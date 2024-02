'Pristala sam da me suprug odvede na svingersku zabavu'

Prenosimo njezinu ispovijest u cijelosti:

"Ova moja priča najmanje ima veze sa skijanjem. I sa zimom i snijegom. Naprotiv, i danas me obuzme val topline kad se sjetim te noći sa 6. na 7. siječnja prije par godina. Nakon 12 godina braka teško da se čak mogu i prisjetiti trenutaka kad sam drhtala od uzbuđenja, kad su me prolazili trnci pri svakom dodiru i kad mi je zastajao dah toliko puta u jednoj noći. Do ta Sveta tri kralja. Zapamtite baš to - tri kralja.

Nisam nešto luda za skijanjem, moj suprug je uvijek taj koji nas je vukao svakog siječnja u planine, ja sam uvijek za toplije destinacije, sunce, palme, kokteli... Pošto je on iz ugledne obitelji, oduvijek "pun para", visoko pozicioniran na društvenoj ljestvici, okružen "galantnim" ljudima, da se pristojno izrazim, naše destinacije su redom bile St. Moritz, Lech, Val Thorens...

Moja menadžerska pozicija i fakultetska diploma njemu je odgovarala kad me predstavljao prema van, a unutar četiri zida ipak je više volio da sam podložna njegovim željama, podatna i predvidljivo čedna. S godinama to mu je nekako postajalo dosadno i u krevetu sam se sve češće morala pretvarati u nekog drugog, nekog tko će ga učiniti ljubomornim i tko će u njemu probuditi neku emociju, nešto novo i nepredviđeno.

Kad smo istrošili i te maštarije i igrice, u njemu se probudila želja da napravi još jedan korak dalje. Da u maštarije koje si pričamo uvedemo nekog trećeg, kasnije i nekog četvrtog, petog...U početku sam se teško upuštala u takve razgovore, ali, uglavnom nakon kojeg pića, moja mašta si je dala oduška pa su naše seksualne igrice dobile sasvim novu dimenziju. I tako sam to doživljavala, kao male maštarije. Sve do tog skijanja...

Neću vam otkriti destinaciju, ali suprug se iz znatiželje unaprijed raspitao postoji li u blizini neki swingerski klub, čisto da si naše maštarije još malo podebljamo. Nisam ni sanjala da ću u jednom takvom i završiti. Jedne večeri na inicijativu mog supruga napustili smo naše društvo i otišli na "solo turneju".

Nisam imala pojma što mi se sprema.

Rekli smo da imamo neke vruće planove i svi su nas ispratili zvižducima i pljeskom. Odvezli smo se autom u jedno obližnje mjesto, pronašli najprije neki bar gdje smo zauzeli mračni separe u kutu i naručili bocu tekile. Suprug nije puno pio, odmah mi je to bilo čudno. Vozim, rekao je. Meni je to bilo dovoljno i ja sam si dala oduška. Barem će me nositi u apartman ako bude bilo potrebno.

Kako sam više pila, bila sam sve opuštenija. Suprug je u baru snimio dvije djevojke koje mi je odmah spomenuo. "Dobre su mi ove dvije, što ti kažeš" pitao me. "Pa, nisu loše, plavuša mi je zgodnija, ali mislim da se tebi više sviđa ova druga." odgovorila sam.

"Pa ne bih se žalio da mi se obje zavuku u krevet, a ni tebi ne bi bilo loše" prišapnuo mi je.

"Paaaaa...možda i ne bi, ali večeras sam ipak više u raspoloženju da mi se dvojica zavuku u krevet umjesto dvije."

I tu sam ga malo zatekla. Kao da sam mu dala zeleno svjetlo za nešto više. Rekao je da mora na wc, ali je uzeo sa sobom i mobitel. Vratio se nakon desetak minuta i rekao:

- Eksaj to, idemo!

- Kuda idemo?

- Iznenađenje.

- Daj mi reci, znaš da ne volim biti u neizvjesnosti.

Uzeo me za ruku i izveo na glavnu ulicu. Hodali smo užurbano, nekih desetak minuta, tražio je od mene da mu vjerujem i da ne govorim ništa. Zaustavili smo se ispred neke veće kamene kuće i ogromnih drvenih vrata s onim starim zvonom. On je pozvonio i čekali smo možda minutu ili dvije dok nam vrata nije otvorila mlađa žena u tradicionalnoj nošnji. Suprug je rekao naše prezime i gospodična nas je pozvala unutra.

Najprije sam pomislila da smo došli u neki privatni bar ili ekskluzivni disko jer je glavna prostorija bila glamurozno uređena, nije bilo previše ljudi, svi su bili dobro raspoloženi, ali nekako previše intimni. I opet ništa nisam shvatila. Jedan od domaćina, mlađi, utegnut i zgodan, uzeo mi je jaknu i ponudio obilazak prostorija.

Čim smo se maknuli iz glavne prostorije odmah mi je sve postalo jasno. Prva sljedeća scena koju sam ugledala je mlada djevojka koja je ležala na velikom krevetu, iza nje je bio drugi muškarac, vjerojatno njezin dečko ili suprug, a u njoj je bio tamnoputi muškarac. Da - u njoj!

A oko njih nekoliko parova koji su sve to promatrali i to u prilično opuštenim pozama. Mene je suprug doveo u swing klub! Mislim, pričali smo o tome u našim maštarijama, palili se na razne scenarije, ali nikad nisam mislila da ćemo to doista napraviti. A meni je već malo popuštala ona tekila pa sam naprasito prekinula obilazak i otišla ravno na šank.

