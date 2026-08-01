Promjene na madežima nisu jedini simptomi koji mogu upozoravati na rak kože

Dok temperature dosežu vrhunac, a koža je izložena UV zrakama, zdravstveni stručnjaci otkrivaju manje poznate znakove upozorenja koje nikada ne biste trebali ignorirati. Naime, vrlo ih je lako previdjeti.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Dok temperature dosežu vrhunac, a koža je izložena UV zrakama, zdravstveni stručnjaci otkrivaju manje poznate znakove upozorenja koje nikada ne biste trebali ignorirati. Naime, vrlo ih je lako previdjeti.
| Foto: Fotolia
Dok temperature dosežu vrhunac, a koža je izložena UV zrakama, zdravstveni stručnjaci otkrivaju manje poznate znakove upozorenja koje nikada ne biste trebali ignorirati. Naime, vrlo ih je lako previdjeti.
|
Foto: Fotolia
Dok temperature dosežu vrhunac, a koža je izložena UV zrakama, zdravstveni stručnjaci otkrivaju manje poznate znakove upozorenja koje nikada ne biste trebali ignorirati. Naime, vrlo ih je lako previdjeti.
| Foto: Fotolia
Madeži bez boje ili nestaju: Većina melanoma se uočava jer se pojave novi madeži ili promjene na postojećem - obično na područjima izloženim suncu. Ali madež koji se smanjuje ili nestaje može biti daleko manje očit, i često zanemaren, znak upozorenja. Amelanotični melanomi mogu biti ružičasti ili bezbojni, što ih čini teškim za uočavanje.
| Foto: Thinkstock
Prhut: Rak kože može se razviti bilo gdje na tijelu , ali ga je često najteže otkriti na glavi i vlasištu jer nije vidljiv. Iako se većina ljudi sjeti zaštititi lice od štetnih UV zraka, vlasište ostaje jedno od najzanemarenijih područja, unatoč tome što je vrlo osjetljivo i izloženo. Stručnjaci upozoravaju da se osjetljivost koja ne prolazi, crvenilo oko linije kose ili čak ono što se čini kao tvrdoglava prhut ne smije zanemariti. Ključni znakovi upozorenja su velike ili neujednačene ljuskice, promjena boje vlasišta ili krvarenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Kraste na glavi: Suha, ljuskava područja kože oštećene suncem (solarne keratoze) nisu uvijek kancerogena, ali nose povećan rizik od razvoja raka kože. Možda se čine bezopasnima, ali bilo kakve solarne keratoze trebale bi potaknuti posjet liječniku - posebno ako svrbe, krvare ili su osjetljive. Stariji, ćelavi muškarci trebaju biti posebno na oprezu.
Sunčane pjege: Većina je benigna, ali u nekim slučajevima mogu signalizirati lentigo maligna - spororastući oblik melanoma. Obično se pojavljuju kao mrlje na licu, ušima ili vratu. Treba obratiti pažnju na asimetriju ili područja tamnijeg pigmenta unutar svjetlijih mrlja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Crne linije ili modrice ispod nokta: Mrlja ispod nokta također je obično bezopasna, ali melanom se može pojaviti bilo gdje na koži - uključujući tabane ili ispod nokta. Ova vrsta raka, poznata kao akralni melanom, opasna je jer se često simptomi zanemare, a kao rezultat toga, otkriva se u mnogo kasnijoj fazi.
| Foto: Screenshot/Facebook/Daniel Ferris
Kvržica na kapku: Rak očnih kapaka relativno je rijedak, ali se javlja, posebno kod često izlaganja suncu. Između pet i deset posto svih karcinoma kože javlja se na očnom kapku. Uobičajeni znakovi upozorenja uključuju glatku, sjajnu ili voštanu kvržicu - ili onu koja je čvrsta i crvena. Plosnata lezija boje kože koja nalikuje ožiljku također može biti znak upozorenja. Većina se razvija na donjem kapku. Nosite sunčane naočale s UV zaštitom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ružičasta preplanulost: Ne postoji sigurna ili zdrava preplanulost. Boja nastaje zbog izlaganja UV zračenju, koje potiče kožu na proizvodnju melanina u pokušaju da se zaštiti od daljnjih oštećenja. Čak i ljudi koji lako tamne mogu biti u opasnosti, stoga vrijedi obratiti pozornost na ton vašeg tena. Obratite posebnu pozornost ako vaš ten ima ružičasti podton ili ako vam koža postane suha nakon vremena provedenog na suncu - oboje mogu biti znakovi oštećenja.'
| Foto: Fotolia