Promjene na madežima nisu jedini simptomi koji mogu upozoravati na rak kože

Prhut: Rak kože može se razviti bilo gdje na tijelu , ali ga je često najteže otkriti na glavi i vlasištu jer nije vidljiv. Iako se većina ljudi sjeti zaštititi lice od štetnih UV zraka, vlasište ostaje jedno od najzanemarenijih područja, unatoč tome što je vrlo osjetljivo i izloženo. Stručnjaci upozoravaju da se osjetljivost koja ne prolazi, crvenilo oko linije kose ili čak ono što se čini kao tvrdoglava prhut ne smije zanemariti. Ključni znakovi upozorenja su velike ili neujednačene ljuskice, promjena boje vlasišta ili krvarenje. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA