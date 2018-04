Promijenila svoj život: Izgubila je 92 kilograma u 11 mjeseci

Imala sam 169 kilograma i bila sam jako, jako velika. Tada sam počela sa sat vremena vježbanja dnevno i to samo šetanje i plivanje, kako ne bih prejako opterećivala koljena. Tada sam imala 23 godine. Kada su se kile počele topiti i kada sam malo dobila na snazi, krenula sam u teretanu, započela je svoju priču o gubitku kilograma Simone Anderson (27).

Prestala je jesti prerađenu hranu i pokušala se hraniti najzdravije što je mogla.

- Nije sve išlo savršeno i glatko pa sam malo varala s želeima u kojima je bio smanjeni udio šećera kada mi se jelo slatko. Nakon dva mjeseca otišla sam na operaciju na kojoj su mi uklonili dio želuca. To je za mene bio spas, bez te operacije danas ne bih bila ovdje gdje jesam. Borila sam se s kilama 10 godina i to mi je bila posljednja nada. Jako mi je drago što sam se odlučila na operaciju i sada jedino žalim što to nisam napravila ranije - priča Simone.

Nakon operacije je sve više povećavala intenzitet vježbanja pa je znala u teretani provoditi i po dva sata dnevno.

- To je sve individualno. Znam da je mnogima oporavak nakon operacije bio težak, ali meni je sve prošlo u najboljem redu. Vratila sam se na posao dva dana kasnije, a jedino što sam osjećala je bila neka težina u želudcu, kao da sam se najela kamenja - prisjetila se.

Iako se držala stroge dijete i redovito je vježbala, Simone je ostao višak kože. Krajem 2015. bila je na operaciji koja je trajala 9 sati i koju je platila 120 tisuća kuna.

- Otišla sam u Ameriku kod doktora Repte. Podigao mi je i povećao grudi te se pozabavio viškom kože. Uistinu ga mogu preporučiti jer je obavio odličan posao i njegov rad zapravo govori sam za sebe - otkrila je.

Simone je tek tada počela prolaziti pravu muku i sama priznaje kako je oporavak od te operacije bio pravi 'pakao'.

- Taj oporavak je bio nešto na što se nikako nisam mogla pripremiti. Bila sam naivna i mislila sam kako sam ja čvrsta i da će mi to biti 'mačji kašalj'. No prvih pet dana sam požalila zbog svega. Iako sam znala zbog čega sam to napravila i željela sam to, više mi nije bilo ni do čega. Toliko me sve boljelo da se nisam mogla ni pomaknuti, a kamoli da pokušam nešto napraviti. Bilo je baš teško i trebalo mi je šest tjedana dok nisam mogla opet početi vježbati i cijela godina dok se nisam opet počela normalno osjećati. Čak četiri mjeseca sam ekstremno oticala i cijela sam bila napuhnuta, što je sve normalno, ali baš je bilo teško - požalila se.

Anderson danas vježba svaki dan i 80 posto vremena pokušava se zdravo hraniti s fokusom na proteine. Uskoro će opet u Ameriku kako bi se riješila viška kože u donjem dijelu tijela.

- To mi je ostvarenje sna. Idem kod istog doktora koji mi je prije dvije godine sredio gornji dio tijela i vjerujem da ću opet biti oduševljena rezultatom. Riješit ću se viška kože na stražnjici i bedrima te ću još sve malo podići i zategnuti. Nisam se ni nadala da ću moći opet na operaciju tako brzo - oduševljena je Simone.

Iako ju je malo strah oporavka nakon operacije, zna što želi i odlučna je da će izdržati sve bolove kako bi opet mogla biti zadovoljna svojim tijelom.

Simonini uobičajeni dnevni obroci:

Doručak: Proteinski shake s bananom i mlijekom.

Jutarnji čaj: Uz jutarnji čaj pojede šaku oraha i neko voće.

Ručak: Omlet s povrćem.

Večera: Smeđa riža, losos, avokado i tvrdo kuhano jaje.

Savjet: Popijte čaj nakon večere kako bi spriječili želju za slatkim.

