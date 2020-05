Pripremite se za sjajan vikend i roštiljajte uz Chill&Grill Live

Ovogodišnji Chill&Grill je cjelomjesečni spektakl, a sukladno epidemiološkoj situaciji ta najveća platforma zabave, glazbe i chillanja kreirana je u online izdanju kroz digitalne kanale 24sata. Chill&Grill 2020. posebno se potrudio da u domove svih građana donese mnoštvo sadržaja vezanog uz roštiljanje i sve ono što ti treba da bi u svoja četiri zida uživao u druženju s najmilijima.

Provedite vikend sa svojim bližnjima

Iako više nije službeno na snazi krilatica #ostanitedoma već #ostaniteodgovorni i dalje su veća okupljanja zabranjena, a druženja za vikend najsigurnija su kod kuće uz članove uže obitelji. Stoga, pripremite gril tave i roštilje, uredite svoje balkone, terase i dvorišta te napravite sjajnu vikend zabavu. Pred nama su dani puni sunca idealni za chillanje u dobrom društvu. Vrhunske recepte za oduševiti svoje ukućane možete pronaći na portalu Miss Gastro gdje svakodnevno u sklopu specijala Chill&Grill objavljujemo prave gastro poslastice, a evo i programa koji vas očekuje tijekom vikenda.

Ne propusti subotnji cooking show

Kreirali smo za svakoga po nešto, tako sutra u 9 sati na Facebooku 24sata možeš pratiti live cooking show kojeg će ekskluzivno za ovu priliku izvesti Podravkin chef Mišel Tokić. Taj popularni hrvatski kulinar pokazat će kako napraviti sjajan subotnji ručak s roštilja - tunu s daškom proljeća, a onaj tko propusti Live, svakako će recept za ovu vrhunsku gastro deliciju moći pronaći u video prilogu na webu 24sata.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Imaš još šansu poslati fotku i osvojiti nagradu

Danas do kraja dana još stigneš poslati fotku svog roštilja i sudjelovati u nagradnom natječaju. Podsjećamo, do 8.5 traje nagradni natječaj u kojem dijelimo 50 paketa ukupne vrijednosti 25.000 kn. Svaki je vrijedan 500 kn, a u njemu će se naći Podravkini chill&grill začini za roštilj, Karlovačko pivo, KTC kuponi i sočno, svježe meso spremno za roštilj. Oni najkreativniji u spravljanju svog roštilja osvajaju veliki poklon paket vrhunskih proizvoda, stoga, požuri, jer natječaj traje do ponoći. 9. svibnja u podne na micrositeu chill&grill i 24sata objavljujemo sretne dobitnike nagradne igre, zato budi online i saznaj jesi li baš ti sretnik koji će osvojiti jednu od bogatih nagrada.

Roštiljaj i uživaj uz vrhunskog DJ-a

I ovaj vikend smo vam pripremili glazbenu kulisu za subotnji ručak. Dok vi budete okretali meso, ribu, povrće i sve ostalo što ide na roštilj, mi ćemo vam puštati svirku koju ćete u 14.30 moći pratiti Live na Facebooku 24sata. Ugodnu glazbu idealnu za chillanje puštat će iz Swanky bara u zagrebačkoj Ilici DJ Dadoo iz agencije urbanieventi.com koja okuplja neke od najboljih DJ-eva u Hrvatskoj. I ne zaboravite, DJ DaDoo, DJ eMBee i DJ Leggero pripremili su za ovogodišnji Chill&Grill različite bbq mixeve koje možete pronaći na micrositeu najvećeg online festivala grilanja i čilanja pa kad stane Live, pronađite i dalje glazbu za popodnevno uživanje na našim digitalnim kanalima jer pripremili smo za svačiji ukus po nešto.

Nedjelju rezerviraj za Chill&Grill Tennessee Music Rooftop Sessions

Chill&Grill dovodi vrhunske bendove i glazbenike iz najboljeg amsterdamskog kluba za live svirke Bourbon Street Cluba, a glazbeno iznenađenje ovog vikenda zove se Soul Shadows, popularni hrvatski band koji će ekskluzivno za ovu priliku održati Chill& Grill Tennessee Music Rooftop Sessions. Ovaj svjetski priznati soul bend u nedjelju u 14.30 puštat će glazbu s krova jedne zgrade u Zagrebu, a o kakvim se vrhunskim glazbenicima radi dovoljno govori činjenica da ih je svojedobno najutjecajniji američki portal za soul glazbu soultracks.com predstavio riječima: 'Da spoznate kako je soul glazba postala doista globalna i internacionalna, ne morate dalje tražiti od nove grupe koja dolazi iz Hrvatske - Soul Shadows'. Upravo je soultracks.com prvi objavio njihove singlove i napravio hvale vrijedne recenzije naglašavajući da je to prvi europski bend koji svira Soul svjetske kvalitete.

U posljednjih nekoliko godina Soul Shadows dijelio je pozornicu s brojnim svjetskim glazbenicima kao što su Mario biondi, Gregory Porter, Smoove & Turell, Beyonce Band. Chill& Grill Tennessee Music Rooftop Sessions Amsterdam-Zagreb edition bit će prava poslastica za zaljubljenike neo soul-a, soul-funka, blues-a, r&b-a, hip-hop-a i rock-a stoga rezervirajte nedjelju i poslušajte članove tog uistinu vrhunskog benda koje čine vodeći ženski vokal Chy-Kyra, vodeći muški vokal Mirza Tetarić, G.O.C. DJ-MC, a na bas gitari i gitari Peter Sidiq i Samir Bashir

Ovogodišnji Chill&Grill 2020. održava se u organizaciji 24sata i missGastro uz glavnog partnera Podravku. Partneri projekta su Grill Majstor, Vegeta, coolinarika.com, Mesna industrija Ravlić, KTC, Pevex i Karlovačko.