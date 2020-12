Zaručnički prsten nošen devet mjeseci. Veličina je 'p', a košta je 500 funti (oko 4000 kuna) te je kupljen u F Hinds. Otvorena sam za razumne ponude - u svom je Facebook oglasu napisala jedna žena.

Među prvim komentarima koje je dobila, upućeno joj je i pitanje od dame predstavljene kao 'Pam' - zašto ga se želiš riješiti.

Njen je odgovor postao viralni hit zbog brutalne iskrenosti kao i pomalo komičnog stila u kojem je napisala svoje objašnjenje:

'Dakle Pam, upoznala sam tog tipa prije otprilike 3 godine i bio je zbilja drag, onaj tip nježnog diva, a ja koja sam u prošlosti bila prevarena, povrijeđena i bla bla bla pomislila sam da bi me mogao usrećiti. Pa k vragu, zašto ne pokušati s obzirom na to da sam lakovjerna i ranjiva budala kakva jesam.

Pritom ne shvaćam da sve nepravde za koje mi je pričao da su mu se dogodile u prošlosti su zapravo stvari koje je on radio drugima - svojoj bivšoj ženi i prije toga majci svoje djece, budala sam Pam, zbilja jesam.

No, nevezano, vratimo se na priču, upoznam ja tako njega, nije mi osobito fizički privlačan koliko me privlači to što je dobra osoba (ponovno krivo). I ubrzajmo sve do godine kad me zaprosio na odmoru u Egiptu što je sve bilo divno i krasno iako sam znala da do braka neće doći jer me počeo više odbijati nego privlačiti, toliko da sam rekla svojoj kćeri dan prije da ako me zaprosi da ću umrijeti. I je*emti život, on napravi to.

U svakom slučaju morala sam pristati jer smo bili u restoranu punom ljudi, pun stol dekoracija, oko njega stoji 10 Egipćana koji rade svoj tradicionalni ples. A prsten već u čaši šampanjca za koji mi je sad žao da ga nisam popila i udavila se s njim. Bilo je prekasno, zaglavila sam preduboko, jedna kćer za stolom mi je problijedila, druga plače, ja plačem od očaja, a ne sreće Pam - jer ne mogu reći ne.

Sad ubrzajmo još malo na par mjeseci, a on se pokušava uvaliti u gaćice 7 drugih ženski iza mojih leđa, 6 njih ga je odbilo, jedna je bila li-la, pa ne mogu baš reći da me prevario kad ga nijedna nije htjela, ali da se trudio je.

U to doba se baš i ne osjećam kao mladenka, ako me shvaćaš, mislim si samo da prođe taj Božić, sve dok opet bum - bukirao nam je put u New York za Novu godinu i opet sam zaglavila. Ajde, barem me ne može opet zaprositi. Tjedan dana prije puta posvađamo se na mrtvo ime, i taj zli debeli gad me pokušava zadaviti za vrijeme svađe, i usput taman mi je prije toga priznao kako je ukrao 50 tisuća funti s tatinog bankovnog računa. Siroti starac ima demenciju da više ni ne zna što je bankovni račun.

Ja sam na kraju svojih živaca do tad Pam, zbilja jesam, dosta mi je bilo svega. Ubrzajmo još malo i prije 4 tjedna sam na sudu dobila presudu da me pokušao ubiti te je dobio lijepu elektroničku narukvicu oko noge da nosi. Mislim si sad je napokon gotovo, a ja imam ovaj lijep prsten za kojim žalim da se nisam udavila s njim. Božić dolazi, samohrana sam mama, radim kao medicinska sestra i krpam kraj s krajem pa što ne bi moja obitelj imala malo veselja!

To je ionako jedina stvar koju mi je dao i koja vrijedi te njemu žene služe ionako samo da ga hrane i plaćaju mu račune, pa zašto moja obitelj ne bi imala lijep Božić, večeru, poklone i to sve. Možda si čak kupim i lijep par cipela u kojem ću moći odšetati od sljedećeg debila na kojeg naletim i pokuša mi upropastiti život.

I on je krenuo dalje Pam, ima kraj sebe neku novu koja će ga hraniti i definitivno mi prsten više ne treba. Eto zato ga se želim riješiti Pam, nadam se da je to dobar odgovor na tvoje pitanje.'