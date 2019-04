Prodajete kuću ili stan? Evo kako im brzo podignuti cijenu

Razgovarali smo s nekoliko licenciranih agenata za promet nekretninama u Hrvatskoj koji su nam, ovisno o svojim iskustvima u kontaktu s kupcima, otkrili kojim kozmetičkim zahvatima omogućiti bržu i lakšu prodaju nekretnine po nešto višim cijenama nego što su to uspjeli postići susjedi.

Tako Jasminka Biliškov, vlasnica agencije Biliškov nekretnine, navodi kako ljudi najčešće kupuju temeljem prvog dojma o nekretnini. Kod prodaje kuće dvorište igra vrlo važnu ulogu.

Foto: monkeybusinessimages

- Dojam čistoće i urednosti je na prvom mjestu. Zato vrt treba bit sređen sa posađenom travom i cvijećem. Roštilj, a jednako i kamin, daju toplinu domu i poželjno je da postoji u vrtu. Ljeti se živi vani i to je nekad tri mjeseca na području unutrašnjosti, a u Dalmaciji i pola godine. Kupca će privući sve što nije velika investicija, a za oko je privlačno. Imali smo slučaj da su ljudi vidjeli prekrasnu jabuku ili jorgovan i zaljubili se u tu nekretninu. Poželjno je urediti i prilaz za auto ili parkirališno mjesto jer obitelji danas nerijetko imaju i po dva automobila - kaže.

Foto: Dreamstime

U dvorište se može možda dodati i malo umjetno jezerce s ribicama, objašnjava ona dodajući kako je riječ o investicijama od svega nekoliko tisuća kuna, a ako je čovjek spretniji s alatom, ponekad je osim znoja i vlastitih mišića iznos moguće svesti tek na cijenu potrošnog materijala.

- Takvi sitni zahvati u prostoru vrijede i do 5.000 eura, za toliko se može podignuti cijena kuće. Novi prozori na kući su velika investicija, a ako je prozor vrijednosti do 10.000 eura, on odmah diže cijenu na 15.000 eura. Unutrašnjost kuće bilo bi dobro svježe ofarbati jer se time daje dojam čistoće, jednako kao i kod stana - nastavila je ona pojašnjavajući kako prodavateljima često savjetuje da prije dolaska kupca stave neki lagani, neagresivni ugodan miris kako bi taj prvi dojam ulaska u stan bio savršen.

Ističe da ljudi ponekad, ukoliko im je prvi dojam narušio neugodan miris ili nered, uopće ne žele ni razmatrati kupnju nekretnine.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

- Ako čovjek može, dobro je renovirati kupaonicu ili barem oko kade staviti nove pločice i definitivno skinuti naslage plijesni koje se često mogu vidjeti na takvim mjestima. Jako je bitno da su ulazna vrata protuprovalna, čak i ako je unutra lošiji stan ljudi se osjećaju sigurnije kad vide protuprovalna vrata. To može znatno podići cijenu, barem za još jedna vrata - pojašnjava.

- Znači ako su vrijedila 1200 eura, onda podižu cijenu za 2.000 eura. Ako nema mogućnost za neki veći lifting, vrijedi ukloniti plijesan, neugodne mirise i unijeti svježinu novom bojom. Ako je netko u uređenje tim sitnim zahvatima uložio oko 1.000 eura, sve će mu se vratiti jer je podignuo vrijednost nekretnine za dodatne 4.000 eura. Kupci su spremni platiti za to - zaključila je Jasminka Biliškov.

Foto: Shutterstock

Njezin kolega Vid Penezić, vlasnik agencije za nekretnine Zagreb MAX specijalizirao se samo za prodaju stanova u Zagrebu.

- Stan mora biti pospremljen uz minimalno osobnih stvari, dakle bez 30 obiteljskih fotografija po zidovima ili hrpom dječjih igračaka po podu. Kad netko dođe kupiti stan, zamišlja da je to njegov stan. Ako je zatrpan osobnim stvarima, onda to kvari dojam. Pospremljen stan izgleda veće, a kupac ima dojam kao da dolazite u apartman u najam - kaže on nastavljajući da je isto tako jako važno pobojati zidove u čistu bijelu boju, bez drugih nijansi, jer se time dodatno stvara dojam čistoće i urednosti.

Foto: StockSnap.io

Time se može podignuti vrijednost stana za koju tisuću eura, a početna investicija je bila oko tri tisuće kuna. - To vrijedi uvijek, osim u slučaju ako je stan u suterenu ili na zadnjem katu. Onda je preporuka nikako ne farbati, jer kupac obvezno misli da ste time htjeli prikriti vlagu, istaknuo je.

Foto: Photos

Upozorava također da je u trenutku dolaska kupca važno da je u stanu što manje ljudi. Idealno bi bilo da vlasnik preda ključeve agenciji, pa agent pokazuje stan dok je prazan. U slučaju da nema agenciju, a riječ je, recimo, o višečlanoj obitelji, da svi osim prodavatelja odu na kavu ili sladoled.

Foto: MandicJovan

- Ako je vlasnik u stanu, kupac gleda vlasnika i razmišlja hoće li kupiti od tog čovjeka. Ne gleda stan, nego prodavatelja i procjenjuje njega, a ne nekretninu. Ako im čovjekova osobnost ne odgovara, mogli bi zbog toga odustati od kupnje. Ne isplati se kupovati nove prozore ili ugrađivati tuš kabinu. To neće podići cijenu stana. Uz nove prozore ili uređenu kupaonicu stan će izgledati ljepše, ali ne mora značiti da će se baš takav svidjeti kupcima - zaključio je Penezić.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Martina Gavran iz agencije Rivalitas nekretnine ističe kako je svaka promjena na kući uvijek dobrodošla, pa su onda na cijeni one kojima su vlasnici nedavno mijenjali instalacije struje, vode i plina, izmijenili su podove te dotrajalu stolariju.

- Ali ako se ti radovi izvedu samo zbog prodaje, upitno je koliko je to isplativo. Generalno, važno je da je nekretnina dobro održavana. Ako se radi o kući, dodatno na sve navedeno, nije naodmet ako je kuhinja u dobrom stanju a prodavatelj bi je ostavio u dogovorenoj cijeni - pojasnila je Gavran dodajući kako je kod prodaje svake nekretnine najvažnije ostaviti dobar prvi dojam na kupce.

Foto: dreamstime

- Ljudi također vole svijetle prostore, pa je stoga poželjno da se nekretnina prodaje tijekom dana dok još ima dnevnog svjetla. Važno je i to da se kupce ne zatrpa odmah po dolasku brojnim informacijama, ali i da prostor odaje dojam čistoće i urednosti - zaključila je.