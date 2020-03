Pritisnite određeni dio dlana da biste se riješili tegoba i umirili

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: HZJZ: Ne nosite nakit van, svu robu operite, sve dezinficirajte

Stručnjaci za refleksologiju kažu da naše tijelo ima energetske zone, a svaka obuhvaća pojedine dijelove tijela. Svaki prst i svaki dio dlana zaduženi su za određene organe u tijelu.

Pritiskom ili masažom određene zone na dlanu stvara se impuls koji stimulira sve što je u toj zoni. Na primjer, pritiskom na vrhove prstiju stimulira se rad mozga ili ublažava glavobolja jer je taj dio zadužen za glavu i mozak. Ako patite od nesanice, pomoći će vam lagani pritisak na vrh palca.

Važno je znati da je lijeva ruka zadužena za lijevu stranu tijela, a desna za desnu. Na primjer, zone srca, slezene i silaznog debelog crijeva imate samo na lijevoj ruci dok, recimo, one za trbuh i sinuse imate na obje.

- Najprije ruke namažite kremom i masirajte dok se posve ne upije u kožu. Izbjegavajte one masne i skliske. Potom opustite ruke kako bi bile fleksibilnije. Odredite točku koju želite masirati i lagano prolazite po njoj prstima nekoliko minuta, i to na način da ga masirate šest sekundi pa napravite pauzu od tri, i tako više puta - objasnila je Deborah Flanagan, popularna refleksologinja iz New Yorka.

- Zatim pritisnite točku na dlanu koja je zadužena za oslobađanje boli u određenom dijelu tijela. Pritisak držite tri sekunde, napravite pauzu pa udahnite i ponovite postupak nekoliko puta. Nakon toga palcem lagano pritisnite željenu točku i polako kružite u trajanju od pet sekundi. Potom sve ponovite, ali kružite palcem u obrnutom smjeru. Na kraju se opustite pola sata i popijte vode kako bi izbacili toksine iz tijela - dodala je, a prenosi gottadotherightthing.com.

Točke na rukama i za što je koja zadužena:

Prijevod riječi s gornje ilustracije:

Head/Brain - glava/mozak

Teeth/Sinuses - zubi/sinusi

Eyes - oči

Trapezius - trapezni mišić (nalazi se na leđima)

Esophagus - jednjak

Throat - grlo

Pituitary - hipofiza

Neck - vrat

Nose - nos

Thyroid/Bronchia - štitnjača/bronhiji

Cervical Spine - vratna kralježnica

Stomach - trbuh

Pancreas - gušterača

Duodenum - dvanaesnik

Bladder - mjehur

Ureter - mokraćovod

Prostate/Uterus/Penis - prostata/maternica/penis

Small Intesine - tanko crijevo

Sciatic Nerve - bedreni živac

Lower Back - donji dio leđa

Ovaries/Testes - jajnici/testisi

Appendix - slijepo crijevo

Ascending Colon - uzlazno debelo crijevo

Hip Joint - zglob kuka

Kidney - bubreg

Gall Bladder - žučni mjehur

Liver - jetra

Adrenal - nadbubrežna žlijezda

Diaphragm - dijafragma

Shoulder - rame

Arm - ruka

Solar Plexus - solarni pleksus

Ear - uho

Heart - srce

Spleen - slezena

Descending Colon - silazno debelo crijevo

Rectum - debelo crijevo

