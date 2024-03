Pripremite poljički soparnik: Ukusno jelo s dugom tradicijom

Količina sastojaka idealna je za šest osoba, a priprema će trajati oko dva sata.

Sastojci:

250 g glatkog brašna, 1/2 žličice soli, 2 žlice maslinova ulja, 120 do 130 ml tople vode, 400 g stare blitve, 1 žlica sjeckanog peršina, 2 ljutike ili manja glavica crvenog luka, 15 ml maslinovog ulja, 2 žlice maslinovog ulja, 2 češnja češnjaka, 2 žlice blanširanih badema, papar, sol

Priprema:

Od brašna, soli, ulja i vode zamijesite meko tijesto. Podijelite ga na 2 djela, svaki premažite uljem i ostavite da odstoji minimalno 30 minuta, najbolje sat vremena. Dok tijesto odmara pripremite nadjev. Blitvu operite i svaki list dobro osušite papirnatim ubrusima kako blitva ni bi pustila vodu i razmočila tijesto. Odrežite središnju bijelu žilu, a zeleni dio narežite na trakice. Dodajte sitno nasjeckanu ljutiku ili luk, nasjeckani peršin, maslinovo ulje i sve začinite.

Foto: 123rf

Pećnicu zagrijte na 250 stupnjeva. Pola tijesta tanko razvaljajte na pobrašnjenoj površini. Tijesto smo razvaljali na debljinu 2 do 3 milimetra i dobili krug promjera 30 cm. To je idealna veličina soparnika koji se peče u pećnici. Razvaljano tijesto stavite na dno pleha posipanog kukuruznom krupicom. Po tijestu rasporedite nadjev od blitve i poklopite ga drugom polovicom razvaljanog tijesta. Zarolajte krajeve soparnika, a gornje tijesto izbodite vilicom. Smanjite temperaturu pećnice na 200 stupnjeva i pecite soparnik 20 do 25 minuta. U 2 žlice maslinovog ulja dodajte 2 češnja protisnutog češnjaka i bademe. Gotov soparnik prelijte pripremljenom mješavinom. Izrežite na rombove i poslužite toplo.