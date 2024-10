Prohodali su 100 km u manje od 24 sata za one koji to ne mogu

Danijela Lončarić, globalno akreditirana transformativna coach, poduzetnica i kolumnistica, te poznati humanitarac, poduzetnik i coach, Nenad Maverick Popović, krenuli su 7. listopada 2024. u veliki izazov – prehodati 100 kilometara u 24 sata. Nakon otprilike 22 sata neprekidnog hodanja, uspješno su ostvarili svoj nevjerojatan pothvat!

Njihova misija bila je jasna: "Hodajmo za one koji ne mogu." Cilj je bio podići svijest o važnosti inkluzije osoba s invaliditetom te prikupiti sredstva za Udrugu za promicanje inkluzije osoba s invaliditetom – Mogu sve.

Foto: Privatni album

Polazak je bio s Vidikovca u Beogradu, a njihova ruta vodila je prema Adi. Hodanje je bilo fizički i psihički izazovno, no kako je Danijela rekla: "Najmanje što možemo za nekog napraviti je korak naprijed."

- Korakom do solidarnosti i pobjede - nadodao je Nenad.

Foto: Privatni album

Tijekom puta, brojni građani i njihovi četveronožni prijatelji pridružili su im se, čineći zajedništvo još snažnijim. Nenad je istaknuo kako nije planirao ovu šetnju, ali ga je Danijela inspirirala da sudjeluje.

- Ovo je prvi put da smo se sreli, i to je fantastično - rekao je.

Danijela i Nenad uspješno su završili svoj pothvat 8. listopada 2024., nakon 22 sata neprestanog hodanja.

- Od jučer u 10:30 s Vidikovca, bez prestanka smo hodali i prešli našu stotku. Hodali smo za Udrugu Mogu sve, za osobe s invaliditetom, skupljali smo donacije i podršku za njihove buduće projekte i sve potrebe - izjavili su ponosno.

Foto: Privatni album

Danijela se osvrnula na osjećaj nakon 50 kilometara hodanja: „Da sam bila sama, vjerojatno bi mi bilo puno teže. Ne znam bih li odustala, jer nisam bila u toj situaciji. Najviše što sam ikada prehodala bilo je 47 kilometara na Caminu, i tada nisam odustala. No, ključ svega je u zajedništvu – snaga koju dobijete kada hodate s pravim ljudima jednostavno iz vas izvire i raste nevjerojatno.

Zato vas pozivam da razmislite o tome tko su ljudi koji vas okružuju. Pogledajte onih pet osoba s kojima provodite najviše vremena. Jesu li to ljudi koji vas podržavaju, ohrabruju i potiču na rast, ili su to oni koji vas vuku dolje? Trebamo ljude koji nas motiviraju i koji vjeruju u nas, čak i kada nam je teško. Oni koji nam kažu: 'Možeš ti to!' i koji su uvijek tu kad je potrebno. Granice za nas ne postoje, osim onih koje sami postavimo. Zapitajte se: gdje su vaše granice? Jeste li ih sami postavili ili je sve oko vas otvoreno za nove prilike, novi rast i prevladavanje izazova? Pozivam vas da odgovorite na to pitanje i da dopustite svom srcu, duši i tijelu da rastu i napreduju. Sve je moguće kada imate prave ljude uz sebe."

Foto: Privatni album

Njihova akcija nije samo donijela konkretne rezultate u prikupljanju sredstava, već je pokazala koliko zajedništvo može nadvladati i najteže prepreke. Još uvijek možete podržati ovu inicijativu i uplatiti donacije na račun udruge Mogu sve: HR84 2340 0091 1106 5725 3. Zajedno stvarajmo društvo jednakih šansi za sve!