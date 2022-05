'Prisiljavam se na seks s mužem jer bi me inače odavno ostavio. Priznao je da ima ljubavnicu'

Iako je to posljednja stvar koju želim raditi s njim, znam kako je za našu djecu najbolje da ostanemo zajedno, ispričala je 45-godišnja Britanka i majka dvoje djece novinarima The Suna. Nije otkrivala identitet jer joj je neugodno.

Njezinom suprugu je 48 godina, a sinovima 9 i 14.

- U braku smo 21 godinu i jednog dana mi je rekao da će ostati sa mnom jedimo ako nam se seksualni život poboljša. Primijetila sam kako su se neke stvari promijenile otkako smo otišli na odmor u Španjolsku tijekom uskrsnih praznika. Obično kad idemo na odmor, on je sav na menI, kao da mu seksualni nagon poraste čim izađemo iz zrakoplova. Ali, ovaj put nije bio zainteresiran, niti jednom - nastavila je.

- Osim toga, svaki dan je sate i sate provodio na svom mobitelu. Vratili smo se kući i ja sam ga tražila da mi to objasni - ispričala je.

Prvo joj je rekao: 'Nije ništa, samo sam umorniji, nemam toliko energije kao prije'. To nije bila istina.

- Na kraju mi je priznao da je upoznao nekoga. Rekao je kako me i dalje voli, ali ima jake osjećaje prema toj ženi koju je upoznao u teretani - rekla je.

Suprug je bio posve iskren prema njoj pa je priznao i kako ju je najozbiljnije mislio ostaviti, a u tome ga je zaustavila pomisao na sinove i njihovu dobrobit.

- Pitala sam ga što želi, a on mi je rekao ovako: 'Ostat ću s tobom ako poboljšamo seksualni život. Nisam ni znala da imamo problema u spavaćoj sobi pa sam sljedeću večer posla djecu svojoj sestri. Došao je taj dan kući s posla, a ja sam ga dočekala samo u svilenom ogrtaču. Na sebi nisam imala ništa više - prisjetila se.

- Prisilila sam samu sebe na seks s njim u nadi da će ga to uvjeriti da ostane. Ali, mrzila sam svaku sekundu. Sve o čemu sam mogla razmišljati je to da viđa tu drugu ženu, da su bili intimni. Sad me muči koliko često će on očekivati ovakve seanse, a ja nemam volje za to - dodala je.

'Djeca nisu razlog da se ostane u lošoj i nesretnoj vezi'

Ova žena je potražila savjet od stručnjakinje za ljubavne veze, a ova joj je rekla da najprije trebaju zajedno riješiti probleme koje imaju vezano za njegov preljub te se ponovno povezati, a tek onda će moći istinski uživati u vođenju ljubavi.

Također, skrenula joj je pozornost na detalj kako njezin suprug svu odgovornost za spašavanje braka svaljuje na nju, a to nije u redu.

U takvim situacijama važno je iskreno razgovarati o svemu, koliko god teško bilo. Važno je komunicirati i vratiti povjerenje, jer bez toga spasa za loš brak nema. Također, terapeutkinja joj je napomenula: 'Djeca nisu razlog da se ostane u lošoj i nesretnoj vezi. Pametna su i sve vide'.

