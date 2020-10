Prirodno i jeftino: 10 stvari koje su alternativa šamponu za kosu

Jaja su puna proteina i vitamina koje će vaša kosa obožavati, djeluju kao površinski aktivna tvar, uklanjajući nečistoću. Kokosovo ulje pak potiče rast kose i čuva je od suhoće

<p>Šampon je postao standard na našim kupaonskim policama početkom 20. stoljeća. Prije toga ljudi su se oslanjali na stari sapun izrađen od različitih prirodnih sredstava. </p><p>Svoj svakodnevni život možemo poboljšati s malim promjenama, poput prelaska sa šampona na njegove zdravije alternative. </p><h2>1. Soda bikarbona</h2><p>Soda bikarbona je zapravo prirodni piling, što znači da može ukloniti odumrle stanice kože i nečistoće, smanjiti višak ulja i pomoći vam osloboditi vlasište od peruti i svrbeža. </p><p>Recept: Uzmite 1 žlicu sode bikarbone za 1 šalicu vode. Gusta i kovrčava kosa možda će trebati više sode, dok će tanka i suha kosa trebati manje. Ulijte smjesu u bocu i mućkajte dok se soda ne otopi. Iscijedite smjesu na mokru kosu i utrljajte, počevši od korijena.</p><h2>2. Jabučni ocat</h2><p>On pruža neophodne minerale i vitamine koji podržavaju sjaj, snagu i glatkoću, pomažu u održavanju boje kose i prilagođavaju pH ravnotežu kose.</p><p>Recept: Pomiješajte žlicu jabučnog octa sa šalicom vode u boci i protresite. Izlijte ga na kosu nakon što ste ju oprali, a zatim temeljito isperite.</p><h2>3. Žumanjak</h2><p>Jaja su puna proteina i vitamina koje će vaša kosa obožavati. Jaja djeluju kao površinski aktivna tvar, uklanjajući nečistoću duž duljine vaše kose. Djeluju i kao regenerator za suhu kosu. Sve u svemu, ostavit će vašu kosu mekom, čistom i sjajnom.</p><p>Recept: Istucite jaje u boci. Cijelo jaje izlijte na mokru kosu. Ostavite da djeluje 1 do 3 minute, a zatim isperite hladnom vodom.</p><h2>4. Aloe vera</h2><p>Aloe vera u svom sastavu ima mnoštvo antibakterijskih svojstava. Može razgraditi mrtve stanice kože, a njezino protuupalno djelovanje čini ju izvrsnim lijekom protiv peruti. Također uklanja s kose dodatno ulje, hidratizira našu kožu, jača i liječi naše niti te potiče rast kose.</p><p>Recept: Možete koristiti obični gel ili dodati neke dodatne sastojke. Umasirajte gel aloe vere u kosu, od vlasišta do vrhova. Četkajte kosu češljem širokih zubaca. Ostavite masku 30 minuta, a zatim isperite.</p><h2>5. Limunov sok</h2><p>Limun ima nutritivnu snaga i jedna je od najjeftinijih i najlakših alternativa šamponu. Limunska kiselina ima antimikrobna svojstva, a zbog svog pH regulatora on je izvrsno sredstvo za pranje, posebno za kosu koja ima peruti. Možete ga koristiti i kao prirodni osvjetljivač.</p><p>Recept: Iscijedite 1 žlicu limunovog soka u 2 šalice vode i protresite. Smjesu izlijte na kosu, masirajte je 2 do 3 minute, a zatim operite.</p><h2>6. Kokosovo ulje</h2><p>Kokosovo ulje koristi se za doslovno sve, od uklanjanja šminke do zaštite od sunca. Prepuno vitamina, potiče rast kose, čuva je od suhoće i štiti od negativnih utjecaja okoline. Također sprječava gubitak kose i dobro je kod smanjenja prhuti.</p><p>Recept: Nanesite kokosovo ulje noću na suhu kosu, pazeći da su svi pramenovi prekriveni, a zatim kosu zamotajte u ručnik i ostavite da odstoji 20 do 30 minuta.</p><h2>7. Čaj</h2><p>Zahvaljujući kofeinu, čaj potiče protok krvi, hidrataciju kože i isporuku kisika u vašem tijelu - a sve te stvari izravno poboljšavaju rast kose i sprečavaju gubitak kose.</p><p>Recept: Skuhajte lonac čaja, pustite da se ohladi i utrljajte ga u kosu.</p><h2>8. Maslinovo ulje</h2><p>Bogato hranjivim sastojcima, maslinovo ulje posjeduje mnoštvo omekšavajućih svojstava i djeluje kao izvrsno prirodno hidratantno sredstvo, čineći kosu mekom, elastičnom i zdravom. Najkorisnije je za obojenu, gustu, suhu kosu i podijeljene vrhove.</p><p>Recept: Količina koja vam treba ovisi o duljini vaše kose. Za kratku kosu nije potrebno više od žlice toplog maslinovog ulja, dok će duljoj kosi trebati do 1/4 šalice. Utrljajte ga u tjeme 15 minuta, a zatim isperite.</p><h2>9. Ulje čajevca</h2><p>Ovo je još jedno ulje koje se bori protiv bakterija i liječi upale. Stoljećima se koristi za liječenje problema s kožom, uključujući perut. Uklanja mrtve stanice, suvišno ulje i ostatke drugih proizvoda. Također čisti pore, pomažući koži da diše.</p><p>Recept: Uvijek ga razrijedite s drugim uljima, poput kokosovog ili bademovog ulja u omjeru 1 prema 10. Pomiješajte 4 do 5 kapi ulja čajevca s vodom za ispiranje kose.</p><h2>10. Sjeme piskavice</h2><p>Sjeme piskavice bogat je izvor vitamina, proteina i kiselina koji su neophodni u poticanju rasta kose. Također se bore protiv bakterija i gljivica i prilično su učinkoviti u smanjenju gubitka kose. Čak i više od toga, koriste se za liječenje stanja koja dovode do suhe, nadražene kože i peruti.</p><p>Recept: Namočite sjemenke preko noći. Sameljite 1 do 2 žlice sjemenki i ulijte 2 šalice vruće vode. Umasirajte u kosu i ostavite 20 minuta, a zatim isperite, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/10-shampoo-alternatives-you-can-find-right-in-your-pantry-798725/" target="_blank">Brightside.</a></p>