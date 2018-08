Probiotici pomažu u smirivanju alergije, astme, jačaju imunitet

Probiotici su živi mikroorganizmi koji, kad se uzimaju u adekvatnim količinama, pozitivno utječu na zdravlje, tvrdi Jo A. Panyko, autorica knjige “Probiotics for Health: 100 Amazing and Unexpected Uses for Probiotics”.

- Probiotike dobivamo iz hrane, posebice iz mliječnih proizvoda, a danas su dostupni i u obliku praška, kapsula, tableta te u tekućem obliku. Različiti ljudi različito reagiraju na hranu. Ono što je hranjivo za jednu osobu za drugu može biti štetno. Alergije i osjetljivost na hranu, poput intolerancije na laktozu, povezane su s imunološkim sustavom. Različiti probiotici mogu ojačati imunološki sustav i time pomoći u smirivanju alergija i osjetljivosti na hranu - objašnjava autorica.

Oralni probiotici pomažu u smirivanju alergija koje se javljaju samo u određenim godišnjim dobima zbog povišene razine alergena. Probiotici bifidobakterijskih i laktobaciličnih vrsta uravnotežit će imunološki sustav te ublažiti sezonske alergije. Djeluju preventivno pa ih je potrebno uzimati tijekom cijele godine, savjetuje autorica.

- Tablete koje se žvaču i oralne kapi probiotika zajedno s korisnim mikrobima koji se dobivaju iz sirovog proizvoda, fermentiranom hranom poput kiseloga kupusa i krastavaca te raznim suplementima, mogu pomoći u razvitku imunološkog sustava kod djece te time ublažiti simptome i pojavnost astme. Astmu će kod odraslih olakšati probiotičke formule koje sadrže spojeve Bifidobacterium breve ili Clostridium butyricum.

Mnoga istraživanja pokazala su kako uzimanje probiotika kod novorođenčadi i djece može čak i spriječiti astmu. Kod djece se imunološki sustav tek razvija, stoga je izloženost “dobrim bakterijama” važna za razvitak snažnog imuniteta koji će se boriti s bolestima koje se javljaju, tvrdi autorica.

- Probiotici mogu pomoći i s problemima reumatodinog artritisa. Važno je smanjiti okidače koji ga pokreću. Probiotici koji sadrže Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillu s salivarius i Bifidobacterium bifidum značajno smanjuju simptome reumatoidnog artritisa. Također treba izbalansirati antioksidanse i imunološki sustav čime će se minimalizirati upale. S obzirom da 70 do 80 posto imunološkog sustava čini probavni trakt, oralni probiotici vratit će mu ravnotežu bez upotrebe toksina, navodi autorica.

- Jedna od teorija povezuje i autizam s gastrointestinalnim imbalansom. Naime, većina autistične djece ima poremećaje poput proljeva, abdominalne boli, razdražljivih crijeva i zatvora. S obzirom na to da se dječji imunološki sustav razvija nakon rođenja, bilo kakav napad na probavni, imunološki, živčani ili endokrini sustav može uzrokovati razvoj autizma. To se događa ako u sustavima nije uspostavljen balans gastrointestinalnih mikrobiota koji kroz gastrointestinalni trakt putuju kroz cijeli organizam i mogu oštetiti neki od navedenih sustava. Istraživanja pokazuju da većina djece koja boluje od autizma ima slabu bakterijsku raznolikost u gastrointestinalnom traktu, a probiotici pozitivno djeluju na trakt - tvrdi autorica.