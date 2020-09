Evo kako možete smanjiti rizik od zaraze koronom

Svi oni koji žele izbjeći zarazu korona virusom trebaju izbjegavati mjesta i situacije u kojima se on pojačano širi, a pogotovo osobe koje imaju oslabjeli imunitet, ili boluju od kroničnih bolesti

<p>Superširitelj virusa je neznanstveni naziv za osobu koja slučajno zarazi virusom više ljudi nego što bi se očekivalo, a postoje i neki događaji tijekom kojih se zaraza relativno lako širi, na veći broj ljudi nego što je to inače uobičajeno, upozoravaju stručnjaci za portal Huffington Post, odgovarajući na pitanje čitatelja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Počela je nova školska godina, kako se djeca nose s ovom situacijom </p><p>Naime, iako procjene ukazuju da jedna zaražena osoba u prosjeku može prenijeti zarazu na jednu ili dvije osobe, prije nego se zbog nekih simptoma povuče u izolaciju, superširitelji mogu prenijeti zarazu i na deset, pa i više ljudi.</p><p>Dosad se to događalo na raznim mjestima, uključujući pogone za pakiranje mesa, zatvore, noćne klubove i barove. U osnovi, za takav razvoj je pogodno svako mjesto gdje se više ljudi nalazi u neposrednoj blizini i gdje je ventilacija loša, pa virus ima priliku proširiti se poput požara. </p><p>Znanstvenici tvrde da je manje važno fokusirati se na ljude koji su širitelji zaraze, a više na okolnosti koje su tome pridonijele. Pomicanjem fokusa u tom pravcu, lakše ćemo spriječiti da se situacije u kojima se virus proširio ponove. </p><p>Čini se da je prijenos virusa među osobama u zajedničkom kućanstvu najizgledniji način da 'zaradite' virus Covid-19, ali analiza Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu (LSHTM) otkrila je da su domovi, barovi, vjerska okruženja i radna mjesta povezani s više takvih slučajeva. Bilo je slučajeva širenja zaraze i na vjenčanjima, sportskim događanjima i konferencijama gdje je sudjelovao veći broj ljudi. </p><p>Stručnjak za matematičko modeliranje zaraznih bolesti koji je bio uključen u LSHTM analizu, Quentin Leclerc kaže da umjesto da se usredotočimo na vrstu mjesta na kojem se virus širi, trebamo se usredotočiti na uvjete okoliša koji pomažu da se virus proširi. </p><p>- Mnogi ljudi pitaju koje su postavke s najviše rizika ili kako ih rangiramo, ali nema puno smisla govoriti o tome na takav način - kaže. Čini se da boravak u zatvorenom, te boravak ljudi u neposrednoj blizini, uz lošu ventilaciju i relativno hladan okoliš (poput pogona za preradu hrane) olakšavaju veći prijenos virusa, ističe matematičar. Ta se ocjena, dodaje, odnosi na usporedbi s otvorenim vanjskim prostorom, na kojem se ljudi mogu socijalno distancirati.</p><p>To objašnjava zašto se smatra da su zborovi, gdje postoji neposredna blizina pjevača, te sam pjevački čin i bliski kontakti, poput grljenja i ljubljenja, ono što potiče prijenos virusa, kao i tvornice i pogoni za preradu mesa, gdje su gužva i hladnoća vrlo česti. Tako je, na primjer, u četiri tvornice hrane u Engleskoj i Walesu više od 450 radnika u lipnju imalo pozitivan test na Covid-19. Jedna osoba sa sjedištem u Angleseyu bila je odgovorna samo za 200 slučajeva.</p><p>Sljedeći čimbenik koji treba uzeti u obzir jest to imaju li ljudi u neposrednoj blizini zaražene osobe oslabljeni imunitet ili kronične zdravstvene probleme. Ako je to slučaj, oni su osjetljiviji na učinak virusa. To bi moglo objasniti zašto je virus imao tako razorne učinke u domovima za starije osobe, kažu stručnjaci. </p><p>Profesor Rowland Kao, stručnjak za veterinarsku epidemiologiju i znanost sa Sveučilišta u Edinburghu kaže da su mnogi primjeri širenja Covid-19 posljedica toga što osoba ima više kontakata s drugima nego što je to prosječno. To se može dogoditi ako zaražena osoba, na primjer, više puta posjeti zatvorena mjesta i bude u neposrednom kontaktu s drugima.</p><p>- To je bio pokretač ozloglašene situacije širenja virusa u Seulu u svibnju, koja je rezultirala traženjem kontakata tisuća osoba i utvrđivanjem preko stotinu slučajeva zaraze, kaže on. Podsjetimo, zarazu je širio 29-godišnjak koji je otišao u pet klubova i barova u Seulu u Južnoj Koreji. Kasnije se pokazalo da je pozitivan na Covid-19, a svi barovi i klubovi u Seulu bili su prisiljeni zatvoriti vrata i najmanje 101 slučaj osoba pozitivnih na korona virus povezuje se s time, nakon što je testirano više od 7000 ljudi koji su bili na tim mjestima, da bi se zaustavilo daljnje širenje virusa.</p><p>Na početku pandemije smatralo se da je 10 posto ljudi odgovorno za 80 posto novih slučajeva zaraze. Kad se dogodio lock down, to je ograničilo širenje virusa, dok je ublažavanje mjere izolacije i vraćanje normalnom životu, dovelo do brige oko toga da bi se virus opet mogao početi širiti brže, prenosi <a href="https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/whats-a-super-spreader-event-and-how-do-you-avoid-them_uk_5f3e5e67c5b66346158154e6?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5odWZmaW5ndG9ucG9zdC5jby51ay9lbnRyeS93aGF0cy1hLXN1cGVyLXNwcmVhZGVyLWV2ZW50LWFuZC1ob3ctZG8teW91LWF2b2lkLXRoZW1fdWtfNWYzZTVlNjdjNWI2NjM0NjE1ODE1NGU2JnNhPUQmc291cmNlPWhhbmdvdXRzJnVzdD0xNTk5NzIyODc3ODA1MDAwJnVzZz1BRlFqQ05FQ1FGSnJ0VmJkMXhWUlFURWl4em4yVFZ4N2Vn&guce_referrer_sig=AQAAAA9aD1EhJDaQ6xDgczpQDZSlpKYnnjyM-UhLPZV9OhIJLCiz9ZvphMH1XuPtpOADJiiWQUeXL3YFkPTgygBq_pCM5HwJ1avjoX--LEBbk978vjQY-KE5Us4-RKF15QJT4NG4WrcHq4e4U9ewhDFm-hQK0w-jnXs8UPTJgUnKPJA6">Huffington Post.</a> </p><p>Dakle, kako to možete izbjeći? Leclerc kaže da treba staviti fokus na tri C, kako to ističu stručnjaci u Japanu: izbjegavanje zatvorenih (closed) prostora sa slabom ventilacijom, zatim izbjegavanje gužve i prenapučenih mjesta (crowded) i izbjegavati bliski kontakt (close contact). Svi oni koji žele smanjiti rizik od zaraze to bi trebali imati na umu. </p>