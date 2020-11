Promjene u mirisu i boji urina mogu ukazivati na zdravstvene probleme

Blage i kratkotrajne promjene mirisa i boje urina nisu zabrinjavajuće i mogu biti povezane s nekom vrstom hrane ili lijekovima, pa čak i vitaminima, no ponekad je dobro javiti se liječniku

<p>Mokraća ponekad može ukazivati na određene zdravstvene probleme, pa je dobro obratiti pažnju na njenu boju i miris, pogotovo ako tijekom mokrenja osjećate peckanje. Portal MindBodyGreen prenosi savjete urologa koji su izdvojili nekoliko uobičajenih objašnjenja za drugačiju boju ili miris urina. </p><p>Evo što se iz promjena može iščitati: </p><h2>1. Pojeli ste nešto što mijenja miris</h2><p>Nije tajna da određene namirnice - primjerice šparoge - mogu promijeniti miris mokraće.</p><p>- Budući da se naše tijelo kroz urin rješava određenih spojeva koje unosimo u organizam, ili nusproizvoda onoga što jedemo ili pijemo, postoji mnogo stvari koje mogu promijeniti boju ili miris mokraće - kaže urologinja dr. Lamia Gabal. </p><p>Šparoge su specifične po tome što sadrže kiselinu, koja, kad ju izlučujemo s mokraćom, mijenja miris mokraće. Zanimljivo je da se to ne događa svim ljudima. Naime, pretpostavlja se da postoji enzim koji izlučuje ovu kiselinu koji neki ljudi nemaju, kaže Gabal. </p><p>Prokulice, luk i češnjak proizvode plin metil merkaptan, koji može promijeniti miris urina, kaže urolog dr. Judson Brandeis. </p><h2>2. Popili ste previše kave</h2><p>Kava sadrži mnoštvo zdravstvenih blagodati, prvenstveno antioksidansa zvanih polifenoli, koji podržavaju mozak. Ti isti polifenoli razlog su zbog kojeg vaša mokraća može mirisati pomalo na kavu ako pretjerate s količinom kave koju ste popili. </p><p>- Kad netko popije puno kave, polifenoli se izlučuju urinom, dajući mu miris - objašnjava Gabal. Povrh toga, kava je prirodni diuretik, što može povećati potrebu da požurite u kupaonicu. Prema Brandeisu, ako ne pijete dovoljno vode kako biste nadoknadili gubitak tekućine, to može rezultirati i manjom dehidracijom, što čini urin koncentriranijim, a time je i njegov miris snažniji. </p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1721471" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2019-23/kava2_pxl_140619_25032429.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>3. Dehidrirali ste</h2><p>Kao što smo spomenuli, dehidracija može promijeniti miris mokraće. Brandeis kaže da je to najčešći uzrok snažnog mirisa mokraće. Naime, u urinu se miješaju voda i otpadni proizvodi, pa ako je manje vode, koncentracija otpada je velika, I što je urin tamniji, to je dehidracija veća. </p><h2>4. Možda imate infekciju</h2><p>- Bakterijska infekcija može uzrokovati i promjenu mirisa, s tim da ne mora uvijek biti potrebno liječenje, ako nema drugih dosadnih simptoma - kaže urologinja dr. Darlene Gaynor-Krupnick. Znakovi koji upućuju na infekciju su peckanje i bol tijekom mokrenja; bolovi u donjem dijelu trbuha; česta potreba za hitnim mokrenjem, ustajanje tijekom noći zbog potrebe za mokrenjem, bolovi u donjem dijelu leđa; osjećaji mučnine, vrtoglavice, glavobolje ili umora. </p><h2>5. Možda imate dijabetes</h2><p> Još jedan zabrinjavajući uzrok nenormalnog ili slatkastog mirisa mokraće je dijabetes. "Neki ljudi s dijabetesom, posebno ako se ne kontroliraju, mogu imati aromatičan miris", kaže Gaynor-Krupnick. To je zato što će višak šećera u krvi na kraju izlučiti u mokraću, objašnjava ona. Osobe s nekontroliranim dijabetesom imat će čestu potrebu za mokrenjem i često će ustajati tijekom noći, kaže Brandeis. </p><h2>6. Uzimate multivitamine ili lijekove</h2><p>Naravno, neće svi multivitamini i lijekovi promijeniti miris mokraće, ali neki hoće. Osobito kada uzimate veliku količinu, ili u slučaju dehidracije, kaže dr. Gabal. </p><h2>Kada posjetiti liječnika</h2><p>Neke od ovih promjena u tipičnim obrascima mokrenja ne trebaju zabrinjavati (one povezane s hranom, ili kavom), no druge biste trebali uzeti za ozbiljno, pogotovo ako su simptomi trajni. </p><p>- Slatkasti miris urina mogao bi biti znak dijabetesa i trebate posjetiti liječnika, jer se uz jednostavni test za mjerenje šećera u krvi može utvrditi je li u tome problem. Druga vrsta mirisa, ako niste jeli šparoge, prokulice ili popili previše kave, može upućivati na infekciju, pa obavezno treba posjetiti urologa - kaže Brandeis, a prenosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/why-does-my-pee-smell">MindBodyGreen</a>. </p>