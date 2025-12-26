Pripazite! Evo koju hranu je opasno podgrijavati i zbog čega

Podgrijavanje ostataka hrane dio je svakodnevice, no ne ponašaju se sve namirnice jednako nakon hlađenja i ponovnog zagrijavanja. Evo s kojim jelima trebate biti posebno oprezni
Stvarna opasnost najčešće nije u samom podgrijavanju, već u načinu na koji je hrana bila ohlađena, pohranjena i ponovno zagrijana. Određene namirnice sklonije su razvoju bakterija ili stvaranju štetnih spojeva ako se s njima ne rukuje pravilno, zbog čega stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju na dodatni oprez.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
RIŽA
Riža je jedna od najčešće podgrijavanih namirnica, ali i jedna od rizičnijih ako se nepravilno skladišti. Sirova riža može sadržavati spore bakterije Bacillus cereus koje preživljavaju kuhanje.
Ako kuhana riža predugo stoji na sobnoj temperaturi, te se spore mogu razmnožiti i proizvesti toksine koje ponovno zagrijavanje ne uništava.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
KRUMPIR
Kuhani krumpir, osobito onaj zamotan u aluminijsku foliju, može stvoriti pogodno okruženje za razvoj opasnih bakterija ako predugo stoji izvan hladnjaka. Nepravilno čuvanje povećava rizik od botulizma, a podgrijavanje ne mora u potpunosti ukloniti opasnost.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PILEĆE MESO
Piletina je sigurna za podgrijavanje ako se pravilno čuva i ravnomjerno zagrijava, no u praksi se često pogrešno rukuje njome. Nedovoljno hlađenje ili neravnomjerno zagrijavanje omogućuju preživljavanje bakterija poput salmonele, što piletinu čini jednim od češćih uzroka trovanja hranom.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
JAJA
Jela od jaja, osobito kajgana i omleti, mogu postati nesigurna ako prije hlađenja predugo stoje na sobnoj temperaturi. Jaja su izrazito kvarljiva i zahtijevaju stalno čuvanje na hladnom te temeljito podgrijavanje kako bi se spriječio rast bakterija.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
GLJIVE
Gljive sadrže bjelančevine koje se nakon kuhanja brzo razgrađuju. Ako se ne rashlade odmah, podgrijavanje može uzrokovati probavne smetnje, a u rijetkim slučajevima i trovanje hranom zbog razvoja bakterija.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ŠPINAT I LISNATO POVRĆE
Lisnato povrće sadrži nitrate koji se pri nepravilnom skladištenju i ponovnom zagrijavanju mogu pretvoriti u štetne nitrite. Iako je rizik nizak za zdrave odrasle osobe, ponavljano podgrijavanje povećava zabrinutost, osobito kada je riječ o djeci.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RIBA
Riba se kvari brže od većine mesa. Ako nije pravilno pohranjena, podgrijavanje može pojačati djelovanje bakterijskih toksina koje toplina ne može uvijek neutralizirati.
| Foto: Olena Yemchuk
TJESTENINA
Tjestenina može sadržavati iste bakterije kao i riža ako predugo stoji izvan hladnjaka. Umaci na bazi vrhnja dodatno povećavaju rizik, zbog čega su ostaci tjestenine čest uzrok slučajeva trovanja hranom.
| Foto: Wikimedia Commons
UMACI I ZAPRŠKE
Gusti umaci zagrijavaju se neravnomjerno, što može stvoriti hladne dijelove u kojima bakterije preživljavaju. Nepravilno hlađenje i ponovno zagrijavanje čine umake posebno rizičnima ako se ne zagriju ravnomjerno i do kraja.
| Foto: Dreamstime
OSTACI HRANE S BUFFETA
Hrana koja je dulje vrijeme stajala na sobnoj temperaturi prije hlađenja spada među najopasnije za podgrijavanje. Jednom kada bakterije proizvedu toksine, toplina ih više ne mora učiniti sigurnima za konzumaciju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA