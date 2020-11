Naljepnice su natopljene formulom koja \u010duva upaljeno mjesto na ko\u017ei i tijekom no\u0107i isu\u0161uje pri\u0161ti\u0107e i akne. Uloga naljepnica je i\u00a0 medicinska, a ne samo estetska.

Prištići su postali slatki: Sada postoje Hello Kitty naljepnice

<p>Starface je zabavan beauty brend koji akne i prištiće ne doživljava kao nešto što treba sakriti, već aplicirati posebne naljepnice. Već kad su tu, naljepnice fora izgledaju. Osim dizajna zvijezda, tu je sad i Hello Kitty.</p><p>Naljepnice su natopljene formulom koja čuva upaljeno mjesto na koži i tijekom noći isušuje prištiće i akne. Uloga naljepnica je i medicinska, a ne samo estetska.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije</strong></p><p>No, promjena perspektive prišta i akne kao nečega što treba sakriti, do svojevrsnog 'ukrasa', donijela im je obožavatelje iz čitavog svijeta.</p><p>Osim žutih i zvjezdica u duginim bojama, nude i one koje svijetle u mraku.</p>