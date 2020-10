Priuštite si umirujuću kupku: Trebaju vam ova eterična ulja

Topla kupka s eteričnim uljima može biti najjednostavniji i najučinkovitiji aromaterapijski tretman. Birajte ona koja vole kožu, a izbjegavajte ulje cimeta, klinčića, origana, metvice

<p>Da, eterična ulja mogu uljepšati kupku, ublažavajući stres, umirujuće misli i opuštajući mišiće, ali ako ih pogrešno koristite nećete imati nikakve koristi od njih.</p><h2>Nikada ih nemojte dodavati izravno u kupku</h2><p>Imajte na umu da se ulje i voda ne miješaju, što znači da eterična ulja nisu topiva u vodi. Ako to napravite male kapi ulja se mogu zalijepiti za vašu kožu baš kao da ste nerazrijeđeno ulje nanijeli izravno na kožu, što može nadražiti kožu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Eterična ulja uvijek prvo kombinirajte s baznim uljem</h2><p>Ne želite da eterična ulja budu samo na vrhu vode - želite da se rasprše po cijelom tijelu. Najbolji način za to je da ih prvo kombinirate s baznim uljima poput kokosa, masline, suncokreta ili jojobe.</p><p>- Za jednu kupku, tri do 12 kapi eteričnog ulja u žlici i (15 ml) baznog ulja dovoljne su za stvaranje vrlo aromatične, terapijske kupke - kaže Suzanne Teachey, stručnjakinja za biljke.</p><h2>Nemojte koristiti bilo koje ulje</h2><p>To što volite određeni miris ne znači da biste ga trebali koristiti za kapku.</p><p>- Čak i ako koristite bazno ulje, budite posebno oprezni s uljima koja iritiraju kožu i sluznice - upozorava Teachey i dodaje da treba izbjegavati cimet, klinčić, origano, metvicu, majčinu dušicu (osim vrste linalool) i zimzelen. Ulja koja vole kožu: lavanda, kamilica i ruža.</p><h2>Dodajte eterična ulja nakon što napunite kadu</h2><p>Vruća tekuća voda uzrokovat će isparavanje eteričnih ulja iz kupke, iako će vam tada kupaonica divno zamirisati. Da biste maksimalno iskoristili svoju aromaterapijsku kupku, napunite kadu i isključite vodu prije dodavanja ulja za puni aromatični učinak, prenosi <a href="https://www.goodhousekeeping.com/health/wellness/a20707661/essential-oils-in-bath/">Good Housekeeping</a>.</p>