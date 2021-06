Nešto osvježavajuće.

Ovo je jedna od onih knjiga koja ne zahtjeva da upregnete svoje sive stanice, već da se opustite i uživate u svakoj stranici. Prošle sam godine većinom čitala knjige Young adult žanra i nekako sam se zasitila, ali me Princeza od papira ponovno vratila u igru. Ovo je prva knjiga u serijalu „Royal“.

Baš kao što piše na poleđini knjige – „Okrutne namjere ove generacije“. Teško je pronaći bolju rečenicu koja će vam dočarati ovaj roman.

Okosnica radnje je mlada sedamnaestogodišnja djevojka Ella Harper. Često se sa svojom majkom selila iz grada u grad. Što trbuhom za kruhom, što radi majčinog zaljubljivanja u pogrešne muškarce. Ellina majka, kako bi ih prehranila, bavila se tzv. najstarijim zanatom – prostitucijom. Nakon što je oboljela od karcinoma, Ella je preuzela sve na sebe. Radila je kao konobarica, potom na benzinskoj postaji, no s vremenom taj novac više nije bio dovoljan. Kako bi mogla pokriti bolničke račune i priuštiti majci lijekove, Ella se zaposli u noćnom klubu kao striptizeta.

Nakon smrti majke, ostaje sama. Nije se htjela povlačiti po udomiteljskim obiteljima jer je i ovako naviknuta brinuti se za sebe samu. Krivotvorila je majčin potpis na početku školske godine kako nitko ne bi posumnjao da svo to vrijeme živi sama.

Ella kao da živi s dvije maske, koje joj je život nametnuo. Danju je bila samo obična sedamnaestogodišnjakinja s izvanrednim ocjenama, a noću tridesetogodišnjakinja koja se skida i pleše za novac.

'Sram i principi su za ljude koji se ne moraju brinuti oko malih stvari, na primjer koliko hrane mogu kupiti za jedan dolar da ima što jesti cijeli dan. Da li da platim mamine račune za liječenje ili da kupim travu da izgura jedan sat bez bolova. Sram je luksuz.'

Njezin će se život promijeniti nakon što ju ravnatelj pozove u ured, gdje ju dočeka gospodin u srednjim godinama – Callum Royal koji tvrdi da je upravo on, njezin zakonski skrbnik. Shvaća da su sve laži koje je napričala, pogotovo ona da živi s majkom, sada prozrete. Bježi iz škole s naumom da pobjegne iz ovog grada, ali stvari joj ne polaze za rukom.

Tu istu večer doznaje kako je Callum Royal, najbolji prijatelj njezinog oca Steva O’Hallorana te da je ovdje isključivo u dobroj namjeri i želji da joj pomogne, no Ella je i dalje ustraje u tome da može sve sama i da ne treba ničiju pomoć.

Shvaćajući koliko je tvrdoglava, iznese joj prijedlog.

Svakog mjeseca će dobiti deset tisuća dolara, ako mu dopusti da se brine za nju. Sve što treba je postati član bogate obitelji Royal. Tko ne bi pristao na takvu ponudu u njezinoj situaciji? Nudi joj se krov nad glavom, siguran obrok u danu, plaćeno školovanje i na sve to, svaki mjesec dobiješ deset tisuća dolara. Sve to zvuči kao idila…

ali nije.

No nema veliki izbor ako jednog dana želi doista biti samostalna. Pametna je i zna da si ne bi mogla platiti školovanje, pa tako pristaje i odlazi u kuću obitelji Royal.

Prizor ju šokira. Kuća izgleda poput veličanstvene palače. Toliko velika da bi se mogla izgubiti kao u labirintu. U predvorju ih dočekaju njegovi sinovi – Gideon, Reed, Easton te bliznaci Sawyere i Sebastiane.

'Mladi Royali nisu što sam očekivala. Ne izgledaju poput bogatih pizdeka u šminkerskoj odjeći. Izgledaju poput zastrašujućih huligana koji bi me mogli slomiti kao grančicu.'

Čovjek bi pomislio kako će joj jedini problem biti odlučiti se tko joj je najprivlačniji. Dobrodošlica nije bila prema očekivanjima i odmah su joj jasno dali do znanja da nije poželjna. Svi su oni izgledali zastrašujuće, ali Reed je zračio posebnom energijom. Na prvi pogled, znala je da je on glavni među braćom.

Astor Park je srednja škola koju pohađaju tinejdžeri multimilijunske obitelji koji mogu nešto pridonijeti svojim talentom. To je škola koja voli vidjeti svoje ime u novinama pokraj velikog slova P za pobjednika. Braća Royal vladaju ovom školom i svi sviraju kako oni dirigiraju.

Ovog puta, Ella je njihova najveća smetnja koju odluče ukloniti pod svaku cijenu.

Shvaća kako je njezin put do svjedodžbe popločen uvredama i poniženjem, ali jednako tako je svjesna da mora kročiti njime ako jednog dana želi studirati i imati bolji život od onog iz kojeg je upravo izašla…

'Dobre stvari ne znače dobre ljude.'

