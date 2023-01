Proljetni trendovi ravnih cipela: Balerinke, 'outdoor' sandale i razne varijante tenisica

Dizajneri su za proljeće na modnim revijama, održanima tijekom prošle jeseni, donijeli ideje inspirirane vintage smjernicama i elegancijom. Osim skladnih balerinki i malih 'slingback' cipela s otvorenom petom, tu su i razne sandale koje podsjećaju na outdoor obuću. Ima i dosta ukrašenih modela, u fokusu su razne aplikacije visokog sjaja, kako bi te jednostavne, praktične forme dobile notu glamura. Općenito će sezona biti u znaku hibrida dizajna koji kombinira večernji i dnevni stil. Time autori sugeriraju da ćemo s posla ići na - party. Što i nije tako loše, hvala im na zabavnim prognozama.

Mnogi se klade na balerinke, a dizajn doslovno podsjeća na odjeću predivnih, suptilnih balerina. Pa je tu nježnost očita i na materijalu, riječ je o satenu u znaku pastela, od marelice do baby roze.

POGLEDAJTE VIDEO: Kraljevi zaručničkog prstenja

Od ideja tu su i one inspirirane mikro potpeticom iz pedesetih, no sada je ona još manja. Dame su polovicom prošloga stoljeća nosile 'kitten heel', bila je to mala peta uskog dizajna, koja je stilu davala vrlo elegantan dojam, a vrh same cipele je obavezno bio u špic.

Još jedna chic varijanta za ovu godinu su sandale koje neodoljivo podsjećaju na outdoor cipele, djeluju glomazno i imaju velike detalje. Ovaj stil dobio je naziv 'Gorpcore' te je u svijetu mode prisutan već neko vrijeme.

Modna je krila dobio u pandemijskim sezonama, kad su ljudi postali 'ovisni' o prirodi i šetnji šumom. Sada je taj dizajn ukrašen detaljima, kao da smo sandalu za planine i ukrasili nekim atraktivnim elementima.

Gumene sandale opet se vraćaju na scenu, vidimo ih u raznim kolorističkim varijantama.

Bile su hit u doba Jugoslavije, mnoge generacije ih se sjećaju kao ne tako stylish simbol ljeta i mora. No, tu su da ostanu, dizajneri ih predlažu kao dio pret-a-porter kolekcija za svaki dan.

Sljedeća modna priča stiže iz djedovog ormara, radi se o modelima od kožnatog remenja tamnih tonova. Ovaj model cipele vrlo je ugodan te ga dizajneri predlažu kao elegantnu retro cipelu za sve dnevne stilske situacije. Dobre su na hlače, ali i razne haljine te djeluju tradicionalno, neupadljivo.

Japanka je dobila 'makeover', djeluje više dnevno, za šetnju gradom. Također je ortopedska, a to je ono što često nedostaje toj super ravnoj cipeli za koju mnogi ortopedi tvrde da je naprosto previše ravna.

Disko era je snažna inspiracija na području ravnih modela cipela, a među najtraženijima bit će metalik tonovi. Od zlatne do srebrne, pa i zelenkastih te rozih, s metalik tonovima nećete pogriješiti.

Remenje će biti top detalj, no u nekim slučajevima balerinka 'raste' do koljena te zapravo podsjeća na dizajn rimljanke. Među top stilovima nalaze se one od tamne kože, ukrašene tek sitnim kopčama.

I ljubitelji tenisica dolaze na svoje, primjer su visoki modeli ukrašeni atraktivnim tonovima.

Srebrni tonovi osvojili su svijet sportskih stilova, dizajneri predlažu razne metalik varijante za sve one koji žele neke cool večernje tenisice.

Najčitaniji članci