Pronađene Gandhijeve naočale bit će ponuđene na aukciji

Par naočala koje su pripadale Mahatmi Gandhiju bit će ponuđene na dražbi nakon što su cijeli vikend 'provele' u omotnici koja je napola stršila iz poštanskog sandučića jedne engleske aukcijske kuće

<p>Osoblje aukcijske kuće 'East Bristol Auctions' pronašlo je par naočala u ponedjeljak u običnoj omotnici u svojemu poštanskom sandučiću, a pripadale su Mahatmi Gandhiju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Aukcionar <strong>Andrew Stowe</strong> je kazao da su naočale, koje bi na dražbi mogle postići cijenu višu od 15.000 funta, najvredniji predmet u posjedu njegove aukcijske tvrtke. </p><p>Dodao je da je vlasnik naočala 'zamalo doživio srčani udar' kad mu je rekao njihovu vrijednost.</p><p>- Netko ih je u petak navečer ubacio u naš poštanski sandučić. Ondje su ostale do ponedjeljka, a omotnica je napola virila iz sandučića. Jedan od mojih kolega predao mi je omotnicu, kazavši da u pisanoj poruci piše kako je riječ o Gandhijevim naočalama -ispripovijedao je Stowe.</p><p>- Bacio sam pogled na naočale, pročitao poruku i pomislio kako je to baš zanimljivo te nastavio s ostalim dnevnim zadaćama. No kad sam krenuo istraživati, zamalo sam pao sa stolca otkrivši da su pozlaćene naočale okruglih okvira kakve je nosio karizmatični indijski borac za ljudska prava uistinu pripadale Gandhiju. Nazvao sam mladića koji nam ih je poslao u omotnici i rekao bih da je zamalo doživio srčani udar kad sam mu kazao koliko vrijede - rekao je Stowe.</p><p>Mladić koji je poslao naočale Stoweu je otkrio da se one u njegovoj obitelji prenose s generacije na generaciju, a donio ih je rođak koji je Gandhija upoznao tijekom posjeta Južnoj Africi dvadesetih godina prošlog stoljeća. </p><p>- Provjerili smo datume i sve se podudara, čak i datum kad je Gandhi počeo nositi naočale. Riječ je o jednim od prvih koje je nosio, jer je dioptrija prilično mala - rekao je.</p>