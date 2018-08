Prisilom djeca neće početi više jesti, treba promijeniti pristup

Mali izbirljivac dolazi do stola, uzima zalogaj i objavljuje da je gotov. Ili izjavljuje da mrzi do jučer svoje omiljeno jelo. To je frustrirajuće i sasvim dovoljno roditelju da počne s molbama, podmićivanjem i zahtjevima da pojede malo više.

No prema novom istraživanju, prisiljavanje djece da jedu ne čini situaciju boljom. Istraživači sa Sveučilišta u Michiganu zaključili su da, kad roditelji vrše pritisak na dijete u dobi od dvije-tri godine da jede, to ne utječe na to koliko će kasnije biti izbirljivo.

- Izbirljivost u jelu nije nešto što je promjenjivo, baš kao što je teško ukloniti sramežljivost. Promijeniti izbirljivost znači da trebate promijeniti pristup, a ne siliti ga da jede - objašnjava Julie Lumeng, profesorica na Klinici za pedijatriju na Sveučilištu Michigan.

Stvaranje pritiska na djecu da jedu uopće nije bezopasno. Rečenica “samo još jedan zalogaj” može donijeti više štete nego koristi.

- Dijete takvu situaciju za stolom može smatrati kontroliranjem ili nametanjem, a kroz desetljeća znamo da takvo roditeljstvo nije dobro za dijete - objašnjava.

Foto: dreamstime

Nutricionistica za djecu Natalia Stasenko ističe da pritisak može i pogoršati djetetove prehrambene navike tijekom vremena. To je osobito istina ako je djetetov osnovni razlog za odbijanje jela tjeskoba ili neki motorički problemi.

Čak i ako izbirljivost nema pozadinu, pritisak može negativno utjecati na njegove osjećaje o hrani i piću.

- Studija nije pokazala da se djeca debljaju odmah kad ih roditelji prisiljavaju da jedu, no može u budućnosti pridonijeti većem riziku od pretilosti - istaknula je nutricionistica Stasenko.

Opasnost od pretilosti

Tjeranje djece da jedu kad nisu gladna ometa njihovu samoregulaciju. Djeca do 4. ili 5. godine vrlo dobro to rade i znaju kad su gladni a kad ne, no nakon toga se ta prirodna kočnica smanjuje. Miješanje u taj proces može potaknuti pretilost u starijoj dobi, pojasnila je Stasenko.