0111ete u Primark te ondje u jedan ujutro ispraznite bankovni ra\u010dun - nasmijala se tre\u0107a.

Primark razmišlja o 24-satnom radnom vremenu za blagdane

Zbog lockdowna u Velikoj Britaniji su zatvorene pojedine trgovine, a među njima i trgovina odjećom Primark. No najavili su kako za božićne blagdane pripremaju iznenađenje

<p>Britanski mediji tvrde da voditelji Primarka razmišljaju tijekom prosinca pojedine trgovine otvoriti na 24 sata na dan kako bi u blagdansko vrijeme najveće potrošnje kupcima osigurali socijalnu distancu, piše<a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13104924/primark-24-hours-shoppers-brilliant-idea/"> The Sun</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako pravilno staviti masku</p><p>- Ako uspijemo omogućiti da su nam neke trgovine otvorene 24 sata na dan, onda možemo lakše omogućiti veću distancu među kupcima. Vjerujem da će trgovine biti sigurnije ako svi znaju da imaju dovoljno vremena za kupnju i da ne moraju požuriti kupovati nedjeljom - pojašnjava izvršni direktor <strong>George Weston</strong>.</p><p>Početkom godine trgovina je bila zatvorena 12 tjedana, a iz Primarka su objavili da ih je to koštalo oko 5,4 milijardi kuna. Kupci su s oduševljenjem dočekali vijest o mogućem produljenju radnog vremena.</p><p>- Nedostajat će mi spavanje - našalila se žena na Facebooku komentirajući moguće novo radno vrijeme, dok je druga izjavila kako je riječ o odličnoj ideji te da će se sigurno uputiti na ponoćni šoping.</p><p>- No ovo je loša vijest za mjesečare. Zamislite da mjesečarite i dođete u Primark te ondje u jedan ujutro ispraznite bankovni račun - nasmijala se treća.</p>