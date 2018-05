Promjene u tijelu od prestanka pušenja pa sljedećih 15 godina

Danas je svjetski dan nepušenja, obilježava se svake godine 31. svibnja kako bi se ljude potaknulo da prestanu s ovom lošom navikom. Obilježavanje tog dana inicirala je Svjetska zdravstvena organizacija 1987. godine.

Mnogi ljudi su primijetili da su vrlo brzo nakon prestanka pušenja osjetili kako imaju više energije. Što se sve događa u tijelu kada prestanemo pušiti - unutar 20 minuta pa sve do 15 godina kasnije - objasnila je mr. Ankica Džono-Boban, dr. med., spec. javnog zdravstva na portalu Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije.

Unutar 20 minuta - opada broj otkucaja srca i krvni tlak.

Nakon 12 sati - razina ugljičnog monoksida u krvi pada na normalu.

Između 2 i 12 tjedna - cirkulacija je poboljšana, a plućna funkcija povećana.

Između 1 i 9 mjeseci - smanjuje se kašalj i kratkoća disanja.

Nakon jedne godine - rizik nastanka koronarne srčane bolesti smanjen je napola u odnosu na pušača.

Nakon 5 godina - rizik nastanka moždanog udara je smanjen.

Nakon 10 godina - rizik od raka pluća smanjen je napola u odnosu na pušače te opada i rizik za rak usne šupljine, grkljana, jednjaka, mokraćnog mjehura, maternice i gušterače.

Nakon 15 godina - rizik za koronarnu srčanu bolest izjednačen je riziku nepušača.

Prestanak pušenja i dužina života:

- Što se ranije ostavite cigareta, to bolje. Kada netko prestane pušiti u dobi od 30 godina, životni vijek mu se produžuje za skoro 10 godina. Ukoliko se ostavi cigarete sa 40, tada će živjeti devet godina dulje. Odbacivanje cigareta u 50. produžuje život za šest, a u 60. za tri godine - pojasnila je mr. Ankica Džono-Boban, dr. med., spec.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"Svakim dimom u tijelo uđe oko 4000 kemijskih spojeva"

Dr. Nevenka Blažić-Čop i dr. Veljko Đorđević u knjižici "I vi možete prestati pušiti" upozoravaju koliko je duhanski dim štetan za zdravlje, između ostalog, i zbog mnoštva kemikalija koje se mogu pronaći u cigaretama:

"Svaki pušač udisanjem duhanskog dima na jedinstven način istodobno unosi u tijelo oko četiri tisuće različitih kemijskih spojeva. Oni djeluju na više načina: podražajno, toksično, kancerogeno, psihoaktivno. Među četiri tisuće kemikalija najmanje 63 prouzročuju rak djelujući kao potpuni ili nepotpuni kancerogeni čimbenici.

Osim raka pluća, pušenje prouzročuje rak usnice, jezika, grla, jednjaka, mokraćnog mjehura, vrata maternice i bubrega. Pogođeni su gotovo svi važni organi. Oštećujući pojedine organe i organske sustave, pušenje razara tjelesno zdravlje i postupno dovodi do ovisnosti."

U knjižici "I vi možete prestati pušiti" se nalaze detaljnije činjenice o cigaretama i pušenju te odlični savjeti kako se riješiti te loše navike, a možete je pronaći OVDJE.

Neki od savjeta u knjižici su i kako zatomiti želju za cigaretom:

Popijte čašu vode ili voćnog soka.

Udahnite duboko pet puta (polagano).

Prošetajte.

Primijenite vježbe opuštanja.

Brojite unazad, počevši od 100.

Prihvatite se nekog zanimljivog hobija.

Operite zube pastom od peperminta.

Tuširajte se naizmjence toplom i hladnom vodom.

Grickajte mrkvu ili celer.

Grickajte koštice suncokreta ili buće.

Poslužite se gumom za žvakanje (bez šećera).

Nazovite prijatelja da vam pomogne.

Popijte šalicu mlijeka.

Ponovite odluku: "Želim se osloboditi pušenja!"

Pogledajte na sat i odgodite uzimanje cigarete najmanje za jednu minutu zatim još jednu minutu, pa još jednu minutu... i tako najmanje pet minuta.

Foto: Thinkstock

Još malo motivacije: Prestanak pušenja = bolji seks

Ako vam savjeti stručnjaka o zdravlju i duljini života nisu dovoljna motivacija da bacite cigarete, možda vam pomogne i ovaj detalj koji se odnosi direktno na muškarce, ali indirektno i na njihove žene.

Dečki, prije nego zapalite sljedeću cigaretu, stanite i razmislite - kako će to utjecati na moj penis? Osim što uzrokuje rak pluća, srčane bolesti, bore, žute zube i tanji novčanik - pušenje šteti muškosti. Udisanje nikotina sužava krvne žile, što znači manji protok je i u penisu, a to vodi slabašnoj erekciji, lošijem seksu, a to u konačnici rezultira nezadovoljstvom oba partnera.

Također, cigareta mijenja i teksturu te okus spermija. Ali, postoji spas, znanstvenici su dokazali da prestanak pušenja vodi dugotrajnijim erekcijama, a time i većoj sreći vas i vaše partnerice, prenosi portal Elite Daily.

