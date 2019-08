Profesor otkriva kakvi tipovi roditelja imaju uspješnu djecu

Trendovi, uzorci i formule život čine lakšim, no rijetko tko se može pohvaliti da je pronašao formulu za najteži od svih poslova - odgoj super uspješnog djeteta. Ronald Ferguson je profesor s Harvarda koji je napisao knjigu The Formula: Unlocking the Secrets to Raising Highly Successful Children. Za Harvard Gazette ispričao je kako je to uspio. Kaže da ga je zanimalo što čine roditelji uspješnih studenata.

Zato su on i koautorica Tasha Robertson proučavali kako različiti stilovi roditeljstva utječu na uspjeh djece. Ispitanici su bili najmlađi političari te majka vlasnika tvrtke 23andMe. Što se pokazalo? Ferguson tvrdi kako je za uspjeh djeteta važno osam roditeljskih uloga.

- To je bio kao skriveni uzorak koji se polako otkrivao, set kvaliteta koje su osnovni temelji, kazao je on. Igrajući tih osam uloga dobro, uspjet ćete u ulozi života - roditeljstvu.

Foto: Yuganov Konstantin

1. Partner u ranom učenju

Ovo je uloga u kojoj roditelji u ranoj dobi zainteresiraju djecu za učenje, čak i prije početka škole. Ferguson smatra kako je riječ o najvažnijoj ulozi od njih osam. Najuspješnija djeca nauče čitati prije polaska u vrtić, a zatim ih osnaži i dodatno motivira uzbuđenje učitelja kad otkrije da već znaju čitati.

2. Inženjer leta

To je roditelj koji prati okolišne čimbenike u odrastanju svog djeteta i pazi da dijete dobije sve što treba te intervenira kad se to ne dogodi.

To nije isto kao roditelj helikopter za kojeg Ferguson tvrdi da je toliko uključen u život dvog djeteta da mu ne omogućuje prostor za stvaranje samostalnih veza i odnosa, ne uči ih samostalnom pregovaranju niti identifikaciji vlastitih interesa. - Supruga i ja smo počeli igrati tu ulogu kad smo shvatili da učitelj našoj kćeri ne daje poštene šanse, kazao je on.

Foto: Dreamstime

3. Onaj koji popravlja

U ovoj ulozi roditelj ne osigurava djetetu usporavanje ili gubitak i ne dopušta da ga nedostatak resursa uspori. Kako Ferguson kaže, roditelji mogu živjeti u siromaštvu, ali ako vide mogućnost za koju procijene da je važna za djetetov uspjeh u školi ili u životu, oni će hodati kroz zidove da to ostvare.

Foto: Dreamstime

4. Onaj koji otkriva

Roditelj koji otkriva omogućuje djetetu otkrivanje svijeta posjetama muzejima, knjižnicama, izložbama - svime što mu može proširiti vidike. To se može ostvariti i uz nedostatak resursa, a roditelj iznalazi nemoguće načine da to djetetu omogući. - Supruga i ja smo se posebno fokusirali na ovome, budući da i sami volimo takva iskustva, kazao je.

5. Filozof

Ovo je, prema Fergusonu, druga najvažnija uloga jer pomaže djeci pronaći svrhu. Ovdje roditelj pita i odgovara na duboka životna pitanja nikad ne podcjenjujući djetetovu sposobnost razumijevanja života i dohvaćanja smisla. - Iznenadio sam se koliko je rano moja kći uspjeha shvatiti te velike ideje, kazao je.

Foto: Dreamstime

6. Model

Ovo je klasična roditeljska uloga u kojoj roditelj shvaća koje su vrijednosti važne te se trudi prenijeti ih na svoju djecu, koja se zatim trude živjeti ih. - Supruga i ja smo svakodnevno pokušavali živjeti naša uvjerenja. To ne znači da je to lagano ni da smo uvijek uspjeli u tom, iskren je Ferguson.

7. Pregovarač

Kroz ovu ulogu roditelj će dijete naučiti kako poštovati druge dok se bori za sebe i svoja uvjerenja, posebno kad se nalazi pred onima koji imaju moć i autoritet.

Foto: Shutterstock,

8. GPS navigacijski glas

Ferguson opisuje kako je to glas roditelja u glavi djeteta nakon što dijete ode od kuće. Taj će glas mladom čovjeku pomoći u novim životnim situacijama. - Nadam se jedino da GPS naše kćeri nikad neće reći: "Preračunavam", s obzirom na to koliko smo truda uložili u njezin odgoj, zaključio je Ferguson.

'Zajednička želja da budu sjajni roditelji'

Na kraju, harvardski profesor savjetuje da, iako nose različite šešire, kroz sve te uloge roditeljima bi trebala biti zajednička želja da budu sjajni roditelji.

To naziva motivacijom koja često proizlazi iz onog što su roditelji proživjeli.

- To može biti nešto što je bilo pogrešno u njihovom djetinjstvu i nisu željeli ponoviti na svojoj djeci. Možda je riječ o obiteljskom naslijeđu izvrsnosti u nekom području za koje osjećaju obvezu prenošenja na sljedeću generaciju. Ili obveza koju je obitelj preuzela, poput građanskih prava koje žele da njihova djeca poštuju. No svaki od tih roditelja ima viziju o tome što žele i kakva da im djeca postanu. Ta vizija, zajedno s motivacijom, vodi i inspirira njihovo roditeljstvo, piše Ferguson.

Stoga, koja god da je vaša motivacija, koristite je da biste ovih osam uloga dobro odigrali. Niti jedna od njih nije uvijek lagana, no sve su važne kako bi vaše dijete imalo svaku mogućnost da bude uspješno.