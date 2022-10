Prljavci su u Zagrebu održali 'zabranjeni' koncert: Očekivali se neredi, a potrgala se lampa

Dana 17. listopada 1931. godine gangster Al Capone osuđen je na 11 godina zatvora zbog utaje poreza. Morao je platiti i novčanu kaznu od 80.000 dolara. Tako je počeo pad jednog od najozloglašenijih kriminalaca 1920-ih i 1930-ih. Rođen je u Brooklynu, New York, 1899. godine u obitelji talijanskih imigranata. Izbačen je iz škole s 14 godina, pridružio se bandi i zaradio nadimak "Lice s ožiljkom" nakon što je tijekom tučnjave zadobio ožiljak na licu. Do 1920. Capone se preselio u Chicago, gdje je ubrzo pomagao u vođenju ilegalnih poslova kriminalca Johnnyja Torrija. Torrio se umirovio 1925., a Capone je postavljen na čelo organizacije. Prohibicija koja je zabranila proizvodnju i distribuciju alkohola, koja je trajala od 1920. do 1933., pokazala se iznimno unosnom za krijumčare i gangstere poput Caponea, koji je zaradio milijune. Bio je na popisu najtraženijih kriminalaca, ali se uvijek izvlačio uz pomoć podmićivanja i zastrašivanja. Postao je čikaški kralj kriminala tako što je eliminirao konkurente.