Radnja zvuči kao nešto što ste već puno puta čitali i gledali. To je točno. No, ima nešto posebno u sebi. Volim čitati takve knjige, ali niti jedna mi ne ostane ni na top 20 knjiga. Princeza od papira je drukčija i s radošću iščekujem nastavak! Ne mogu poreći činjenicu da sam uživali u svakoj stranici.

Volim likove okarakterizirane poput Elle Harper. Ona je žestoka, energična, pragmatično optimistična, borbena i bez dlake na jeziku. Ona je savršeni primjer djevojke koja opstaje, bez obzira na ishode. U nekim sam se segmentima mogla poistovjetiti s njom, pa je vjerojatno to jedan od razloga zašto mi se uvukla pod kožu.

Drago mi je kada likovi nisu do srži savršeni, jer takvo nešto ne postoji. Divim se kada netko tko je svjestan svojih slomljenih dijelova, pokupi te iste i nastavi hrabro koračati kroz život. Za takvo nešto je potrebna neizmjerna količina hrabrosti i snage, a to je upravo ono što Elli ne manjka.

'Moj talent, ako ga uopće imam, nije ples nego sposobnost vjerovanja da sutra može biti bolji dan. Ne znam odakle mi taj optimizam. Možda sam ga naslijedila od mame. Negdje usput počela sam misliti da ako samo uspijem preživjeti ovo loše iskustvo, ovaj loš dan, onda ću sutra imati nešto bolje, vedrije, novije.'

Reed Royal.

Čitajući ovu knjigu, zapitala sam se što je to u tim lošim dečkima da curama zavrte glavu? Je li to zato što vjerujemo da se ispod te zlobne površine, ipak krije nešto dobro i privlači nas činjenica da ih mi potaknemo da puste tu dobrotu, da izađe na vidjelo? To je pitanje za stvaran život jer mi čitatelji vrlo dobro znamo kakav ćemo odgovor pronaći u knjizi.

Uvijek se pojavi djevojka koja vidi tu dobru stranu i zbog nje, on želi biti bolji – želi biti „dovoljno dobar“ za nju. To je klasičan dio, ništa što do sada nismo vidjeli.

Reed ispred emocija stavlja tjelesni užitak. Kada treba izbaciti bijes iz sebe, odlazi na borbe. Zbog obiteljske tragedije u kojoj je ostao bez majke, postao je hladan i pomalo indiferentan prema svemu što se događa oko njega.

Na prvih sam nekoliko stranica bila uvjerena da ću ga svrstati u kategoriju likova koje ne volim. Njegova bahatost, impozantnost i imućnost koju koristi kao oružje, bili su mi odbojni. No, što sam dublje ulazila u radnju, sve mi se više sviđao. Ta njegova izgubljenost i ranjivost, polako je mijenjala moje mišljenje. I onda dolaze zadnje tri stranice, a ja vrištim na njega i želim baciti knjigu kroz prozor. Kraj je cliffhanger i izazivam vas da ne dobijete slom živaca do iduće knjige!

Kraj me iznenadio i po prvi put sam se zapitala jesam li ga krivo procijenila…

'Nekad je potrebno pokazati silu, osobitno u ovom svijetu. U svijetu Royala.'

U ovom se romanu stavlja naglasak na razlike između dobrostojećih i siromašnih ljudi. To je aspekt koji je gotovo realno prikazan. Bilo je trenutaka pretjeranosti, ali sve u svemu, vrlo dobar prikaz. Ne kažem da će baš uvijek imućan čovjek poniziti onog siromašnijeg, ali isto tako kažem da takve situacije nisu rijetke.

Novac je bitna stvar u ovom svijetu i meni je osobno, žalosna činjenica da nas od razdjeljuje i da prema njemu stvaramo nekakvu hijerarhiju. Vrlo često će upravo novac biti razlog nedostatka humanog ophođenja prema nekome i to je istaknuto u ovom romanu.

Od mene imate ogromno, fluorescentno zeleno svjetlo za Princezu od papira! Ovo je ona knjiga uz koju ćete moći predahnuti od problema, no to neće dugo trajati jer ju nećete moći ispustiti iz ruku. Ispunila je sva moja očekivanja.

Autorice ove knjige su Erin Watt. Izdavačka kuća je Stilus, a prijevod imamo zahvaljujući Mariji Perišić. Godina izdanja je 2018.

Prema žanru je Young adult i ima 342 stranice.

Za kraj, jedna činjenica koju možda ne zna svatko. Erin Watt je pseudonim za dvije spisateljice koje su se odlučile udružiti i napisati nam ovaj odličan serijal. Riječ je o idućim autoricama; Elle Kennedy ( Kod nas je preveden njezin serijal Off –Campus) i Jen Frederick. Povezala ih je zajednička ljubav prema knjigama i pisanju, što i nije toliko iznenađujuće.

Eto, to je sve od mene. Za kraj vam ostavljam još jedan citat.

Čitamo se!

'Kada su sva vrata otvorena možeš čuti ocean. Često bi ustala vrlo rano i ovdje gledala svitanje. Jednom mi je rekla da je poput mađioničarske predstave koja se ponavlja svakog jutra. Sunce povlači crne zastore i otkriva paletu boja ljepšu od bilo čega što bi i najbolji slikari mogli naslikati.'

