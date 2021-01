Jedenje kikirikija skuhanog u vodi moglo bi smanjiti rizik od opasnih po život reakcija kod onih koji su alergični na njega, tvrde istraživači s Imperial Collegea u Londonu, koji sada testiraju ovaj pristup. Kuhanjem kikirikija od 20 do 30 minuta ispire se dio bjelančevina koji mogu izazvati često fatalne reakcije koje posebice ostaju u kikirikiju nakon prženja.

Nakon što se orašasti plodovi prokuhaju i ohlade, oni se pod liječničkim nadzorom daju onima s alergijom na kikiriki. To je u početku u malim količinama, nekoliko mrvica svakih nekoliko tjedana, ali se tijekom godine povećava na šest do osam cijelih kikirikija.

Ova je tehnika vrsta oralne imunoterapije koja se koristi za desenzibilizaciju imunološkog sustava na prisutnost proteina u kikirikiju u prehrani, a ne prekomjerno reagiranje - jedno od obilježja ozbiljne alergijske reakcije.

Postoji niz malih studija koje se usredotočuju na upotrebu oralne imunoterapije za liječenje alergije na kikiriki. Te studije uključuju davanje sve veće količine kikirikijeva brašna (često u želatinskim kapsulama) koja se svakodnevno guta tijekom razdoblja od nekoliko tjedana do mjeseci.

Nakon tog vremenskog razdoblja, nastoji se utvrditi koliko kikirikija ispitanik može podnijeti, a da ne doživi alergijsku reakciju. Nekoliko je studija pokazalo da su djeca, nakon što su se mjesecima podvrgavala oralnoj imunoterapiji od kikirikija, mogla jesti velik broj kikirikija (otprilike 20), a da nisu doživjela alergijsku reakciju. Nažalost, gotovo su sva djeca doživjela neki oblik alergijska reakcija tijekom oralne imunoterapije kikirikija.

Znanstvenici s Imperial Collegea iz Londona kažu da će kikiriki kuhan u vodi biti sigurnija opcija s manje nuspojava jer smanjuje udio štetnih bjelančevina - a i jeftiniji je jer jednostavno uključuje kuhani kikiriki kupljen u trgovini.

Kad imunološki sustav dođe u kontakt s bilo kojim proteinom kikirikija, tretira ga kao prijetnju i oslobađa velike količine kemikalija osmišljenih kako bi oslobodili tijelo onoga što smatra opasnim napadačem. To brzo pokreće simptome alergijske reakcije.

Nedavno istraživanje, provedeno na četvero djece s alergijom na kikiriki, slijedilo je istu logiku pokušavajući izliječiti njihovu alergiju na kikiriki. Djeca su tijekom mnogih mjeseci svakodnevno jela kuhani kikiriki u sve većim količinama. Nakon niza mjeseci, neka su djeca mogla jesti sirovi kikiriki. Kao što je slučaj s jelom jako zagrijanog mlijeka i jaja, jesti kuhani kikiriki - sa smanjenom količinom Ara h 2 - može dovesti do razvoja oralne tolerancije. Iako je potrebno još mnogo studija, jedenje kuhanog kikirikija može biti ključ lijeka za alergiju na kikiriki, smatraju istraživači.

Ako se usvoji kao terapija, kuhani kikiriki davao bi se pod liječničkim nadzorom, jer još uvijek postoji rizik od ozbiljne reakcije, piše Daily Mail.

- Novi pristupi, poput kuhanog kikirikija, mogli bi poboljšati sigurnost i učinkovitost postupka desenzibilizacije - rekao je Profesor Adam Fox, specijalist za dječju alergiju iz dječje bolnice Evelin London.

U međuvremenu, majke koje doje, a koje jedu kikiriki mogle bi pomoći smanjiti rizik od alergije kod svojih beba, navodi Journal of Development Origins of Health and Disease.