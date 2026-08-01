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SKRIVENI ZNAKOVI

Promjene na madežima nisu jedini simptomi koji mogu upozoravati na rak kože

Dok temperature dosežu vrhunac, a koža je izložena UV zrakama, zdravstveni stručnjaci otkrivaju manje poznate znakove upozorenja koje nikada ne biste trebali ignorirati. Naime, vrlo ih je lako previdjeti.
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Fotolia
Dok temperature dosežu vrhunac, a koža je izložena UV zrakama, zdravstveni stručnjaci otkrivaju manje poznate znakove upozorenja koje nikada ne biste trebali ignorirati. Naime, vrlo ih je lako previdjeti. | Foto: Fotolia
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Dok temperature dosežu vrhunac, a koža je izložena UV zrakama, zdravstveni stručnjaci otkrivaju manje poznate znakove upozorenja koje nikada ne biste trebali ignorirati. Naime, vrlo ih je lako previdjeti. | Foto: Fotolia
Komentari 1

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