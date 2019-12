Problem s mobitelom je što se djeca emocionalno osiromašuju

Nema sumnje u to da neograničen pristup djece i mladih mobitelu i internetu može stvoriti ovisnost.

Prvenstveno se to vidi po stalnoj potrebi da svako malo provjeravaju poruke i pregledavaju sadržaj na internetu te da tome posvećuju sve više i više vremena.

A ako im roditelj ograniči pristup mobitelu, mogu postati ljuti, skloniji svađi i buntovničkom ponašanju. Ovako psihijatar doc. dr. sc. Ante Bagarić, pročelnik Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti u Klinici za psihijatriju Vrapče, komentira zaključke nove studije objavljene u časopisu BMC Psychiatry o tome da neograničeni pristup mobitelu kod mladih može dovesti do ovisnosti i da ovisničko ponašanje razvije njih 23 posto ili gotovo četvrtina mladih.

Stručnjaci Sveučilišta King’s College iz Londona, naime, analizirali su podatke o 42.000 mladih iz 40-ak ranijih studija o štetnom utjecaju mobitela i došli do zaključka da čak 23 posto njih, ili gotovo četvrtina mladih, razvije ovisnost, što se manifestira kao nemogućnost da kontroliraju vrijeme koje provode s mobitelom u ruci. No ono što je zabrinjavajuće, kod mladih se razvija osjećaj tjeskobe i panike ako im se pristup mobitelu zabrani.

- U početku dijete počne sa surfanjem od sat do dva na dan, a onda se to vrijeme produljuje na 5, 6, 7 sati, često i noću, pri čemu često nemaju svijest o tome koliko su dugo na internetu. Mladi često znaju reći da surfaju sat ili dva, dok roditelji primjećuju da je to i po 5 ili 6 sati na dan - pojašnjava.

Dodaje kako se ovisnik s vremenom u potpunosti fokusira na sadržaje o kojima je postao ovisan, tako da gubi interes za druge stvari, od svakodnevnih obaveza kod kuće i u školi, pa do svega onoga čime se bavio ranije, te emocionalno osiromašuje, a takvo ponašanje dovodi i do promjena na mozgu, koje se danas mogu dokazati i na magnetnoj rezonanci.

- Teško je reći koliko vremena može proći dok se ne razvije ovisnost, to ovisi i o djetetu i okolnostima, ponekad godina, dvije ili tri. No odvikavanje, odnosno liječenje svakako može biti jako teško. Ljudi koji su ovisni izgube kapacitet za promjene te racionaliziraju, tako da uvijek imaju razlog za svoje ponašanje i teško prihvaćaju potrebu da promijene navike. Zato je puno onih koji pokleknu - kaže dr. Bagarić.

Ako vi stalno ‘visite’ na mobitelu, što drugo možete očekivati od djeteta?

Provjeravajte koliko dijete provodi na mobitelu, tu vrijedi pravilo što manje, to bolje, kaže liječnik. I vi trebate biti primjer - ako tijekom večere pregledavate elektroničku poštu, što drugo možete očekivati od djeteta?

