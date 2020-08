Anđela se priprema za svadbu i za paraolimpijske igre u Tokiju

Od 2016. godine priprema se za paraolimpijske igre u Tokiju, a usporedno s tim priprema se za svoju svadbu sa zaručnikom Kristijanom, koji joj je u svemu velika podrška

<p>Sport joj je u krvi od rođenja, on je bio i ostao njen životni vodič uz kojeg se osjeća sigurno. <strong>Anđela Mužinić</strong> je naša 28-godišnja višestruko trofejna sportašica, koja je igrala odbojku od svoje desete godine, a stolni tenis od četrnaeste. Paraolimpijka-stolnotenisačica trenutno se priprema za Paraolimpijske igre u Tokiju, a usporedno s tim planira svadbu s paraolimpijcem <strong>Kristijanom Vincetićem</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Paraolimpijka Anđela priprema se za svadbu i OI</strong></p><p>Anđela je rodom iz Srinjine, a do svoje trinaeste godine njena ljubav bila je odbojka, no tada je, prometna nesreća koju je doživjela presudila njenom dotadašnjem sportu, ali ne i kvaliteti života. Anđela je završila u kolicima, a stvari koje su slijedile nakon toga dodatno su je ojačale.</p><p>- Na početku sam odbijala stolni tenis i samu pomisao na njega, bilo mi je pitanje u glavi pa tko to igra. Već drugi dan od poziva u dvoranu, sam došla pogledati kako izgledaju treninzi. Ni tada se nisam oduševila. Stolni tenis me stalno pozivao k sebi, pa san na kraju popustila i prepustila se uživanju. Prilagodba mi nije teško pala, nisam ni dana tugovala ili se osjećala loše. Nastavila sam svoj život kao da se ništa nije dogodilo, a sada živim bolji život nego prije - govori Anđela.</p><h2>Trenutno se priprema za paraolimpijske igre u Tokiju</h2><p>- Za njih se spremam od 2016. godine, odnosno od završetka paraolimpijskih igara u Riu. Moj plan i program je jako intenzivan, odlazim jednom mjesečno po 7 dana na pripreme van Hrvatske i smatram da bez tih putovanja ne bih bilo ovakvog uspjeha. Sparinzi većinom budu po kvaliteti bolji od mene i od svakoga mogu nešto naučiti - priča Anđela.</p><p>Broj treninga ovisi o planu i programu.</p><p>- Najčešće na pripremama treniram dva puta u danu po dva sata. Treninzi na pripremama u Parizu budu do tri puta dnevno, a dva puta tjedno odradim kondiciju. Svakodnevni su i mentalni treninzi - objašnjava Anđela.</p><p>Osim što svaki dan vrijedno trenira, Anđela i bez problema vodi kućanstvo koje dijeli s Kristijanom, a na nakon treninga kako kaže, voli otići na masažu.</p><p>- Probudim se ranije ne kako bih popila kavu, nego poredila po kući. Vratila sam se ima 2 tjedna u dvoranu od aktivnog odmora na moru. Sada su treninzi jako jednostavni pa treniram samo u jutarnjem terminu od 8 do 11, svakim danom. 2 puta tjedno odradim kondiciju a svakodnevni su i mentalni treninzi. Nakon treninga odem na masažu isto 2 puta tjedno. Kuham ručak, pospremam pa se malo odmorim. Peglam, čistim, radim kolače i naravno odlazim po namirnice - kaže Anđela.</p><p>Na zdravlje se mora paziti, pa tako ona izbjegava masnoće, šećer, sol, a konzumira žitarice, voće i povrće, meso i orašaste plodove.</p><p>- Ja smatram da se kvalitetno hranimo i da unosimo potrebne tvari za zadovoljavanje energetskih potreba. Kuhanje je obaveza ali mi je lakše kada sama biram namirnice i način na koji ih spremam - govori Anđela.</p><p>No osim što se ova vrijedna sportašica priprema za paraolimpijske igre, priprema se iza svoju svadbu, za koju kaže kako je zbog svih obaveza i natjecanja bilo najteže naći termin.</p><p>- Godinu dana prije ne znamo kada će biti natjecanja, a minimalno godinu dana ranije treba rezervirati popratne stvari, pogotovo ako imamo baš određen bend ili salu koju želimo. Tako da smo se složili da je najbolje mjesec dana nakon Tokija kada smo i ja on na odmoru u istom terminu - govori Anđela te nadodaje kako je nakon tog datuma sve krenulo svojim putem, a oko organizacije vjenčanja ima veliku pomoć.</p><p>- Nije bilo teško uskladiti obaveze oko vjenčanja i treninge jer cure/žene iz „Promessi Weddings“ u Splitu su preuzele organizaciju mog vjenčanja. Organiziraju svaki segment vjenčanja, kao sto je sala, smještaj gostiju, cvijeće i dekoracija, šminka, frizura a moje je samo da odaberem vjenčanicu i naravno dođem na vlastiti vjenčanje. Ja sam skroz opuštena i već zamišljam kadrove s vjenčanja - govori Anđela.</p><p>Anđela i Kristijan upoznali su se na putu za London. Njoj su to bile prve paraolimpijske igre, a Kristijanu druge.</p><p>- Sada mogu nabrajati do beskonačnosti ono što me je kod Kristijana privuklo…jako zanimljiv, opušten, pričljiv, ugodan, ambiciozan, dobar prijatelj, dobar s djecom, može iz moga kaosa stvoriti red, odvažan je, srčan, tolerantan, uporan, radišan…Zajedno smo od deveto mjeseca 2012. godine - kaže Anđela.</p><h2>Oni su jedan drugome jako velika podrška</h2><p>- Razumjeli smo se u trenutcima kada je netko morao biti fokusiran na natjecanje, kada smo često izbijali van kuće. Mislim da je to puno pomoglo što smo oboje vrhunski sportaši, iako sam ja puno više naučila od njega nego on od mene - objašnjava Anđela.</p><p>Ovo ljeto uživali su i odmarali se u obiteljskoj kući u Srinjinama i na Kamenu.</p><p>- Ove godine mogu reći da smo se stvarno opustili i odmorili od ove i protekle godine. 2 tjedna smo proveli u vlastitoj kući s bazenom na Kamenu (Split) koja se inače iznajmljuje, a zadnji tjedan sam bila u obiteljskoj kući u Srinjinama - govori Anđela.</p><p>U slobodno vrijeme kaže kako voli gledati serije i filmove, a najveća podrška u životu su joj Kristijan, obitelj i prijatelji.</p><p>- Svi su se uklopili kao kao djelić slagalice. Uporište, sklonište, izvor nadahnuća su, najveća potpora u životu. Kada je teško oni su tu, kada je lijepo oni su tu - rekla je za kraj, Anđela.</p>