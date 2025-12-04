Projekt čišćenja nakon adaptacije bez prigovora klijenta

TEMPERO VERO d.o.o. razvija projektni pristup koji uklanja građevinski otpad, prašinu i mrlje te štiti svaku površinu, tako da prostor izgleda uredno i reprezentativno, bez potrebe za reklamacijama.

Zašto je čišćenje nakon adaptacije posebno zahtjevno

Građevinski materijal ostavlja fine čestice i otporne naslage. Prašina se taloži u ciklusima, boja i ljepila vežu se za staklene površine, a podovi trpe ogrebotine. Potrebno je odabrati pravo sredstvo za čišćenje i točnu tehniku uklanjanja bez oštećenja, uz stalnu kontrolu kvalitete.

Metodologija bez prigovora

TEMPERO VERO d.o.o. vodi postadaptacijsko čišćenje kao jasno strukturiran projekt s odgovornom osobom, terminima i kontrolnim listama.

Predinspekcija prostora i identifikacija osjetljivih površina.

Plan uklanjanja građevinskog otpada i odvoza sukladno propisima.

Sekvencijalno čišćenje od stropa prema podu, kako bi se spriječila ponovna kontaminacija.

Odabir sredstva prema materijalu: pH-neutralno, blago alkalno ili kiselo, uz prethodno testiranje na skrovnoj zoni.

Dvostruka kontrola: tehnički nadzor i završni vizualni pregled klijenta.

Uklanjanje građevinskog otpada i mikroprašine

Prvi korak je sigurno uklanjanje krupnog otpada i ostataka građevinskog materijala. Slijedi detaljno usisavanje industrijskim usisavačima s HEPA filtrima, uključujući lajsne, utičnice, ventilacijske rešetke i spojeve. Mikroprašina se uklanja mokro-suhim postupkom: mikrofiber krpa i kontrolirano navlaživanje sprječavaju podizanje čestica u zrak i ponovno taloženje.

Foto: Tempero Vero

Staklo i prozori bez tragova

Staklene površine i svaki prozor zahtijevaju posebnu pažnju. Ostaci boje, gipsa ili cementne koprenice uklanjaju se pažljivim skidanjem specijalnim strugačem pod oštrim kutom, uz lubrikaciju kako bi se izbjegle ogrebotine. Za završno pranje koristi se profesionalni proizvod za čišćenje stakla koji ne ostavlja film, a rubovi se brišu suhom krpom kako bi se spriječilo curenje i tragovi. Kod visokih pročelja TEMPERO VERO d.o.o. primjenjuje pranje prozora na visini pomoću dizalica, kranova ili alpinističkih tehnika, uz potpunu sigurnosnu proceduru.

Podne obloge: od čišćenja do zaštite

Svaki pod traži drugačiji pristup kako bi uklanjanje bilo učinkovito, a površina zaštićena.

Epoksi podovi: nakon temeljitog odmašćivanja slijedi stavljanje politure podova koje zatvaraju mikropore, naglašavaju sjaj i olakšavaju buduće održavanje.

Mramor i terrazzo: kristalizacija mramora vraća duboki sjaj te poboljšava otpornost na mrlje, bez klizavog filma.

Parket: uklanjanje prašine i tragova ljepila, potom neutralno sredstvo i kontrolirano sušenje kako bi se spriječilo podizanje drva.

Keramika i kamen: specijalna sredstva za cementni veo i fuge uz ispiranje demineraliziranom vodom radi izbjegavanja vodenog kamenca.

Namještaj, tepisoni i detalji koji odlučuju

Dubinsko čišćenje tepisona i tapeciranog namještaja provodi se injektorsko–ekstrakcijskim strojevima s preciznim doziranjem. Na osjetljivim tkaninama testira se boja i otpornost vlakana. Metalne i lakirane površine poliraju se neabrazivnim pastama, prekidači i kvake dezinficiraju, a kuhinjske i sanitarne zone odmašćuju se ciljanim sredstvima kako bi prostor bio higijenski ispravan i vizualno besprijekoran.

Kontrola mrlja i tvrdokornih naslaga

Učinkovito čišćenje ne znači agresiju nego znanje. Ljepila, silikon, boja u spreju i tragovi markera tretiraju se selektivno: gelovi za uklanjanje, citrusna otapala ili alkoholi, ovisno o površini. Mrlja se uvijek napada lokalno, s minimalnom količinom proizvoda i kratkim vremenom kontakta, uz ispiranje i neutralizaciju. Time se sprječavaju aureole i oštećenja sjaja.

Dvokratni prolaz i “mirno taloženje”

Prašina nakon građevinskih radova voli se ponovno pojaviti. Zato se provodi dvokratni prolaz: prvo generalno čišćenje, zatim, nakon “mirnog taloženja” čestica, završni finiš. Drugi prolaz uključuje brisanje visokih polica, gornjih rubova vrata, ventilacijskih otvora i staklenih površina, gdje se najčešće zadržavaju fine čestice.

Sigurnost, diskrecija i evidencija

Stručni tim radi u označenim zonama, koristi zaštitnu opremu i jasno komunicira zatvorene dijelove prostora. Popis korištenih sredstava i tehnika vodi se kroz radni dnevnik, što olakšava buduće održavanje i omogućuje transparentnu komunikaciju. Diskrecija i zaštita imovine klijenta podrazumijevaju se – od prekrivanja osjetljive opreme do kontroliranog pristupa.

Što klijent dobiva

Prostor spreman za useljenje ili rad bez prigovora, s dokumentiranom kontrolom kvalitete.

Zaštićene i čiste površine, od stakla do poda, bez skrivenih mrlja i tragova.

Optimizirano održavanje zahvaljujući pravilno odabranom sredstvu za čišćenje i zaštitnim premazima.

Pouzdan raspored i predvidive cijene uz profesionalni nadzor projekta.

TEMPERO VERO d.o.o. kombinira iskustvo iz komercijalnih i industrijskih objekata s preciznom izvedbom u stambenim prostorima. Rezultat je čistoća koja traje, bez kompromisa i bez prigovora, jer se svaka površina tretira primjereno, svaki detalj provjerava, a svaki prozor i staklena površina ostavlja besprijekoran dojam.