Muž mi je prišao i pitao jesam li ok. I rekao mi: "Ovo je nešto novo, ali došli smo samo na piće, malo ćemo vidjeti kako to izgleda i idemo natrag u sobu. Ništa ne moramo raditi, možemo samo malo gledati. Ok?" Tu sam se malo primirila i pomislila: "Pa zašto ne, ovdje nas nitko ne poznaje, možemo si dati malo oduška."

- Čekaj da popijem još malo, nisam dovoljno opuštena, rekla sam.

Suprug me ostavio na šanku i rekao da ide malo pogledati čega sve tu ima. Ostala sam sama, ali ne zadugo. Već kroz minutu dvije prišao mi je jedan markantni muškarac, čak mislim da je bio i mojih godina i na engleskom me pitao može li mi se pridružiti u piću. Bio je Nizozemac.

"Zašto ne" rekla sam. Odmah sam mu izbrbljala da sam tu prvi put i da nemam namjeru ništa raditi već samo vidjeti kako je to. Nasmijao se, blago zagrlio i rekao: "Opusti se, neće ti se ništa loše dogoditi. Što god napravila, iako ovdje možeš ostvariti sve svoje fantazije, sve što činiš ostaje ovdje i činiš isključivo ako to želiš i kako želiš."

I uglavnom, taj razgovor mi je postao vrlo ugodan sve do trenutka kad sam se sjetila da sam tu došla sa suprugom i kojeg nema već nekih pola sata.

- Idemo ga pronaći, rekao mi je Nizozemac.

Prvo smo prošli dugački hodnik i onu već spomenutu veliku prostoriju s krevetom u sredini. Na kraju hodnika bilo je nekoliko soba poredanih u nizu. "To su ti privatne sobe, odnosno kad pronađeš nekog zanimljivog, a želiš malo privatnosti bez da te drugi gledaju onda ulaziš tu i zaključaš se. Iako, na kraju su dvije sobe koje imaju ogledala iza kojeg ostali mogu gledati što se u sobi događa. Ono, kao na prepoznavaju u policiji. Iz sobe se ne vidi tko gleda."

Potom sam prošla pokraj BDSM Dungeona, sobe za one koje vole nešto grublju igru, latex, bičeve, lisice i slično. Nisam taj tip, ali vidjela sam da se nekoliko ljudi prilično dobro zabavljalo unutra. U tom trenutku sam se potpuno opustila i sve mi je ovo djelovalo kao neka jako dobra priča.

Došli smo i do bazena, te nekoliko manjih jaccuzzija koji su bili raspoređeni po kutevima velike prostorije i u svakom od njih se zabavljalo po nekoliko parova. I u jednom, na samom kraju, dva muškarca i žena.

Jedan od tih muškaraca bio je - moj muž!

U prvom trenu šok, u drugom nevjerica, a u trećem - poriv za pićem. Prišla sam mu i upitala ga je li se dobro zabavlja. Nije ni stao, i dalje je nastavio u istom ritmu i rekao mi: "Draga, malo sam se previše opustio. A vidim nisi ni ti gubila vrijeme", pokazujući pritom na moju pratnju.

Ostala sam bez riječi. Moj Nizozemac me pitao jesam li ok, shvativši o čemu se tu radi. Ni prva ni zadnja slična situacija u tom klubu. I ni pet, ni šest, pitala sam muža: "Mogu li se i ja malo više opustiti?" On je kimnuo glavom i rekao: "Dođi, pridruži nam se".

A ja sam se okrenula Nizozemcu, prišla mu i poljubila ga najstrastvenije što sam znala i pritom mu rukom prešla preko čvrstih trbušnjaka. Pitala sam ga hoće li otići sa mnom u onu privatnu sobu, onu s ogledalima. Rekla sam mužu točno gdje ću biti ako će me željeti potražiti kasnije.

On je u nevjerici ostao u jaccuzziju, vidjela sam po određenom dijelu tijela da mu je uzbuđenje naglo splasnulo. Putem sam pitala Nizozemca, kojem je supruga također bila u svom "obilasku" kluba jer su oni već iskusni swingeri, može li nam pozvati još dvojicu muškaraca da nam se pridruže.

Malo sam ga iznenadila, ali pošto je klub primao manji broj solo muškaraca uz paprenu cijenu, nije bilo teško pronaći još dva kandidata. Naravno, ja sam pokazivala prstom, a on ih je pozvao k nama. Nas četvero smo se zaključali u posljednju od onih prostorija, njih trojica su me doslovno zgrabili i odnijeli na krevet, počeli me ljubiti i istodobno skidati sve s mene dok nisam ostala sasvim gola.

Već tada su me obradili samo rukama, sjećam se da sam tada imala prvi orgazam, nakon toga su slijedili u nizu. Kako smo odmicali iz jedne faze u drugu, tako sam ja gubila kontrolu i radila neke stvari koje mi čak nikad ne bi pale na pamet. Njih trojica bila su oko mene, na meni i u meni. A dodatno uzbuđenje mi je bila pomisao da nas ljudi gledaju iza onog ogledala, a da je jedan od njih i moj suprug. On u zaključanu sobu nije mogao, morao je samo gledati. A gledao je mene s trojicom. U svim pozama. I to su bila ta tri kralja o kojima sam već pisala.

Nakon što sam izašla iz sobe i poljubila se sa svom trojicom za rastanak, supruga više nije bilo. On se već odvezao u apartman, meni je ostavio poruku kod one gospodične s ulaza: "Svaka ti čast, prava si drolja". On meni! On koji je sve to potencirao i kojeg sam ja prva zatekla u drugoj ženi. Očito je on taj koji nije bio spreman za ovo.

Klub mi je riješio prijevoz do sobe, a nakon te noći on dugo, dugo nije prozborio niti riječ sa mnom. Prvu riječi koje mi je rekao nakon dugo vremena bile su: "Gledao sam te. Bila si nevjerojatna..."