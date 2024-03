'Probudila sam se i spremila za posao, a onda sam rodila sina. Nisam ni znala da sam trudna'

Još jedna priča na TikToku privukla je pažnju javnosti. Rivvah Crowther tvrdi da se jedno jutro, prije nekih godinu dana, probudila i krenula spremati za posao pa neočekivano postala majka, iako nije znala da je trudna. Trudovi su je, kaže, probudili, a dječaka Oakleya je sama donijela na svijet, u svojoj spavaćoj sobi.

Kaže kako se u njezinom slučaju radilo o tzv. kriptičnoj trudnoći kada žena nije svjesna da je trudna sve do kasne faze trudnoće ili čak do samog poroda, prenosi The Sun.

- Probudila sam se zbog trudova u svojoj spavaćoj sobi. Sama sam rodila prelijepog dječaka - rekla je Rivvah i napomenula da ga je rodila na zadak. To je situacija kada se beba tako okrene u trbuhu da na svijet dolazi prvo stražnjicom ili nogama.

Inače, rađanje na zadak nije nimalo bezazleno niti za majku, a posebno ne za bebu kojoj glava u tom slučaju zadnja izlazi na svjetlo dana. U takvim slučajevima liječnik pokušava okrenuti bebu dok je još u trbuhu ili preporučuje carski rez.

Rivvah kaže da su njezini roditelji bili šokirani, no brzo su se pribrali i počeli joj pomagati oko odgoja djeteta.