Pušenje vodi erektilnoj disfunkciji:

- Postoji direktna veza između zloupotrebe duhana i erektilne disfunkcije. Pušači su 51 posto više skloni da dobiju erektilnu disfunkciju nego nepušači (studija iz Kine). Koliko je važno ostaviti cigarete? Samo godinu dana nakon prestanka pušenja, oko 25 posto bivših pušača iskusi poboljšanje u erektilnoj funkciji. Tijekom tog perioda, niti jedan pušač ne može zabilježiti poboljšanje erekcije (studija iz Irana) - objašnjava prof.dr.sc.med. Jasmin Čaluk na stranici Poliklinike Kardiocentar iz Sarajeva.

Foto: Petar Glebov/Pixsell

U Hrvatskoj zbog cigareta umre oko 14.000 ljudi

- Procjenjuje se da u Hrvatskoj od posljedica pušenja godišnje umire oko 14.000 ljudi, što znači da Hrvatska svake godine gubi jedan grad veličine Makarske - napomenula je mr. Ankica Džono-Boban, dr. med., spec. javnog zdravstva na portalu Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije i predočila još neke činjenice:

U Hrvatskoj svaka treća osoba puši, što nas po konzumaciji cigareta svrstava u sam svjetski vrh; prosječni hrvatski pušač popuši 20 do 30 cigareta dnevno.

Znanstveno je dokazano da jedna cigareta skraćuje život osam minuta; dakle, osobi koja puši 30 cigareta dnevno dan je kraći za četiri sata, a godina dva mjeseca.

Od 1000 odraslih muških pušača jedan umire u nasilnim obračunima, šest u prometnim nesrećama, a 250 ubija duhan kroz razne patološke pojave.

Oko 95 posto umrlih od raka pluća su pušači. U zadnjih pet godina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji godišnje umire 70 osoba zbog raka pluća i bronha. Od toga 30 do 40 posto umrlih bilo je u dobi do 64 godine te je u prosjeku svaka umrla osoba izgubila oko 20 godina života.

Svaki šesti dan u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dijagnosticira se jedan rak pluća i bronha. Svaka druga oboljela osoba je u dobi 40 do 64 godine.

Osoba koja puši jednu kutiju cigareta dnevno, čija je cijena 20 kn, godišnje popuši 7.300 kn. U jednoj godini prosječni pušač popuši više od jedne prosječne hrvatske plaće.

Tri minute traje jaka želja za cigaretom, nikada dulje, a možete je suzbiti na razne načine: operite zube, prošetajte, istuširajte se, popijte čašu vode, pojedite jabuku.

Foto: Fotolia

Opisali su svoja iskustva s prestankom pušenja:

Nije pušila osam mjeseci pa je ponovno počela

- Nisam nikada pušila puno, možda pet, šest cigareta na dan. Jednog dana sam se probudila i jednostavno mi se više nije pušilo, želje za cigaretom nikakve nije bilo. To je trajalo oko osam mjeseci, a tada se želja za cigaretom vratila, naglo kako je i nestala. Ne znam kako da to objasnim, ali u tih osam mjeseci niti jednom mi nije došlo da zapalim, čak ni kada sam bila u društvu pušača. Sada zapalim pokoju cigaretu tek navečer, tijekom dana nemam želju - Kristina (45) iz Zagreba.

Trudnoća je bila jaka motivacija

- Prestala sam pušiti onog trena kada sam saznala da sam trudna. Nije bilo nikakvih borbi, niti kolebanja. Dijete mi je bilo na prvom mjestu. Nevjerojatno je to kako nam mozak radi. Pušila sam najmanje kutiju cigareta na dan, ali kada sam saznala da moja kći raste u meni, želja je jednostavno nestala. Čak sam izbjegavala biti u društvu ljudi koji puše kako bi što manje štete nanosila svojem nerođenom djetetu. Moja kći sada ima 20 godina, a ja od saznanja da sam trudna do danas nisam zapalila niti jednu cigaretu - Ana (32) iz Splita.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Svake minute umre deset pušača

Surova je stvarnost da se svake minute u svijetu zapali skoro 11 milijuna cigareta (5,7 bilijuna godišnje), duhanska industrija zaradi milijune, a deset pušača umre zbog duhanskog dima. Prema nekim prognozama, nastave li ljudi pušiti ovim tempom, u 21. stoljeću će ih umrijeti oko milijardu, što je strašna prognoza.

Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije pušača ima oko milijarde, što je oko sedam posto ukupnog svjetskog stanovništva, a najviše ih je u Kini (oko 315 milijuna). Većina pušača živi u državama s niskim i srednjim standardom života.

Na liječenje bolesti povezanih s pušenjem potroši se šest posto svjetskog zdravstvenog proračuna i dva posto globalnog BDP-a, objavljeno je u časopisu Tobacco Control.

Prema studiji objavljenoj lani u Lancetu broj pušača smanjio se u zadnjih 25 godina, posebno u zemljama gdje se tom problemu posvetilo više pažnje, od zdravstvenih upozorenja do visokih nameta i zabrana. Za usporedbu, 1990. godine pušili su svaki treći muškarac i svaka 12 žena, Danas cigaretu zapali svaki četvrti muškarac i svaka 20. žena, prenosi Hina.

Čak 4,3 milijuna hektara površine u svijetu je pod duhanom, a to je veličina otprilike Švicarske. Oko 40 posto duhana uzgoji se u Kini. Još jedan detalj - 80 posto svjetskog tržišta duhana pod svojim uzdama drži pet kompanija. Osim svega navedenog, problem je i otpad koji ostaje nakon pušenja, a to su filteri koji se rade od nerazgradive celuloze (to je najčešće smeće koje se može naći na plažama).