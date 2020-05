Proljetni parfemi: 10 mirisnih formula za bolje raspoloženje

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne na suncu: Gdje i kako čuvati parfem da traje i do tri godine?

Parfemi dolaze u atraktivnim bočicama, čija nijansa obično najavljuje taj suptilan sadržaj, a pastelni outfit znači da su mirisne kreacije namijenjene romantičnim dušama i onima koji se tako osjećaju. Naime, ove sezone ružičasti i "nude" styling oplemenio je mirisne formule koje nerijetko nose cvjetne, mošusne i osvježavajuće note koje karakterizira i ta famozna lakoća uživanja i dobrog raspoloženja.

Foto: Lancome

Lancôme je ovih dana predstavio novitet La Nuit Trésor Nude EDT. Glavne note su kokos, bergamot i breskva, srednje su damask ruža i zelena gardenija, a u bazi se kriju vanilija i jantar. Cijena: 30ml 376,22 kn, Douglas.hr

Foto: Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo Signorina Eleganza EDP sadrži note kruške i grejpa, srednje note čine osmantus i badem, dok su bazne note koža i pačuli. Cijena: 30 ml 409 kn, Douglas.hr

Foto: Attique Lubin

Attique Lubin EDP u vrhu ima limun, bergamot i morsku sol, sredinu čine bosiljak, egipatski jasmin i narančin cvijet, a u bazi su smokva, virginijski cedar i solarne note. Cijena: 75 ml 825 kn, TOP.hr

Foto: PARFUMS de MARLY Delina Exclusif

Parfums de Marly Delina Exclusif EDP u gornjim notama ima bergamot, krušku i liči, u srcu su turska ruža, tamjan i oud, a u bazi drvene note, vanilija i jantar. Cijena: 75 ml 1756 kn, Parfumerija-Lana.hr

Foto: Ariana Grande

Ariana Grande Thank You, Next EDP u gornjim notama ima bijelu krušku i divlju malinu, u sredini su kokos i ruža, a u bazi šećer makarona i mošus. Cijena: 30 ml 239 kn, Douglas.hr

Foto: Chloe

Chloe Nomade Absolu EDP kompozicija sadrži note davane (orijentalna biljka), sočne trešnje i hrastove mahovine. Cijena: 30 ml 609 kn, Douglas.hr

Foto: Gucci

Gucci Bloom Nettare Di Fiori EDP u vrhu ima đumbir i ružu, u srcu su azijski cvijet Rangoon creeper i tuberoza, a u bazi pačuli, mošus i osmanthus. Cijena: 30 ml 645 kn, Douglas.hr

Foto: Calvin Klein

Calvin Klein Women Intense EDP sadrži ključne drvene note, cvjetne note, eukaliptus i cedrovinu. Cijena: 30 ml 529 kn, Douglas.hr

Foto: Giorgio Armani

Emporio Armani In Love With You Freeze EDP u vrhu ima bergamot, mandarinu, trešnju i krušku, u sredini su jasmin, ljiljan i božur, a u bazi mošus, pačuli i vetiver. Cijena: 30 ml 415 kn, Douglas.hr

Foto: Burberry

Burberry Her Intense EDP u vrhu nosi kupinu i trešnju, u srcu su jasmin i ljubičica, a osnovne note su benzoin i cedar. Cijena: 30 ml 575 kn, Douglas.hr

