Urinarnu infekciju može izazvati pogrešno brisanje pri mokrenju

<p>Urinarne infekcije izazivaju blago peckanje i potrebu za učestalijim mokrenjem. Kod takvih slučajeva nema temperature, iscjetka ili bolova, a problem se tad često može riješiti bez liječnika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Prepoznajte 'tihi' infarkt):</strong></p><p>To je znak da su se bakterije naselile u mjehuru i treba ih pokušati izbaciti što češćim mokrenjem. Zato tad treba piti barem 1,5-2 litre tekućine na dan, prije svega biljne čajeve ili uvin čaj, te mokriti čim se za tim osjeti potreba. Tako organizam izbacuje bakterije. U većini slučajeva to prolazi nakon nekoliko dana i bez posljedica, ali ako se bakterije ne izbace iz mjehura - razmnožavaju se i šire.</p><p>Tada dolazi do teže infekcije i komplikacija zbog kojih je liječenje teže i sporije. Kod muškaraca bakterije se često prošire na mokraćovodnu cijev, a zanemarivanje simptoma infekcije kod žena često dovodi do cistitisa, upale mjehura.</p><p>To prate bolovi pri mokrenju te bol u leđima ili pritisak iznad pubične kosti kod žena. Može se pojaviti i povišena temperatura, često i učestalo mokrenje malih količina mokraće, stalni pritisak na mokrenje i nemogućnost kontrole mokrenja. Može biti krvi u mokraći, a prisutan je i neugodan jak miris mokraće.</p><p>Uz spolni odnos jedan od načina da se kod žena “prenese” bakterija je pogrešno brisanje papirom nakon velike nužde. Žene bi trebale prati spolovilo od naprijed prema unatrag, a na isti način trebaju se brisati nakon nužde. Time se sprečava prijenos bakterija i infekcije iz završnog dijela probavnog sustava u mokraćni.</p><p>Također, mokrenje prije i odmah nakon spolnog odnosa može ukloniti bakterije koje su mogle biti unesene tijekom odnosa. Za pranje genitalija rabite vodu i sapun s kiselom pH vrijednosti.</p>